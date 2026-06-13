LG Electronics, Arbitrum üzerinde doğrulanabilir reklam verisi için zincir üstü ağı test etmeye başladı

LG Electronics, Arbitrum blokzinciri üzerinde kurulan zincir üstü bir reklam ağını test ediyor. Şirketin Blockchain Research Lab birimi tarafından geliştirilen pilot uygulama, Japonya’da reklam şirketi Hakuhodo ile birlikte yürütülüyor. Çalışmada, reklam gösterim verilerinin doğrulanabilir ve sonradan değiştirilmeye karşı dayanıklı bir yapıda kayda alınması amaçlanıyor.

Dijital reklamcılıkta üç temel soruna odaklanıldı

Şirketin aktardığı çerçeveye göre proje, dijital reklam pazarındaki üç kalıcı sorunu hedef alıyor: sahte trafik, giderek sıkılaşan gizlilik kuralları ve düşen kullanıcı etkileşimi. Canlı ortamda yürütülen denemenin sonuçları ise halen değerlendiriliyor.

Hakuhodo, Japonya’nın önde gelen reklam ve pazarlama grupları arasında yer alıyor. Japonya’daki pilot uygulama, sistemin gerçek kullanıcılar karşısında nasıl çalıştığını ve reklamla etkileşimin doğal bir deneyim sunup sunmadığını ölçmek için kullanıldı.

LG Electronics Blockchain Research Department Lideri Samuel Byungsun Park, blokzincirin reklam süreçlerinde şeffaflığı artırıp artıramayacağını ve tüketici verilerine daha dikkatli yaklaşan bir modeli destekleyip desteklemediğini incelediklerini belirtti.

LG’ye göre dijital reklamcılıkta gösterim, tıklama ve dönüşüm gibi ölçümler çoğu zaman kapalı sistemler içinde tutuluyor. Ödeme ve mutabakat süreçleri ise haftalar sonra tamamlanabiliyor. Bu yapı, reklamverenler ile yayıncıların aynı veriye dayalı ortak bir kanıt setine ulaşmasını zorlaştırıyor.

WARC, küresel reklam harcamalarının 2026 yılında 1,3 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu ölçekte, raporlanan performans ile doğrulanabilir performans arasındaki farkın reklam bütçelerinin dağılımı üzerinde daha belirgin etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Arbitrum altyapısı neden tercih edildi

LG’nin Blockchain Research Lab ekibi, reklamın kim tarafından, ne zaman ve hangi yöntemle sunulduğunu kanıt niteliğinde kayda geçirebilen bir sistem tasarladı. Şirket, özellikle yüksek hacimli otomatik alım satım süreçlerinde bot kaynaklı trafiğin gerçek etkileşimle karışabildiğine dikkat çekiyor. Zincir üstü kayıt yapısının, bu verilerin sonradan değiştirilmesini zorlaştırarak iki taraf için de ortak bir referans oluşturması hedefleniyor.

Mini sözlük: Arbitrum, Ethereum üzerinde çalışan bir ikinci katman ölçekleme ağıdır. Daha düşük işlem maliyeti ve daha hızlı işlem onayı sağlamak için işlemleri ana ağ dışında işleyip sonucu ana ağa taşır.

Offchain Labs Kurucu Ortağı ve CEO’su Steven Goldfeder, reklamcılığın uzun süredir gösterim sayısıyla ölçüldüğünü, ancak sektörün giderek doğrulanabilir performansa yöneldiğini söyledi. Goldfeder, blokzincirin bu dönüşüm için uygun bir mimari sunduğunu savundu.

Steven Goldfeder, piyasaların ve işlemlerin yazılım üzerinden otomatik çalıştığı, her katılımcının kriptografik kanıtları doğrulayabildiği yapının reklam alanına da uygulanmaya başladığını vurguladı.

Haberde aktarıldığına göre Arbitrum’un bu pilot projedeki rolü, LG’ye yürütme ortamı, ücret yapısı ve yönetişim ayarlarını kendi hedeflerine göre şekillendirme imkanı verirken, altyapının tek bir şirketin kontrolünde olmamasını da sağlıyor. Offchain Labs CTO’su Harry Kalodner da büyük şirketlerin, kendi çalışma ortamları üzerindeki kontrolü bırakmadan kamuya açık altyapının sunduğu güvenceleri talep ettiğini belirtti.

Sonraki adım canlı reklam ortamlarında genişleme olacak

LG’nin paylaşılan stratejisine göre sistem, halihazırda kullanılan talep tarafı ve arz tarafı platformlarının yerine geçmeyecek. Doğrulama katmanı, mevcut reklam teknolojisi yığınına ek bir unsur olarak konumlanacak. Böylece geçiş maliyetlerinin düşük tutulması ve reklamverenlerle yayıncılar arasındaki mevcut iş ilişkilerinin korunması amaçlanıyor.

Arbitrum Foundation Yatırım Stratejisi Başkanı Brendan Ma, Arbitrum’un devreye alınmasından bu yana finans ve işlem hizmetleri dahil çeşitli sektörlerde kurumsal ilginin arttığını ifade etti. LG ise bir sonraki aşamada sistemi canlı reklam ortamlarında daha geniş ölçekte kullanmayı, ayrıca veri güvenilirliği, gizlilik odaklı çalışma ve maliyet verimliliğine ilişkin teknik standartlar üzerinde ilerlemeyi planlıyor.