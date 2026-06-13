Dogecoin, SpaceX halka arzının ardından 12 haziranda %7,6 yükselerek $0,091 seviyesini gördü

Dogecoin, 12 Haziran 2026 işlemlerinde yüzde 7,6 yükselerek gün içi en yüksek $0,091 seviyesine çıktı. Ancak ilerleyen saatlerde kazanımlarının bir bölümünü geri verdi ve yaklaşık $0,087 düzeyine çekildi. Fiyat hareketi, SpaceX’in ABD borsalarında başlayan halka arzıyla aynı döneme denk geldi.

SpaceX halka arzı ve piyasa tepkisi

SpaceX hisseleri $150 açılış fiyatıyla işleme başladı. Bu seviye, halka arz fiyatı olan $135’in yüzde 11 üzerine işaret etti. Hisse daha sonra $176 seviyesine kadar yükseldi, ardından yaklaşık $161 civarında dengelendi. Bu hareketle şirketin piyasa değeri $2,1 trilyonun üzerine çıktı. SpaceX, roket fırlatma ve uydu internet alanında faaliyet gösteren ABD merkezli bir uzay ve havacılık şirketi olarak biliniyor.

Elon Musk’ın şirketteki büyük payı nedeniyle kişisel servetinin $1 trilyonu aştığı aktarıldı. Haberde bu gelişmenin, dijital varlık piyasalarında risk iştahını desteklediği belirtildi. Aynı zaman diliminde Bitcoin yeniden $64.000 seviyesinin üzerine çıktı, bazı altcoinler de önceki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

SpaceX’in borsadaki güçlü başlangıcıyla birlikte Elon Musk’ın servetinin $1 trilyonu aşması, kripto para piyasasında da olumlu bir hava oluşturdu.

Dogecoin teknik görünümünde öne çıkan seviyeler

Dogecoin, seans boyunca en güçlü performans gösteren varlıklardan biri oldu. Varlığın fiyatı uzun süredir Elon Musk ile ilgili gelişmelere duyarlı seyrediyor. Dört saatlik grafikte DOGE’nin, bir haftadan uzun süredir yükselişi sınırlayan aşağı yönlü trend çizgisini aştığı görüldü. Ayrıca fiyatın yaklaşık $0,0867 seviyesindeki 0,618 Fibonacci düzeltme noktasının üzerine çıktığı ifade edildi.

Mini sözlük: Fibonacci düzeltmesi, teknik analizde fiyatın önceki hareketine göre olası destek ve direnç alanlarını belirlemek için kullanılan bir ölçüm yöntemidir. MACD ise kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi izleyerek momentumdaki değişimi göstermeyi amaçlayan bir göstergedir.

MACD histogramının pozitif bölgeye geçtiği ve MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıktığı aktarıldı. Bu görünüm, 6 Haziran’daki yaklaşık $0,0776 dip seviyesinden sonra yükseliş momentumu oluştuğuna işaret ediyor. Buna karşılık Supertrend göstergesi, $0,088 civarında direnç göstermeyi sürdürüyor. DOGE bu eşiğin üzerinde kalırsa sıradaki Fibonacci dirençleri $0,0896 ve $0,0924 olarak izleniyor.

Gösterge veya seviye Değer Anlamı Gün içi zirve $0,091 Seanstaki en yüksek fiyat Kısa vadeli destek $0,0867 0,618 Fibonacci düzeltme seviyesi Direnç bölgesi $0,088 Supertrend göstergesinin işaret ettiği alan Üst hedefler $0,0896 ve $0,0924 İzlenen sonraki direnç seviyeleri

Piyasada temkinli değerlendirmeler öne çıktı

Piyasadaki bazı yorumcular ise yükselişin kalıcılığı konusunda temkinli kaldı. Kripto para analisti AltcoinSherpa, X platformundaki paylaşımında hareketin daha çok Musk’ın servetindeki tarihi eşiğin yarattığı ilgiyle bağlantılı göründüğünü, Dogecoin’in temel değerinde belirgin bir değişime dayanmadığını savundu.

AltcoinSherpa, DOGE’deki yükselişi kısa vadeli bir fırsat olarak gördüğünü, hareketin daha çok Elon Musk ile kurulan ilişki üzerinden fiyatlandığını belirtti.

Diğer bazı piyasa gözlemcileri de Bitcoin için zayıf bir senaryonun DOGE üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. Galaxy Digital’in değerlendirmesinde Bitcoin’in kalıcı dip oluşturmadan önce yaklaşık $30.000 seviyesine gerileyebileceği öngörüsüne yer verildi. Böyle bir düşüşün, daha oynak kripto varlıkları da etkileyebileceği ifade edildi.

Haberin yazıldığı sırada DOGE yaklaşık $0,087 seviyesinde işlem görüyordu. Gün içindeki $0,091 zirvesinin korunamaması, ilk yükseliş dalgasının ardından yatırımcıların kar satışına yöneldiğine işaret etti.