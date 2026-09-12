Dogecoin kurucusu, 5 bin dolarlık çek yerine DOGE alımını gündeme taşıdı

Dogecoin‘in kurucu ortaklarından Billy Markus, ABD’de her yetişkine 5 bin dolar tutarında teşvik çeki verilmesi önerisine sosyal medya platformu X üzerinden esprili bir yanıt verdi. Shibetoshi Nakamoto adıyla da bilinen Markus, 1,2 trilyon dolarlık Dogecoin alımı fikrini ortaya attı.

Teşvik tartışmasına Dogecoin göndermesi

Billy Markus, Dogecoin’in 2013 yılında Jackson Palmer ile birlikte oluşturulmasında rol alan isimlerden biri olarak tanınıyor. Markus’un paylaşımı doğrudan bir politika önerisi niteliği taşımaktan çok, teşvik ödemeleri ve enflasyon ilişkisine dikkat çeken alaycı bir çıkış olarak öne çıktı.

Billy Markus, 5 bin dolarlık teşvik ödemesinin, ihtiyaç duyulmayan ek enflasyonu tetikleyebileceğini savundu.

Ekonomistler de tek seferlik 5 bin dolarlık doğrudan ödemenin hayat pahalılığı üzerindeki baskıyı sınırlı ölçüde hafifletebileceğini, buna karşılık önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğini değerlendiriyor.

ABD’de tüketici görünümüne ilişkin son veriler de kırılgan tabloya işaret etti. Conference Board verilerine göre ağustosta kısa vadeli tüketici beklentileri daha da olumsuz bir alana geriledi. Michigan Üniversitesi’nin son tüketici araştırması da enflasyonun yüksek kalacağı endişesi nedeniyle güvenin zayıfladığını gösterdi.

1,2 trilyon dolarlık alım neden dikkat çekti

Markus’un sözünü ettiği 1,2 trilyon dolarlık Dogecoin alımı, piyasa büyüklüğü açısından dikkat çekici bir karşılaştırma ortaya koydu. Dogecoin, piyasa değeri bakımından en büyük 11’inci kripto varlık konumunda bulunuyor. Varlığın piyasa değeri 13,24 milyar dolar seviyesinde yer alırken, dolaşımdaki toplam arz 155,88 milyar DOGE olarak hesaplanıyor.

Bu büyüklükler dikkate alındığında, 1,2 trilyon dolarlık bir DOGE alımının mevcut toplam piyasa değerinin çok üzerinde kaldığı görülüyor. Bu nedenle Markus’un paylaşımı, teknik olarak uygulanabilir bir alım planından çok, para arzı ve enflasyon tartışmasına yapılan bir gönderme olarak değerlendiriliyor.

Dogecoin’in mevcut piyasa değeri 13,24 milyar dolar düzeyinde bulunurken, 1,2 trilyon dolarlık olası bir alım tutarı bu seviyenin çok üzerine çıkıyor.

Dogecoin arz yapısı ve enflasyon tartışması

Dogecoin’in azami arzı sınırsız olsa da her yıl sabit 5 milyar yeni coin üretilmesi, arz artış hızını zaman içinde görece düşüren bir yapı oluşturuyor. Bu mekanizma, toplam arz büyüdükçe yıllık enflasyon oranının göreli olarak gerilemesine yol açıyor.

Bu nedenle Markus’un çıkışı, yalnızca büyük ölçekli bir DOGE alımı önerisi olarak değil, Dogecoin’in giderek azalan göreli enflasyon yapısına işaret eden bir mesaj olarak da okunuyor. CoinMarketCap verilerine göre Dogecoin son 24 saatte yüzde 1,75 yükselişle 0,0849 dolardan işlem gördü.