Petroldeki geri çekilme Bitcoin üzerindeki baskıyı geçici olarak azalttı

Bitcoin, petrol fiyatlarında cuma günü görülen sert geri dönüşün ardından hafta sonunda 77 bin doların üzerinde dengelendi. Ancak enerji piyasasındaki baskının tamamen ortadan kalkmadığı, bu nedenle kripto varlıklardaki rahatlamanın sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Petrol fiyatları ve piyasa tepkisi

Brent petrol cuma günü varil başına 109,97 dolara kadar çıktıktan sonra geri çekilerek 104,61 dolardan kapandı. ABD ham petrolü olarak bilinen Batı Teksas türü petrol ise günü 100,05 dolarda tamamladı. Gün içi düşüşe rağmen Brent petrol haftalık bazda yüzde 8’in üzerinde yükseldi. Orta Doğu kaynaklı arz aksaklıkları enerji piyasalarında baskının sürmesine yol açtı.

Bitcoin bu geri çekilmeye olumlu tepki verdi. BTC cuma günü yaklaşık yüzde 0,9 yükselerek 77 bin 200 dolar civarında kapanış yaptı. Gün içinde 76 bin 100 dolara kadar gerileyen varlık, cumartesi günü 77 bin 300 dolar çevresinde tutundu.

Chevron Üst Yöneticisi Mike Wirth, daha önceki fiyat sıçramalarını sınırlamak için kullanılan küresel ham petrol stokları ile acil durum arz tamponlarının tükendiğini, bunun da piyasaları yeni bir yükselişe karşı daha kırılgan hale getirebileceğini söyledi.

Enflasyon ve faiz beklentileri öne çıktı

Petrolün 100 doların üzerine çıkması, hem kripto para hem de geleneksel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, doğrudan enflasyon beklentilerine ve merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin tahminlere etki ediyor.

ABD’de ağustos ayı tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklandı. Daha önce yayımlanan üretici enflasyonu verisi ise yüzde 5,4 geldi. Bu veriler ve petrolün 100 doların üzerinde kalması, gelecek haftaki Federal Reserve toplantısında faiz artışı beklentisini yüzde 85 ile yüzde 90 aralığına taşıdı.

Söz konusu baskı, enflasyon verilerinin ardından Bitcoin ve altının birlikte değer kaybetmesiyle daha görünür hale geldi. Yatırımcılar, reel getirilerin yükseldiği dönemlerde faiz hassasiyeti yüksek varlıklardan uzaklaşma eğilimi gösterdi.

Rahatlama sadece kriptoyla sınırlı kalmadı

ABD hisse senedi piyasaları da toparlandı. S&P 500 yüzde 0,86, Nasdaq yüzde 0,96 ve Dow Jones yüzde 0,98 yükseldi. Böylece petroldeki geri çekilmenin sağladığı kısa süreli rahatlama, yalnızca dijital varlıklarda değil daha geniş risk iştahında da hissedildi.

Varlık Dönem Değişim Bitcoin Cuma günü %0,9 yükseldi Brent petrol Haftalık %8’in üzerinde yükseldi S&P 500 Cuma günü %0,86 yükseldi

Yine de Bitcoin için riskler ortadan kalkmış değil. Varlık 76 bin 100 dolar bölgesinden toparlansa da hafta içinde görülen yaklaşık 80 bin dolar seviyesinin altında kalıyor. Buna ek olarak ABD Hazine tahvili getirilerinin yüzde 5 civarında seyretmesi, riskli varlıklarla sermaye için rekabeti güçlendiriyor.

Arz endişeleri sürüyor

Uluslararası Enerji Ajansı, Körfez bölgesindeki akışların bozulması ve Suudi Arabistan üretiminin son otuz yılı aşkın sürenin en düşük düzeyine inmesi nedeniyle küresel petrol arzının 2026’da günlük yaklaşık 5,7 milyon varil azalmasını bekliyor. Kurum, enerji güvenliği ve arz dengesi konusunda hükümetlere veri ve politika desteği sunan uluslararası bir kuruluş olarak öne çıkıyor.

Petrol şokunun ilk etkisi hafifledi, ancak Brent petrolün 100 doların üzerinde kalması ve haftalık güçlü artışı, kripto piyasasına net bir rahatlama değil geçici bir nefes alanı sağladı.

Bu tablo, hafta sonuna girilirken Bitcoin’in yönünün yalnızca kriptoya özgü gelişmelerle değil, petrol fiyatları, enflasyon verileri ve faiz beklentileriyle birlikte şekillendiğini gösteriyor.