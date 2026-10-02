BITCOIN (BTC)

Fidelity yöneticisi Bitcoin’i portföy çeşitlendirmesi için öne çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Fidelity yöneticisi, portföy çeşitlendirmesinde Bitcoin'i öne çıkardı.
  • 📊 Timmer, Bitcoin'in S&P 500 ile korelasyonunu %30, uzun vadeli tahvillerle korelasyonunu ise sıfıra yakın gösterdi.
  • 📈 Timmer, 80 bin doların üzerindeki hareket sonrası $BTC için 100 bin dolar hedefinin yeniden öne çıktığını belirtiyor.
  • 🕰️ 19 Eylül değerlendirmesinde Bitcoin'in, 60 bin dolar çevresinde geçen yaklaşık bir yılın ardından yeni bir dört yıllık döngüye girebileceğini söyledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Fidelity Investments küresel makro direktörü Jurrien Timmer, Bitcoin‘in hisse senedi ve tahvil ağırlıklı klasik portföylerin ötesinde çeşitlendirme sağlayabilen varlıklar arasında yer aldığını söyledi. Timmer, Bitcoin’i emtia, altın, nakit, mutlak getiri odaklı alternatif stratejiler ve kaldıraçlı kredilerle birlikte değerlendirdi.

İçindekiler
1 Bitcoin’i orta düzey korelasyonla konumlandırdı
2 80 bin doların üzeri dikkat çekti
3 Altına karşı güçlenme ve dört yıllık döngü yorumu

Bitcoin’i orta düzey korelasyonla konumlandırdı

Timmer’ın paylaştığı değerlendirmeye göre Bitcoin’in son beş yılda S&P 500 ile korelasyonu yaklaşık %30 seviyesinde bulunuyor. Uzun vadeli ABD Hazine tahvilleriyle korelasyon ise sıfıra yakın seyrediyor. Bu tablo, Bitcoin’in geleneksel riskli varlıklarla tamamen aynı yönde hareket etmediğine işaret ediyor.

Fidelity Investments, küresel ölçekte varlık yönetimi hizmeti sunan en büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor. Timmer da şirkette makroekonomik eğilimler ve piyasa ilişkileri üzerine değerlendirmeler yapan üst düzey isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Jurrien Timmer, hisse ve tahvil dağılımının ötesindeki başlıca çeşitlendiriciler arasında emtia, altın, Bitcoin, nakit, alternatif stratejiler ve kaldıraçlı kredilerin bulunduğunu belirtiyor.

80 bin doların üzeri dikkat çekti

Timmer, son dönemde özellikle Bitcoin’in daha dikkat çekici hale geldiğini vurguladı. Bu değerlendirme, lider kripto paranın toparlanma işaretleri vermesinin ardından geldi. Timmer, Bitcoin için altınla birlikte olumlu görüşünü koruduğunu, ancak mevcut görünümde özellikle Bitcoin’in öne çıktığını kaydetti.

Analist, Bitcoin’in 80 bin dolar bölgesinin üzerine çıkmasına ayrıca dikkat çekti. 25 Eylül tarihli değerlendirmesinde bu seviyenin güçlü biçimde aşılmasının çift dip formasyonunu teyit edeceğini ve yaklaşık 100 bin dolarlık hedefi gündeme taşıyacağını belirtiyordu. Bitcoin’in bu bölgenin üzerine yerleşmesi, Timmer’ın izlediği teknik onay olarak öne çıktı.

Timmer, özellikle Bitcoin’in şu anda ilgi çekici göründüğünü ve 80 bin doların üzerindeki hareketin yakından izlendiğini vurguluyor.

Altına karşı güçlenme ve dört yıllık döngü yorumu

Bitcoin haberin hazırlandığı sırada 85.984 dolar civarında işlem görüyor. Son 24 saatteki artış %2,2 düzeyinde gerçekleşti. Timmer, Bitcoin’in altın karşısında da güç kazandığını, bunun da son dönemin dikkat çeken gelişmeleri arasında bulunduğunu söyledi.

19 Eylül’deki değerlendirmesinde Timmer, Bitcoin’in yaklaşık bir yıl boyunca 60 bin dolar çevresinde tutunduktan sonra yeni bir dört yıllık yükseliş döngüsüne giriyor olabileceğini ifade etti. Ona göre Bitcoin’de uzun süreli düşüş dönemleri tarihsel olarak yaklaşık bir yıl sürüyor ve 60 bin dolar çevresindeki tekrar eden tutunma, son gerileme evresinin sona ermiş olabileceğine işaret ediyor.

Bu çerçevede Timmer, Bitcoin’i yalnızca fiyat hareketiyle değil, portföy içindeki rolüyle de değerlendiriyor. Düşük tahvil korelasyonu ve sınırlı hisse senedi bağlantısı, varlığın bazı yatırımcılar açısından alternatif bir çeşitlendirme aracı olarak izlenmesine neden oluyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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