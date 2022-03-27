Kripto para piyasalarında yüzde 1000 kazançlar olağandır. Ancak bu tarz yüksek kazançlar için daha büyük riskler almalısınız. Bugün ise gündemimizde hepimiz tarafından bilinen bir meme token var. En iyi senaryoda fiyatın %150 artması bekleniyor. İşte kritik seviyeler ve yükseliş beklentisinin gerekçeleri!

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin son iki haftada yaklaşık %30 toparlandı. Mayıs 2021 ile Şubat 2022 arasında görülen ve fiyatın neredeyse %85 düştüğünü gören acımasız bir düzeltme bu ay durma noktasına geldi. DOGE, fiyatı iki hafta önce 0,10 dolar seviyelerine güçlü bir düşüş yaşadı. 27 Mart itibarıyla %30’luk bir toparlanma hareketiyle 0,14 dolara yükseldi.

En popüler meme token artık toparlanma sinyalleri gönderiyor.

DOGE Fiyat Hedefi

Bu arada, Dogecoin‘in yukarı yönlü hareketi bir “düşen takoz” oluşturan bir destek seviyesinden kaynaklandı. Kurulum, önümüzdeki haftalık seanslarda uzun bir yükseliş dönüşü sinyali veriyor. Ayrıntılı olarak, düşen bir kama deseni, iki aşağı doğru eğimli, yakınsak eğilim çizgisi arasında dalgalanırken fiyat eğilimleri düştüğünde oluşur. Mükemmel bir senaryoda, kurulum, fiyatın azalan aralıktan yukarı doğru kırılmasıyla sonuçlanır ve kamanın üst ve alt trend çizgileri arasındaki maksimum mesafe kadar yükselir.

DOGE’nin iki hafta önce kamanın alt trend çizgisinden toparlanması, 0,18 dolar civarında, yukarı trend çizgisine doğru yukarı doğru hareket etmeye devam etme olanaklarını açıyor. Bu nedenle, üst trend çizgisinin üzerine çıkmak, Dogecoin‘in fiyat artışını bugünün fiyatından %150’den fazla bir artışla 0,37 dolara yükseltiyor.

Kıdemli yatırımcı Tom Bulkowski, yükseliş grafiği modellerini tahmin etme söz konusu olduğunda düşen bir kamayı “kötü performans” olarak görüyor ve “başabaş başarısızlıklarının yüksek ve ortalama fiyatların düşük olduğunu” belirtiyor. Düşen bir takoz kırılmasının yükseliş hedefini karşılama olasılığının %62’ye yakın olduğunu gösteren 800 işlemle ilgili bir araştırmaya atıfta bulunuyor.

Ek olarak, Dogecoin’in Bitcoin (BTC) ile son derece pozitif bir korelasyon periyodu gösterme kaydı (27 Mart itibariyle 1 olan mükemmel puana karşı 0.94’te) devam eden makroekonomik ve jeopolitik baskılar nedeniyle Bitcoin (BTC) düşerse, yükseliş eğilimini sınırlayabilir.

Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mice McGlone, ABD borsasıyla güçlü korelasyonu nedeniyle Bitcoin’in 30.000 dolara kadar düşebileceğini kaydetti. Bununla birlikte, BTC’nin fiyatının uzun vadede 100.000 doları hedeflemek için düşüş eğiliminden kurtulması gerektiğini savundu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.