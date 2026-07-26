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LITECOIN (LTC)

Litecoin’de 48,88 dolar direnci aşılırsa 56 dolar bölgesi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Litecoin 46,11 dolarda kalırken 48,88 dolar direnci piyasanın odağına yerleşti.
  • 📊 Haziranda 280 milyon dolar olan açık pozisyon temmuzda 330 milyon doların üzerine çıktı.
  • ⛓️ $LTC ağında aktif adresler ve işlem sayısı son dönemdeki aralığında kaldı.
  • 🪙 Litecoin Foundation, düşük ücret ve hızlı işlem vurgusuyla ödeme anlatısını yeniden öne çıkardı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Litecoin, son günlerde zayıf seyreden piyasa görünümüne karşın önemli destek seviyelerinin üzerinde tutunmaya devam etti. LTC, son 24 saatte %0,54 düşüşle 46,11 dolardan işlem gördü. Türev piyasalardaki ilginin artması ve ağ verilerinin dengeli kalması, fiyatın yeniden toparlanıp toparlanamayacağına ilişkin beklentileri gündemde tuttu.

İçindekiler
1 Kısa vadede toparlanma işareti izleniyor
2 Açık pozisyon artışı oynaklık beklentisini büyüttü
3 Litecoin Foundation kullanım anlatısını öne çıkardı

Kısa vadede toparlanma işareti izleniyor

Günlük grafikte Litecoin, 20 günlük ve 50 günlük üstel hareketli ortalamalara yakın seyrediyor. Buna karşılık fiyat, 48,88 dolardaki 100 günlük ortalamanın ve 56,45 dolardaki 200 günlük ortalamanın altında bulunuyor. Bu görünüm, kısa vadeli ivmede sınırlı bir iyileşmeye işaret ederken uzun vadeli eğilimin henüz zayıf kaldığını gösteriyor.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi 54 seviyesine yakın duruyor. Bu seviye, alıcıların kısmen yeniden kontrol sağladığını ancak fiyatın aşırı alım bölgesine taşınmadığını ortaya koyuyor. LTC’nin 48,88 doların üzerine çıkması halinde işlemlerde 56 dolar bölgesi izlenebilir.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde henüz kapatılmamış toplam kontrat miktarını ifade eder. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen, 50 çevresinde dengeli kabul edilen teknik bir göstergedir.

Açık pozisyon artışı oynaklık beklentisini büyüttü

CoinGlass verilerine göre Litecoin açık pozisyon büyüklüğü haziranda yaklaşık 280 milyon dolar düzeyindeyken temmuzda 330 milyon doların üzerine çıktı. Açık pozisyondaki artış, piyasaya yeni işlemlerin girdiğini ve katılımın güçlendiğini gösteriyor. Bu tablo, ilerleyen dönemde fiyat hareketlerinin daha sert hale gelme ihtimalini de artırabilir.

GöstergeSeviye
LTC fiyatı46,11 dolar
100 günlük EMA48,88 dolar
200 günlük EMA56,45 dolar
Açık pozisyon, haziran280 milyon dolar
Açık pozisyon, temmuz330 milyon dolar üzeri

Ağ tarafındaki faaliyet ise fiyat baskısına rağmen büyük ölçüde istikrarlı kaldı. DeFi Llama verileri ile zincir üstü göstergeler, aktif adres sayısı ve işlem adedinin son dönemdeki bant içinde korunduğunu ortaya koydu. Keskin bir gerilemenin görülmemesi, kullanıcıların belirsizlik ortamında da ağı kullanmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Litecoin Foundation kullanım anlatısını öne çıkardı

Litecoin Foundation, Litecoin’i Bitcoin‘in altınına karşılık gelen gümüş olarak tanımladı. Kuruluş, daha düşük işlem ücretleri, daha hızlı transfer süresi ve sabit arz yapısını öne çıkardı. Litecoin Foundation, Litecoin ekosistemini destekleyen kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak biliniyor.

Litecoin Foundation, Litecoin’in Bitcoin’in altınına karşılık gümüş rolü taşıdığını savunurken düşük ücret, hızlı işlem ve sabit arz özelliklerini öne çıkardı.

Bu yaklaşım, Litecoin’in ödeme odaklı kripto varlık olarak uzun süredir koruduğu konumu yeniden gündeme taşıdı. Santiment verileri de işlem sayısı ile aktif adreslerin dengeli kaldığını gösterdi. Böylece piyasa belirsizliğine rağmen ağın kullanıcı çekmeye devam ettiği görüldü.

Santiment verileri, işlem sayıları ile aktif adreslerin istikrarlı kaldığını ve ağ kullanımının zayıflamadığını ortaya koyuyor.

Piyasanın önündeki temel eşik 48,88 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu direnci aşması halinde yükseliş ivmesi güç kazanabilir ve 56 dolar bölgesi yeniden test edilebilir. Buna karşılık bu seviyenin geçilememesi durumunda LTC’nin mevcut bant içinde dalgalanmayı sürdürmesi olası görünüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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