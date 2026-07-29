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LITECOIN (LTC)

Litecoin 46 dolar üstünde tutundu, gözler direnç bölgesine çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Litecoin 46 doların üzerinde kalırken yatırımcılar yeni kırılma ihtimalini izliyor.
  • 📈 44,50 dolar desteği korunuyor ve 46,70 ile 47,00 dolar aralığı kısa vadede öne çıkıyor.
  • 🛠️ Litecoin Foundation, $LTC için LitecoinVM adımıyla akıllı sözleşme alanını genişletiyor.
  • 📊 Açık pozisyonlar 320 milyon doların üzerinde kalırken aktif adres sayısı 200 bin civarında seyrediyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Litecoin 46,34 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatteki artış %0,63 ile sınırlı kalsa da, türev piyasalardaki açık pozisyonların yüksek seyretmesi ve ekosistemdeki yeni geliştirme adımı, yatırımcıların uzun süredir devam eden yatay seyrin ardından olası bir kırılmayı izlediğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde destek korunuyor
2 LitecoinVM gelişimi ekosistem tarafında öne çıktı
3 Türev piyasalarda ilgi sürüyor

Teknik görünümde destek korunuyor

Günlük grafikte Litecoin, 44,50 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Temmuz boyunca alıcılar bu bölgeyi birkaç kez savundu ve daha derin bir geri çekilmenin önüne geçti. Bu nedenle 44,50 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir dinamik destek konumunda bulunuyor.

Buna karşılık 53,71 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama, bir sonraki güçlü direnç olarak öne çıkıyor. Bu tablo, daha geniş eğilimde henüz tam anlamıyla güçlü bir yükseliş dönüşünün oluşmadığını gösteriyor. Göreceli güç endeksi 53,12 seviyesinde yer alırken, göstergenin ne aşırı alım ne de zayıf bir ivmeye işaret ettiği görülüyor.

Litecoin Foundation, LitecoinVM ile ilgili paylaşımında “Daha akıllı $LTC geliyor” ifadesini kullandı.

Fiyatın günlük kapanışta 46,70 ile 47,00 dolar aralığının üzerine çıkması halinde 50 ile 53 dolar bandına doğru alan açılabilir. Buna karşılık 44,50 dolar desteğinin altına inilmesi durumunda 41,98 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

LitecoinVM gelişimi ekosistem tarafında öne çıktı

Litecoin Foundation, Litecoin ağının gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen kuruluş olarak biliniyor. Kuruluşun paylaştığı güncellemede LitecoinVM üzerinden akıllı sözleşme kabiliyetlerinin genişlediği ve işlem faaliyetinde artış görüldüğü aktarıldı. Bu adım, Litecoin’in yalnızca ödeme amaçlı kullanımının ötesine geçebileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Mini sözlük: LitecoinVM, Litecoin ağına akıllı sözleşme benzeri işlevler kazandırmayı hedefleyen bir sanal makine yaklaşımıdır. Bu tür yapılar, ağ üzerinde daha geniş uygulama senaryolarının önünü açabilir.

Söz konusu duyuru, fiyatın kısa sürede yükseleceği anlamına gelmiyor. Yine de ağın teknik kullanım alanlarının genişlemesi, uzun vadede ekosistemin benimsenmesini destekleyebilecek temel unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Türev piyasalarda ilgi sürüyor

CoinGlass verilerine göre Litecoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğü 320 milyon doların üzerinde bulunuyor. Bu seviye, fiyatın sıkışık bantta hareket ettiği döneme rağmen yatırımcıların kaldıraçlı pozisyon taşımayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Ağdaki aktif adres sayısı ise yaklaşık 200 bin düzeyinde istikrarını korudu. Bu görünüm, zincir üstü faaliyetin yalnızca kısa vadeli fiyat beklentileriyle şekillenmediğine, ağ kullanımının görece dengeli kaldığına işaret ediyor.

44,50 dolar desteğinin korunması son toparlanma açısından kritik önem taşıyor; 46,70 ile 47,00 dolar bandının aşılması halinde gözler 53,71 dolardaki 200 günlük ortalamaya çevrilebilir.

Önümüzdeki işlemlerde piyasanın odağında iki başlık yer alacak. İlki, Litecoin’in mevcut banttan çıkıp çıkamayacağı. İkincisi ise açık pozisyonların yüksek kalıp kalmayacağı. Türev piyasalardaki ilginin sürmesi yukarı yönlü beklentileri destekleyebilir, ancak 44,50 doların kaybedilmesi halinde 41,98 dolar desteği yeniden test edilebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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