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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin 0,067 dolar desteğinde taban arayışını sürdürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, 0,067 ile 0,070 dolar bandında taban oluşturmaya çalışıyor.
  • 📈 Kısa vadeli ivme toparlanırken, $DOGE 0,072 ile 0,073 dolar direncini test ediyor.
  • 🧭 0,075 ve 0,081 dolar seviyeleri yukarıda öne çıkarken, 0,067 dolar desteği kritik kalıyor.
  • 🕒 Aylardır süren satış baskısı zayıflasa da dönüş için henüz net teyit oluşmadı.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin, aylardır süren satış baskısının ardından 0,067 ile 0,070 dolar aralığında denge arayışına girdi. Fiyat hareketi son günlerde daha istikrarlı bir görünüm verse de mevcut tablo, trendin kesin biçimde yukarı döndüğünü söylemek için henüz yeterli görülmüyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede toparlanma sinyali öne çıktı
2 Direnç bölgeleri netleşti
3 Destek korunursa 0,081 dolar gündemde kalabilir

Kısa vadede toparlanma sinyali öne çıktı

Temmuzdan bu yana benzer fiyat bölgesini koruyan DOGE, 0,0700 dolar civarında işlem görüyor. Kısa vadeli görünümde ivme kademeli biçimde güçlendi. Buna karşın fiyat, sert yeni dipler üretmek yerine giderek daralan bir bantta sıkışmış durumda.

En kısa vadeli hareketli ortalama 0,0711 dolar seviyesinde bulunuyor ve ilk olumlu teknik işaretlerden biri olarak izleniyor. 50 günlük hareketli ortalama da 0,0723 dolar düzeyinde yer alıyor. DOGE bu bölgeyi test ederken, her iki seviyenin yeniden aşılması son haftalardaki en kayda değer teknik ilerleme sayılabilir.

Dogecoin’de kısa vadeli ivme güçlenirken, fiyatın dar bir bantta tutunması satış baskısının önceki döneme göre zayıfladığına işaret ediyor.

Direnç bölgeleri netleşti

Göreceli Güç Endeksi de toparlanma sinyali veriyor. Gösterge bir süre 43 civarına yaklaşırken, daha sonra 45,8 düzeyine yükseldi. Bu seviye hala nötr kabul edilen 50 eşiğinin altında kalsa da önceki satış dalgalarında görülen aşırı zayıf tabloya kıyasla daha dengeli bir yapıya işaret ediyor.

Buna rağmen taban oluşumu ile yeni bir yükseliş trendi aynı anlama gelmiyor. 100 günlük hareketli ortalama 0,0813 dolar seviyesinde, 200 günlük hareketli ortalama ise 0,0971 dolar civarında bulunuyor. Özellikle 200 günlük ortalamanın aşağı yönlü seyri, orta ve uzun vadeli görünümde baskının tamamen sona ermediğini gösteriyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Kısa vadeli ortalama0,0711 dolarİlk olumlu teknik eşik
50 günlük ortalama0,0723 dolarYakın direnç bölgesi
100 günlük ortalama0,0813 dolarGüçlü direnç
200 günlük ortalama0,0971 dolarUzun vadeli baskının sürdüğünü gösteriyor

Destek korunursa 0,081 dolar gündemde kalabilir

Fiyatın 0,072 ile 0,073 dolar aralığının üzerine yerleşmesi halinde 0,075 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Bu bölgenin ardından 0,081 doların daha güçlü bir direnç olarak öne çıktığı görülüyor. 0,081 doların aşılması, dönüş senaryosunu teknik açıdan belirgin biçimde güçlendirebilir.

Aşağı yönlü harekette ise 0,067 ile 0,068 dolar bandının korunması kritik önem taşıyor. Bu desteğin kararlı biçimde kaybedilmesi halinde son dönemde oluşan taban denemesi zayıflayabilir ve fiyat yeniden son dip seviyelere yönelebilir.

Alıcıların elini güçlendirmesi için sadece dengelenme yeterli olmuyor; 0,072 ile 0,073 dolar bandının üzerinde kalıcılık aranıyor.

Dogecoin, bir süredir görülmeyen ölçüde dönüş ihtimaline yaklaşmış durumda. Yine de satış baskısındaki yavaşlama, ivmedeki toparlanma ve oynaklıktaki düşüş tek başına yeterli kabul edilmiyor. Teknik görünümde daha güçlü teyit gelmeden temkinli duruş korunuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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