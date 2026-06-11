Halka açık şirketlerin Bitcoin alımları mayısta 43.557 BTC artarken SpaceX 18.712 BTC varlığını açıkladı

Halka açık şirketlerin Bitcoin bilançoları mayıs ayında büyümeyi sürdürdü. BitcoinTreasuries.net verilerine göre şirketler ay boyunca net 43.557 BTC ekledi. Satışlar öncesinde açıklanan ya da satın alınan toplam tutar 51.045 BTC’ye ulaştı. Bitcoin’in 31 Mayıs kapanış fiyatı olan 73.579,69 dolar dikkate alındığında, net artışın parasal karşılığı yaklaşık 3,2 milyar dolar oldu.

Strategy alımlarda ilk sırayı korudu

Kurumsal Bitcoin tutan şirketler arasında en büyük konumunu koruyan Strategy, mayıs ayında 25.404 BTC satın aldı. Şirket, haziran ayının başında 32 BTC sattığını da açıkladı. Bu miktar, toplam varlıklarının yalnızca %0,004’üne karşılık geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, bu işlemi rutin sermaye yönetimi olarak tanımlarken şirketin satılan her 1 BTC’ye karşılık 10 ila 20 BTC almayı planladığını ve net satıcı olmayacağını belirtti.

Şirket yönetimi, satışların ancak hisse başına Bitcoin oranını iyileştirdiği durumlarda gündeme geldiğini aktardı. Strategy, alımların büyük bölümünü STRC imtiyazlı hisse programı üzerinden finanse etti. Mayıs ayında piyasa içi satış yöntemiyle 1,95 milyar dolar kaynak sağlandı.

Mini sözlük: İmtiyazlı hisse, adi hisselerden farklı haklar taşıyan menkul kıymettir. Genellikle sabit ya da belirli kurallara bağlı temettü sağlar ve şirketler bu araçla öz kaynak benzeri finansman oluşturabilir.

Strategy’nin STRC işlemlerinde toplam hacim içindeki payı %27 oldu. STRC’nin piyasa değeri 10,5 milyar dolara ulaşırken, son 30 gündeki ortalama likiditesi yaklaşık 375 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu düzeyin, büyük bankaların benzer imtiyazlı hisselerinin üzerinde olduğu aktarıldı.

Strive büyüme hızında öne çıktı

Bitcoin hazine stratejisi izleyen şirketlerden Strive da mayıs ayında dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Şirket, ay içinde 1.943 BTC ekledi ve 2 Haziran’da 2.500 BTC daha satın aldı. Böylece Strive’ın Bitcoin varlığı bir ayda yaklaşık %30,5 arttı. Aynı dönemde Strategy’nin büyüme oranı yaklaşık %10 seviyesinde kaldı.

Strive, alımlarını SATA imtiyazlı hisse programı aracılığıyla finanse etti. Şirketin mayısta piyasa içi satışlarla yaklaşık 276 milyon dolar topladığı hesaplandı. 29 Mayıs’ta gerçekleşen en büyük tek günlük kaynak girişi ise yaklaşık 87 milyon dolar oldu. Bu tutar, o günkü seviyelerle yaklaşık 1.180 BTC alımına denk geldi.

Şirketin Üst Yöneticisi Matt Cole, SATA için 16 Haziran’dan itibaren günlük temettü ödemesi başlatılacağını açıklarken bunun ABD sermaye piyasalarında her iş günü nakit temettü ödeyen ilk kote menkul kıymet olduğunu söyledi.

SpaceX açıklaması sıralamayı değiştirebilir

Rapor döneminin en büyük tek seferlik Bitcoin açıklaması ise SpaceX’ten geldi. Şirket, 18.712 BTC tuttuğunu duyurdu. Bu tutar, mayıs ayında satışlar öncesi kaydedilen toplam kurumsal eklemelerin üçte birinden fazlasına karşılık geldi. Açıklamanın ardından SpaceX’in kurumsal Bitcoin sıralamasında ilk 10’a girmesi bekleniyor.

Aynı dönemde American Bitcoin de 500 BTC satın alarak listede 15. sıraya yükseldi. Kurumsal alımlar, Bitcoin fiyatı ay sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %42 altında kalmasına rağmen devam etti. Strategy ayrıca 8 Haziran’da STRC temettü yapısında değişiklik için hissedar onayı aldı; şirket ödemeleri likidite ve işlem istikrarını desteklemek amacıyla ayda iki kez yapacak.