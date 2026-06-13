Bitcoin 5 hazirandaki $59.073 seviyesinden toparlanarak $63.790’a yükseldi

Bitcoin, haftanın başındaki sert düşüşün ardından yeniden toparlanma işaretleri verdi. Haziran ayının ilk gününde 73.978 dolara kadar çıkan en büyük kripto para, satış baskısının hızlanmasıyla 5 Haziran’da 59.073 dolara kadar geriledi. Sonrasında yeniden 60.000 doların üzerine çıkan Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 63.790 dolardan işlem gördü.

Piyasada dip arayışı yeniden öne çıktı

Bitcoin’in 60.000 doların altından dönmesi, piyasalarda sık görülen bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Analistler, önceki piyasa diplerinde de görülen bazı sinyallerin yeniden ortaya çıktığını belirtiyor. Buna karşılık bazı piyasa gözlemcileri, son düşüşün yalnızca kriptoya özgü olmadığını, yapay zeka hisseleri ile SpaceX’in yakından izlenen halka arz sürecine yönelen risk iştahının da fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini savunuyor.

Analistlere göre son toparlanma, Bitcoin’de dip seviyenin görülmüş olabileceğine dair tartışmaları yeniden canlandırdı.

MVRV göstergesi hangi seviyelere işaret ediyor

Kripto analisti Ali, Bitcoin’in piyasa dibine yaklaşıyor olabileceğini öne sürdü. Ali’nin değerlendirmesine göre MVRV Fiyat Bantları göstergesi, nihai teslimiyet bölgesinin 0,8 MVRV bandıyla örtüştüğünü gösteriyor. Tarihsel tabanın ise şu anda yaklaşık 43.200 dolar civarında bulunduğu belirtiliyor.

Mini sözlük: MVRV, piyasa değerinin gerçekleşen değere oranını izleyen bir göstergedir. Analistler bu veriyi, fiyatın tarihsel olarak aşırı değerli ya da düşük değerli olduğu bölgeleri tespit etmek için kullanır.

Aynı göstergeye göre önemli destek bölgeleri 1,0 ve 0,8 MVRV bantlarında toplanıyor. Bu seviyeler sırasıyla 53.900 dolar ve 43.130 dolar olarak hesaplanıyor. Bu nedenle bazı analistler, aşağı yönlü yeni bir baskı oluşursa söz konusu aralıkların yeniden test edilebileceğini değerlendiriyor.

Gösterge Seviye 1,0 MVRV bandı 53.900 dolar 0,8 MVRV bandı 43.130 dolar Tarihsel taban 43.200 dolar

Kendrick yıl sonu hedeflerini korudu

Kıdemli piyasa analisti Geoffrey Kendrick ise Bitcoin’in 59.000 dolar civarında dip yaptığını ve bunun kripto para piyasasındaki kış döneminin sonuna işaret edebileceğini söyledi. 5 Haziran’da görülen 59.073 dolarlık seviye, Bitcoin’in 126.000 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesine göre yaklaşık %53’lük bir geri çekilmeye karşılık geliyor. Kendrick, bu bölgenin mevcut döngünün dip seviyesi olabileceği görüşünü koruyor.

Geoffrey Kendrick, 59.000 dolar bölgesinin Bitcoin döngüsünde dip seviye olabileceğini ve yıl sonu için 100.000 dolar hedefini koruduğunu belirtti.

Analist ayrıca Bitcoin için yıl sonu 100.000 dolar, Ethereum için ise 4.000 dolar hedefini sürdürdü. Bitcoin’in bu hedefe ulaşabilmesi için mevcut seviyesinden yaklaşık %57 yükselmesi gerekiyor.

Son satış dalgasında hangi unsurlar etkili oldu

Kendrick’e göre son satış dalgasında spot Bitcoin ETF’lerinden güçlü çıkışlar, SpaceX halka arzıyla bağlantılı likidite baskısı ve makro taraftaki stresin hafiflemesi etkili oldu. Analist, yeniden başlayabilecek alımlar ile ETF girişlerinin, fiyat dip seviyesinin teyidi açısından izlenecek başlıca unsurlar arasında yer alacağını düşünüyor.