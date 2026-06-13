XRP 1,05 dolardan döndü, gözler 1,30 dolarda! Piyasada hangi sinyaller öne çıkıyor?

XRP, haziran ayında gördüğü 1,05 dolar dip seviyesinden toparlanarak 1,14 dolar civarında işlem görüyor. Son geniş çaplı piyasa satışında destek seviyelerinin altı test edilirken, kaldıraçlı pozisyonların önemli bölümü tasfiye oldu. Ardından yeniden beliren alım ilgisi, fiyatın kısa vadede denge bulmasına yardımcı oldu.

Teknik göstergelerde toparlanma işareti

Piyasayı teknik açıdan izleyen CryptoPulse, son geri çekilmeyi yukarı yönlü daha anlamlı bir hareketten önce yaşanan bir temizlenme süreci olarak değerlendirdi. Analiste göre 1,13 dolar desteğinin aşağı kırılması, zayıf pozisyonların piyasadan çıkmasına yol açtı.

CryptoPulse, XRP’de yükseliş uyumsuzluğunun oluşmaya başladığını, fiyat ortalama seviyelerin altında kalsa da momentumdaki zayıflamanın dikkat çektiğini ve bu tür görünümde fiyatın çoğu zaman yeniden ortalamaya yaklaşabildiğini belirtti.

Son tepki yükselişiyle birlikte Göreceli Güç Endeksi’nde, yani RSI verisinde, dikkat çeken bir yapı ortaya çıktı. Fiyat daha düşük dip yaparken RSI daha yüksek dip kaydetti. Teknik analizde yükseliş uyumsuzluğu olarak bilinen bu görünüm, satış baskısının hız kaybedebileceğine işaret edebilir.

Türev veriler ve ETF akışı zayıf kaldı

Buna karşın türev piyasalardaki tablo daha temkinli bir görünüm sunuyor. Vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü haziran başındaki 2,96 milyar dolar ortalamasından 2,45 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, spekülatif ilginin azaldığını ve kısa vadeli güçlü yükseliş beklentisinin zayıfladığını gösteriyor.

Spot XRP ETF tarafında ise düzensiz bir akış izlendi. Salı günü 7,44 milyon dolar, çarşamba günü 1,2 milyon dolar giriş görülürken perşembe günü sıfır akış kaydedildi. Kümülatif toplam giriş 1,43 milyar dolara ulaşırken, yönetilen net varlık büyüklüğü 985 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

1,04 dolar bölgesi ve 1,30 dolar direnci öne çıkıyor

Teknik analist ChartNerd, iki haftalık zaman diliminde fiyatın Gaussian Channel alt regresyon bandına, yaklaşık 1,04 dolar bölgesine çekildiğini vurguladı. Analiste göre bu alan, önceki döngülerde de benzer biçimde öne çıkan bir eşik niteliği taşıyor.

Mini sözlük: Gaussian Channel, fiyatın istatistiksel eğilimini ve olası bant hareketini izlemek için kullanılan teknik bir kanal göstergesidir. Regresyon bandı ise fiyatın tarihsel eğilime göre alt ve üst sınırlarını göstererek olası destek ve direnç bölgelerini belirlemede kullanılır.

ChartNerd, XRP için izledikleri sinyallerden birinin çalıştığını, fiyatın iki haftalık grafikte 1,04 dolar civarındaki Gaussian Channel alt bandına geri döndüğünü ve bu davranışın önceki döngülerde de tekrarlandığını aktardı.

XRP şu anda 10, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Özellikle 50 günlük üstel hareketli ortalama olan 1,30 dolar seviyesi, piyasanın yakından takip ettiği ana direnç noktası olarak öne çıkıyor. Daha yukarıda 100 günlük ortalama 1,39 dolarda, 200 günlük ortalama ise 1,61 dolarda yer alıyor.

RSI 14 verisi 35,10 seviyesinde bulunurken aşırı satım bölgesine yakın seyrediyor. MACD göstergesi eksi 0,06656 ile hafif negatif görünümünü koruyor. Buna karşılık Momentum 10 göstergesi kısa vadeli alım sinyali üretti. TradingView derleme görünümünde ise 14 satış, 10 nötr ve 2 alım sinyaliyle genel tablo nötr olarak değerlendiriliyor. Haber yazıldığı sırada XRP son 24 saatte %3,06 artışla 1,14 dolar civarında işlem gördü.