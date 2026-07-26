Dogecoin’de aylık alım sinyali sonrası 0,16 dolar direnci izleniyor

Dogecoin fiyatında uzun süredir izlenen düşüş eğiliminin ardından olası bir yön değişimine işaret eden sinyaller öne çıktı. Aylık grafikte görülen nadir bir alım sinyali, fiyatın kritik uzun vadeli destek bölgesinin üzerinde kalmasıyla birlikte yatırımcıların dikkatini yeniden bu varlığa çevirdi. Büyük cüzdanlardaki birikimin sürmesi de piyasadaki toparlanma beklentisini güçlendirdi.

Teknik görünümde kritik eşik

Dogecoin haber yazımı sırasında 0.07330 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 619.51 milyon dolar, piyasa değeri ise 11.37 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %6.08’lik yükseliş, fiyat yapısındaki iyileşme işaretleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto analisti Ali Charts, aylık grafikte TD Sequential göstergesinin Dogecoin için alım sinyali ürettiğini açıkladı. Analistin dikkat çektiği seviyeye göre 0.056 dolar bölgesi ana destek olarak izleniyor. Bu seviyenin korunması durumunda satış baskısının zayıflayabileceği ve alıcıların yeniden güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Ali Charts, aylık grafikte TD Sequential göstergesinin alım sinyali verdiğini, 0.056 dolar desteği korunduğu takdirde ilk toparlanma alanının 0.16 dolar olabileceğini aktarıyor.

TD Sequential, piyasalarda yorgunluk ve olası dönüş noktalarını saptamak için kullanılan teknik bir göstergedir. Özellikle uzun zaman dilimlerinde ürettiği sinyaller, kısa vadeli hareketlerden çok daha fazla takip edilir.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat trendinin zayıflayıp zayıflamadığını ölçmeye çalışan bir teknik analiz göstergesidir. Yatırımcılar bu aracı, olası dip ve tepe bölgelerini belirlemek için kullanır.

Direnç seviyeleri ve olası senaryolar

Fiyatın 0.056 dolar desteğinin üzerinde kalması halinde ilk önemli direnç olarak 0.16 dolar seviyesi öne çıkıyor. Daha güçlü bir kırılma ise uzun vadeli düşen kanalın üst sınırına yakın olan 0.45 dolar bölgesini yeniden gündeme taşıyabilir. Buna karşılık, mevcut desteğin kaybedilmesi durumunda yükseliş beklentisi zayıflayabilir ve satış baskısı yeniden artabilir.

Seviye Anlamı 0.056 dolar Ana destek 0.16 dolar İlk direnç 0.45 dolar Uzun vadeli kanal üst sınırı

Büyük cüzdanlar alımı sürdürüyor

Piyasadaki iyimserliği besleyen bir diğer gelişme ise büyük yatırımcıların alımları oldu. Dogegod verilerine göre, Dogecoin ağındaki öne çıkan cüzdanlar yalnızca bir gün içinde yaklaşık 1 milyar DOGE topladı. Bu alımın toplam değeri yaklaşık 70 milyon dolar olarak hesaplandı.

Büyük cüzdanların bir gün içinde 1 milyar DOGE biriktirmesi, dalgalı piyasa koşullarına rağmen uzun vadeli güvenin sürdüğüne işaret ediyor.

Büyük ölçekli alımlar tek başına ani fiyat sıçraması yaratmasa da, zaman içine yayılan birikim dolaşımdaki arzı sınırlayabilir. Bu durum, işlem hacminde artışla desteklenirse Dogecoin fiyatındaki toparlanmayı güçlendirebilir. Bitcoin‘deki yükselişle birlikte kripto piyasasının genel havasının iyileşmesi de bu görünümü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.