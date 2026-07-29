Clear Creek, kripto ETF portföyünü 15,12 milyon dolara çıkardı

Clear Creek Financial Management, 30 Haziran itibarıyla açıkladığı kripto varlıklarında toplam yaklaşık 15,12 milyon dolarlık ETF pozisyonu bildirdi. Portföyün en büyük bölümünü Bitcoin odaklı fonlar oluşturdu. Kurumun SEC’e sunduğu Form 13F bildirimi, dağılımın ağırlıklı olarak Bitwise, BlackRock ve Grayscale ürünlerinde toplandığını gösterdi.

Bitcoin ağırlığı öne çıktı

Bitcoin ETF yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 10,42 milyon dolar oldu. Bu tutarın 9,69 milyon dolarlık kısmı, 304.155 adet BITB hissesiyle Bitwise Bitcoin ETF’de yer aldı. Böylece Bitwise ürünü, şirketin Bitcoin ETF pozisyonunun yaklaşık yüzde 93’ünü oluşturdu.

Kalan Bitcoin yatırımı iki farklı fona dağıldı. Clear Creek, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’inde 14.341 hisseyle 477.412 dolarlık, Grayscale Bitcoin Trust ETF’inde ise 5.460 hisseyle 248.539 dolarlık varlık bildirdi. Şirketin dosyadaki tüm menkul kıymetlerinin toplam değeri yaklaşık 1,56 milyar dolar olarak kayda geçti. Buna göre üç Bitcoin ETF pozisyonunun toplam portföy içindeki payı yaklaşık yüzde 0,67 seviyesinde kaldı.

Form 13F bildirimi, bir yatırım yöneticisinin belirli tarihte açıkladığı menkul kıymet pozisyonlarını gösteriyor; ancak nakit, kısa pozisyonlar ve kapsama girmeyen diğer varlıklar bu tabloya dahil edilmiyor.

Ethereum ikinci sırada yer aldı

Ethereum bağlantılı ürünler, Clear Creek’in açıklanan kripto yatırımlarında ikinci büyük kalem oldu. Dönem sonunda bu alandaki toplam pozisyon yaklaşık 4,3 milyon dolara ulaştı. En büyük pay yine Bitwise fonunda toplandı.

Şirket, Bitwise Ethereum ETF’te 337.162 hisse karşılığında 3,8 milyon dolar bildirdi. Buna ek olarak BlackRock’ın iShares Ethereum Trust ürününde 14.336 hisseyle 170.455 dolarlık pozisyon taşıdı. Grayscale Ethereum Staking ETF tarafında ise 21.374 hisse ve 321.251 dolarlık yatırım yer aldı.

Mini sözlük: Form 13F, ABD’de belirli büyüklüğün üzerindeki kurumsal yatırım yöneticilerinin, çeyrek sonlarında ellerindeki bazı menkul kıymetleri SEC’e bildirdiği düzenleyici dosyadır. Bu bildirimler geriye dönük bir anlık görüntü sunar ve tüm varlıkları kapsamaz.

XRP ve Solana pozisyonları da bildirildi

Clear Creek, Bitcoin ve Ethereum dışında XRP ile Solana bağlantılı ürünlere de yer verdi. Şirket, Bitwise XRP ETF’te 11.621 hisse karşılığında 135.501 dolarlık pozisyon açıkladı. Bu kalem, daha küçük ölçekli olsa da portföyün altcoin tarafındaki çeşitlenmesine işaret etti.

Solana yatırımları ise iki staking ETF arasında paylaştırıldı. Bitwise Solana Staking ETF’te 11.258 hisseyle 112.693 dolarlık, Grayscale Solana Staking ETF’te 28.144 hisseyle 155.636 dolarlık varlık yer aldı. Böylece Solana bağlantılı toplam yatırım 268.329 dolara ulaştı.

Varlık grubu Toplam değer Öne çıkan ürün Bitcoin ETF 10,42 milyon dolar Bitwise BITB, 9,69 milyon dolar Ethereum ürünleri Yaklaşık 4,3 milyon dolar Bitwise Ethereum ETF, 3,8 milyon dolar XRP ETF 135.501 dolar Bitwise XRP ETF Solana staking ETF 268.329 dolar Grayscale Solana Staking ETF, 155.636 dolar

Beyan geriye dönük tablo sundu

Açıklanan doküman, yalnızca raporlama tarihindeki menkul kıymet pozisyonlarını yansıtıyor. Bu nedenle kısa pozisyonlar, nakit varlıklar ve form kapsamına girmeyen diğer araçlar tabloda yer almıyor. Şirketin 30 Haziran sonrasında bu yatırımları artırmış, azaltmış ya da tamamen kapatmış olması da mümkün görünüyor.

Dosyada hisse adedi, ihraççı ve piyasa değeri yer alıyor; ancak her fonun neden seçildiğine ilişkin bir gerekçe sunulmuyor ve bu veriler tek başına yöneticinin toplam kripto stratejisini tam olarak göstermiyor.

Ayrı bir gelişmede Morgan Stanley, 28 Temmuz’da kripto ürün yelpazesini genişletti. Banka, ether ve SOL bağlantılı borsa yatırım ürünlerini devreye aldı. Her iki ürün için gider oranı yüzde 0,14 olarak açıklandı ve staking özelliği de eklendi.