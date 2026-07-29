Samson Mow, Bitcoin’de erken kuantum geçişine karşı uyardı

Bitcoin geliştiricisi ve JAN3 Üst Yöneticisi Samson Mow, Bitcoin topluluğunu kuantum sonrası kriptografiye aceleyle geçmemesi konusunda uyardı. Mow, erken ve yeterince sınanmamış bir geçişin, ağın çözmeyi hedeflediği kuantum riskinden önce daha yakın vadeli güvenlik açıkları doğurabileceğini söyledi.

Erken geçişin doğurabileceği riskler

Mow, Bitcoin’in uzun süredir benimsediği temkinli geliştirme anlayışının korunması gerektiğini savunuyor. Ona göre mevcut ECDSA ve Schnorr imza yapılarının kuantum sonrası alternatiflerle erken değiştirilmesi, ağı klasik bilgisayarlarla yapılabilecek saldırılara karşı istemeden daha kırılgan hale getirebilir.

Mow, birkaç ay önce Bitcoin’in kuantum sonrası imzalara aceleyle geçirilmesinin klasik saldırılara kapı aralayabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı ve artık yapay zekanın da bu tür açıkları daha hızlı bulabilmesinin tartışıldığını vurguladı.

Bitcoin ağında işlemlerin doğrulanmasında kullanılan ECDSA ve Schnorr, yerleşik ve geniş ölçüde incelenmiş dijital imza yöntemleri olarak biliniyor. Mow, kuantum bilgisayarların gerçekten uygulanabilir bir tehdit haline gelmesinden önce yapılacak bir değişikliğin güvenlik dengesini bozabileceğini düşünüyor.

Mow, kuantum sonrası imzalara geçiş için doğru zamanın ancak açık ve somut bir tehdit ortaya çıktığında geleceğini belirtti. Bu yaklaşımın Bitcoin’in yavaş, istikrarlı ve muhafazakar geliştirme çizgisiyle uyumlu olduğunu dile getirdi.

Anthropic araştırması tartışmayı hızlandırdı

Tartışmanın arka planında Anthropic’in yayımladığı bir araştırma yer alıyor. Şirketin yapay zeka modeli Mythos Preview, zayıflatılmış bazı kriptografik algoritmalara karşı yeni saldırı yöntemleri buldu. Anthropic, yapay zeka güvenliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir araştırma şirketi olarak öne çıkıyor.

Araştırmada, Gelişmiş Şifreleme Standardı’nın azaltılmış turlu bir sürümüne karşı belirgin biçimde daha hızlı bir saldırı tespit edildi. Araştırmacılar ayrıca HAWK’ı hedef alan bilinen bir özel anahtar kurtarma saldırısında da ilerleme sağlandığını aktardı.

Mini sözlük: HAWK, kuantum sonrası güvenlik tartışmalarında adı geçen yeni nesil bir dijital imza yaklaşımıdır. Crypto agility ise bir sistemin tamamını yeniden tasarlamadan kullanılan kriptografik algoritmaları değiştirebilme kabiliyetini ifade eder.

Anthropic, bu bulguların şu aşamada doğrudan bir tehdit oluşturmadığını kaydetti. Buna rağmen çalışma, yapay zekanın ileride bazı kuantum sonrası kriptografi yöntemleri için ek risk yaratıp yaratmayacağı sorusunu Bitcoin topluluğunda yeniden gündeme taşıdı.

Guillemet, esnek kriptografi ihtiyacına dikkat çekti

Ledger Teknoloji Direktörü Charles Guillemet de araştırmanın, yapay zekanın siber güvenlik alanını ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterdiğini söyledi. Guillemet, söz konusu sonucun kafes tabanlı kriptografinin tamamını zayıflatmadığını, daha çok HAWK’ın daha yeni güvenlik varsayımlarını hedef aldığını ifade etti.

Charles Guillemet, giderek daha net görülen dersin kriptografik çeviklik olduğunu vurguladı. Ona göre güvenli yazılımlar için, tüm sistemi baştan kurmadan algoritma değiştirebilme yeteneği yakında temel bir gereklilik haline gelebilir.

Mow ise bu süreçte Blockstream kriptograflarının yürüttüğü araştırmaları olumlu karşıladı. Özellikle karma tabanlı şemaların, HAWK gibi kafes tabanlı alternatiflere kıyasla daha dar bir matematiksel saldırı yüzeyine sahip olabileceğini kaydetti.