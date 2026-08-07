Bitcoin 64 bin dolar üzerinde toparlanma sinyali veriyor

Kripto para piyasasında teknik görünüm üç büyük varlıkta farklı yönlere işaret ediyor. Dogecoin zayıf seyrini sürdürürken, XRP’de satış baskısının hız kestiği görülüyor. Bitcoin ise 64 bin dolar desteği üzerinde kalarak daha olumlu bir teknik yapıya yaklaşıyor.

Dogecoin’de satıcı baskısı sürüyor

Dogecoin günlük grafikte 0,069 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son yerel diplerinin yalnızca sınırlı ölçüde üzerinde kalıyor. Varlıkta peş peşe daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşması, satıcıların kontrolü bırakmadığını gösteriyor. Hazirandan bu yana gelen toparlanma denemeleri kalıcı bir yükseliş yapısına dönüşemedi.

DOGE, 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların tamamının altında bulunuyor. 20 günlük ortalama yataylaşma işareti verse de uzun vadeli ortalamaların aşağı yönlü eğimi ana trendde henüz bir değişim olmadığını ortaya koyuyor. 100 günlük ortalama 0,083 dolar, 200 günlük ortalama ise 0,099 dolar seviyesinde yer alıyor.

Dogecoin’de olası yukarı yönlü hareket, önemli direnç bölgeleri aşılmadıkça yeni bir trend başlangıcından çok kısa süreli bir rahatlama yükselişi olarak değerlendiriliyor.

Göreceli güç endeksi 40 civarında seyrediyor. Bu görünüm, düşüş ivmesinin bir miktar zayıfladığını ancak alıcıların dengeyi kendi lehine çevirecek ölçüde güçlü davranmadığını gösteriyor. Yakın destek 0,068 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde yıl içindeki yeni dip seviyeler gündeme gelebilir. Alıcılar açısından ilk teknik eşik 20 günlük ortalamanın geri alınması, daha önemli direnç ise 0,074 dolardaki 50 günlük ortalama olarak öne çıkıyor.

XRP dar bantta yön arıyor

XRP günlük grafikte baskı altında kalmayı sürdürse de son fiyat hareketi düşüş ivmesinin zayıflamaya başladığına işaret ediyor. Fiyat psikolojik açıdan önemli görülen 1 dolar seviyesinin üzerinde giderek daralan bir bantta işlem görüyor. Bu yapı, satıcıların önceki döneme kıyasla daha az kararlı davrandığını düşündürüyor.

Varlık halen önemli hareketli ortalamaların altında bulunuyor. 50 günlük ortalama 1,09 dolar civarında aşağı yönlü seyrini korurken, 20 günlük ortalama mevcut fiyatın hemen üzerinde yataylaşıyor. Daha uzun vadeli 100 günlük ortalama 1,20 dolar, 200 günlük ortalama ise 1,39 dolar düzeyinde yer alıyor.

XRP’de 1,03 ile 1,05 dolar aralığı birkaç kez test edilmesine rağmen yeni bir sert satış dalgası oluşmadı; mum boylarının küçülmesi satış baskısının kademeli biçimde emildiğine işaret ediyor.

RSI göstergesi 40 civarında kalıyor ve nötr bölgenin altında seyrediyor. Bu tablo, düşüş eğiliminin tamamen sona ermediğini ancak önceki döneme göre belirgin biçimde zayıfladığını gösteriyor. Son haftalarda işlem hacmindeki gerileme de piyasa katılımcılarının yeni pozisyon açmak yerine daha güçlü bir tetikleyici beklediğini ortaya koyuyor. Kısa vadede 20 ve 50 günlük ortalamaların aşılması, momentum değişimi açısından ilk güçlü işaret sayılabilir.

Bitcoin daha güçlü bir teknik zemine yaklaşıyor

Bitcoin, haziran diplerinin ardından geçen haftalardaki yatay seyrin sonrasında yeniden yükseliş ivmesi toplamaya başladı. Fiyatın 64 bin dolar desteği üzerinde tutunması, alıcıların piyasada yeniden daha görünür hale geldiğini gösteriyor. Genel trend henüz tam anlamıyla tersine dönmese de günlük grafikte daha yapıcı bir görünüm oluşuyor.

Yaz aylarının başındaki sert geri çekilmelerin aksine, temmuz ve ağustosun ilk bölümünde daha yüksek dipler dikkat çekti. Bu yapı, satış baskısına karşı talebin güç kazandığını düşündürüyor. Bitcoin ayrıca önceki düşüş trendinde görülmeyen bir teknik iyileşmeyle 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı başardı.

20 günlük ortalama yukarı yönlü eğim kazanırken, 50 günlük ortalama da aylar süren düşüşün ardından yataylaşmaya başladı. RSI yaklaşık 53 seviyesine çıkarak nötr 50 eşiğinin üzerine yerleşti. Bu durum, aşırı alım bölgesine girilmeden alım baskısının öne geçtiğine işaret ediyor. Yukarı yönlü senaryoda bir sonraki önemli bölge 72 bin 500 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor.

İşlem hacmi toparlanma sürecinde halen görece ılımlı seyrediyor. Buna karşın Bitcoin önceki rallilerde olduğu gibi hızla geri çevrilmedi ve destek üzerinde daha istikrarlı bir sıkışma alanı kurdu. 64 bin doların korunması, mevcut daha yüksek dip yapısının devamı açısından kritik önem taşıyor. Bu desteğin altına inilmesi halinde daha uzun bir yatay konsolidasyon dönemi yeniden gündeme gelebilir.