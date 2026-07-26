Litecoin’de 48,88 dolar direnci aşılırsa 56 dolar bölgesi öne çıkıyor

Litecoin, son günlerde zayıf seyreden piyasa görünümüne karşın önemli destek seviyelerinin üzerinde tutunmaya devam etti. LTC, son 24 saatte %0,54 düşüşle 46,11 dolardan işlem gördü. Türev piyasalardaki ilginin artması ve ağ verilerinin dengeli kalması, fiyatın yeniden toparlanıp toparlanamayacağına ilişkin beklentileri gündemde tuttu.

Kısa vadede toparlanma işareti izleniyor

Günlük grafikte Litecoin, 20 günlük ve 50 günlük üstel hareketli ortalamalara yakın seyrediyor. Buna karşılık fiyat, 48,88 dolardaki 100 günlük ortalamanın ve 56,45 dolardaki 200 günlük ortalamanın altında bulunuyor. Bu görünüm, kısa vadeli ivmede sınırlı bir iyileşmeye işaret ederken uzun vadeli eğilimin henüz zayıf kaldığını gösteriyor.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi 54 seviyesine yakın duruyor. Bu seviye, alıcıların kısmen yeniden kontrol sağladığını ancak fiyatın aşırı alım bölgesine taşınmadığını ortaya koyuyor. LTC’nin 48,88 doların üzerine çıkması halinde işlemlerde 56 dolar bölgesi izlenebilir.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde henüz kapatılmamış toplam kontrat miktarını ifade eder. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen, 50 çevresinde dengeli kabul edilen teknik bir göstergedir.

Açık pozisyon artışı oynaklık beklentisini büyüttü

CoinGlass verilerine göre Litecoin açık pozisyon büyüklüğü haziranda yaklaşık 280 milyon dolar düzeyindeyken temmuzda 330 milyon doların üzerine çıktı. Açık pozisyondaki artış, piyasaya yeni işlemlerin girdiğini ve katılımın güçlendiğini gösteriyor. Bu tablo, ilerleyen dönemde fiyat hareketlerinin daha sert hale gelme ihtimalini de artırabilir.

Gösterge Seviye LTC fiyatı 46,11 dolar 100 günlük EMA 48,88 dolar 200 günlük EMA 56,45 dolar Açık pozisyon, haziran 280 milyon dolar Açık pozisyon, temmuz 330 milyon dolar üzeri

Ağ tarafındaki faaliyet ise fiyat baskısına rağmen büyük ölçüde istikrarlı kaldı. DeFi Llama verileri ile zincir üstü göstergeler, aktif adres sayısı ve işlem adedinin son dönemdeki bant içinde korunduğunu ortaya koydu. Keskin bir gerilemenin görülmemesi, kullanıcıların belirsizlik ortamında da ağı kullanmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Litecoin Foundation kullanım anlatısını öne çıkardı

Litecoin Foundation, Litecoin’i Bitcoin‘in altınına karşılık gelen gümüş olarak tanımladı. Kuruluş, daha düşük işlem ücretleri, daha hızlı transfer süresi ve sabit arz yapısını öne çıkardı. Litecoin Foundation, Litecoin ekosistemini destekleyen kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak biliniyor.

Litecoin Foundation, Litecoin’in Bitcoin’in altınına karşılık gümüş rolü taşıdığını savunurken düşük ücret, hızlı işlem ve sabit arz özelliklerini öne çıkardı.

Bu yaklaşım, Litecoin’in ödeme odaklı kripto varlık olarak uzun süredir koruduğu konumu yeniden gündeme taşıdı. Santiment verileri de işlem sayısı ile aktif adreslerin dengeli kaldığını gösterdi. Böylece piyasa belirsizliğine rağmen ağın kullanıcı çekmeye devam ettiği görüldü.

Santiment verileri, işlem sayıları ile aktif adreslerin istikrarlı kaldığını ve ağ kullanımının zayıflamadığını ortaya koyuyor.

Piyasanın önündeki temel eşik 48,88 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu direnci aşması halinde yükseliş ivmesi güç kazanabilir ve 56 dolar bölgesi yeniden test edilebilir. Buna karşılık bu seviyenin geçilememesi durumunda LTC’nin mevcut bant içinde dalgalanmayı sürdürmesi olası görünüyor.