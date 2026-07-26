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RIPPLE (XRP)

XRP’de 1,14 dolar direnci aşılmadan kalıcı toparlanma beklenmiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 1,10 dolarda işlem görürken 1,14 dolar direncinin altında kaldı.
  • 📊 ChartNerd, 25 Temmuz değerlendirmesinde 1,25 ve 1,60 dolar seviyelerini sonraki engeller olarak öne çıkardı.
  • ⚖️ RSI 47,85 ve MACD verileri, $XRP için alım ve satım baskısının dengede kaldığını gösteriyor.
  • 🌍 Bitcoin ve genel kripto piyasasındaki yön, XRP'nin sonraki hareketinde belirleyici olabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, son 24 saatte yüzde 1,46 yükselerek 1,10 dolardan işlem gördü. CoinMarketCap verilerine göre günlük işlem hacmi 881,89 milyon dolar, piyasa değeri ise 68,85 milyar dolar seviyesinde bulundu. Fiyattaki sınırlı toparlanmaya rağmen teknik görünüm, yukarı yönlü hareketin önünde halen önemli engeller olduğuna işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik seviyeler öne çıkıyor
2 Göstergeler dengeli görünüme işaret ediyor
3 Piyasa koşulları belirleyici olacak

Teknik seviyeler öne çıkıyor

Kripto para analisti ChartNerd, 25 Temmuz tarihli değerlendirmesinde XRP’nin günlük 50 üstel hareketli ortalamanın altında kalmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Analiste göre 1,14 dolar seviyesi kısa vadede kritik bir direnç konumunda yer alıyor ve bu eşik aşılmadan daha güçlü bir yükselişin teyit edilmesi zor görünüyor.

XRP, günlük 50 EMA olan 1,14 doların altında sıkışmış durumda. Bu seviyenin aşılması halinde bile 1,25 dolar direnci öne çıkıyor; haftalık 50 EMA civarındaki 1,60 dolar ise daha büyük bir engel olarak izleniyor.

Alıcıların 1,14 doların üzerine çıkmayı başarması halinde 1,25 dolar seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilecek. Daha geniş zaman diliminde ise haftalık 50 üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 1,60 dolar bölgesi, uzun vadeli dip oluşumunun teyidi açısından en zorlu eşik olarak değerlendiriliyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat1,10 dolarDar bantta işlem görüyor
Günlük 50 EMA1,14 dolarKısa vadeli ana direnç
Yatay direnç1,25 dolarOlası sonraki hedef bölge
Haftalık 50 EMA1,60 dolarUzun vadede güçlü direnç

ChartNerd, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından çok piyasa yapısına odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Analiste göre daha büyük eğilimin doğrulanması için mevcut direnç bölgelerinin net biçimde aşılması gerekiyor.

Göstergeler dengeli görünüme işaret ediyor

Mevcut teknik göstergeler, XRP’de ne güçlü bir yükseliş ne de belirgin bir düşüş eğilimi bulunduğunu gösteriyor. Göreceli güç endeksi olan RSI 47,85 seviyesinde yer alıyor. Bu görünüm, alım ve satım baskısının şimdilik birbirine yakın seyrettiğini ortaya koyuyor.

MACD göstergesi de benzer şekilde temkinli bir tablo çiziyor. MACD çizgisi eksi 0,00333, sinyal çizgisi ise eksi 0,00618 seviyesinde bulunuyor. Histogramın 0,00285 ile pozitife dönmesi satış baskısının zayıfladığına işaret etse de, henüz net bir yükseliş kesişimi oluşmuş değil.

RSI ve MACD verileri birlikte değerlendirildiğinde, XRP’nin yakın direnç seviyeleri aşılana kadar mevcut işlem aralığında kalması olası görünüyor.

Piyasa koşulları belirleyici olacak

XRP’nin bir sonraki yönü yalnızca kendi teknik görünümüne bağlı değil. Bitcoin ve genel dijital varlık piyasasında güçlenme görülmesi halinde, XRP gibi büyük piyasa değerine sahip varlıklar yeniden artan yatırım akışından destek bulabilir. Buna karşılık piyasa duyarlılığının zayıflaması, fiyatın kritik seviyelerin altında sıkışık kalmasına yol açabilir.

Yatırımcılar ayrıca XRP Ledger ekosistemine ilişkin gelişmeleri, kurumsal benimsenme adımlarını ve düzenleyici cephede atılabilecek adımları da izliyor. Bu başlıkların önümüzdeki aylarda talep üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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