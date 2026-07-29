Arbitrum’da tokenleştirilmiş fonlar 700 milyon dolarla rekor kırdı

Arbitrum’un yerel tokenı ARB, daralan bir teknik formasyon içinde yön arayışını sürdürürken, ağ üzerindeki tokenleştirilmiş fon ekosistemi yeni bir eşiğe ulaştı. Kurumsal ilginin artması ve gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınması, ağın uzun vadeli görünümünü destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Fiyatta kritik eşik izleniyor

ARB, haber anında 0.07889 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 43.46 milyon dolar, piyasa değeri ise 521.82 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Gün içindeki görece sakin seyre karşın, fiyat yapısı ile ağdaki büyüme verileri olası bir yön değişimi ihtimalini gündemde tutuyor.

Kripto analisti Crypto With Gopal, ARB’nin sert satış dalgasının ardından sıkışan bir üçgen formasyonu içinde konsolide olduğunu belirtiyor. Bu görünüm, oynaklığın azaldığına ve alıcılarla satıcıların kısa vadeli kontrol için mücadele ettiğine işaret ediyor.

Crypto With Gopal, ARB’de daralan üçgen yapısının kırılım yönünün kısa vadeli eğilim açısından belirleyici olacağını, yukarı yönlü hareketin ise 0.082 ile 0.084 dolar aralığını gündeme getirebileceğini aktarıyor.

Analiste göre üçgenin üst bandının aşılması halinde 0.082 ile 0.084 dolar aralığındaki direnç bölgesi test edilebilir. Buna karşılık destek seviyelerinin altına inilmesi durumunda 0.074 dolar bölgesi yeniden hedef haline gelebilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0.07889 dolar Yukarı direnç 0.082 ile 0.084 dolar Aşağı hedef 0.074 dolar

Tokenleştirilmiş fonlarda yeni zirve

Arbitrum One üzerindeki tokenleştirilmiş para piyasası ve fon ekosistemi 700 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü. Arbitrum, Ethereum için geliştirilmiş bir ikinci katman ağı olarak daha düşük maliyetli ve hızlı işlemler sunmayı hedefliyor.

Bu büyümede Spiko Finance’in EUTBL ürünü ile USDai tarafındaki sUSDai çözümüne yönelik kurumsal ilginin etkili olduğu aktarıldı. Veriler, geleneksel finans araçlarının blokzincir tabanlı yapılara taşınmasına yönelik talebin güç kazandığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, nakit benzeri ürünler veya fon payları gibi zincir dışı finansal varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. Tokenizasyon ise bu varlıkların alım satım, transfer ve teminat süreçlerini programlanabilir hale getiren yapı olarak öne çıkar.

Piyasa koşulları temkinli kalıyor

Ağ verilerindeki güçlenmeye rağmen ARB henüz net bir yükseliş bölgesine geçmiş değil. Daha geniş kripto piyasasında süren temkinli hava ve Bitcoin‘deki zayıf görünüm, yatırımcı iştahını sınırlayan etkenler arasında bulunuyor.

Arbitrum ekosistemindeki tokenleştirilmiş fon hacmi 700 milyon dolara çıkarak rekor kırdı ve bu artış, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerindeki kullanımının genişlediğine işaret etti.

Önümüzdeki dönemde ARB’nin yönü, üçgen formasyonunun tepe noktasına yaklaşırken gelecek kırılımla daha net hale gelebilir. Yukarı yönlü bir hareket alım ilgisini canlandırabilirken, başarısız bir deneme aşağı baskının sürmesine yol açabilir. Buna karşın tokenleştirilmiş fonlar ve gerçek dünya varlıkları tarafındaki faaliyetlerin ekosistem büyümesine katkı sunmayı sürdürmesi bekleniyor.