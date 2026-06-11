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BITCOIN (BTC)

Strategy, Bitcoin’in iki haftada 82 bin dolardan 62 bin dolara gerilemesi sonrası 14 milyar dolar gerçekleşmemiş zarar açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, Bitcoin’in iki haftada 82 bin dolardan 62 bin dolara gerilemesi sonrası 14 milyar dolar gerçekleşmemiş zarar açıkladı.
  • 📉 Şirketin 32 BTC satması, $BTC ile bağlantılı likidite ve borç stratejisi tartışmalarını yeniden hızlandırdı.
  • 🧭 Michael Saylor, satış baskısını büyük teknoloji halka arzlarına yönelen küresel sermaye akışıyla açıkladı.
  • 🧱 Mevcut borç yapısında teminat tamamlama zorunluluğu bulunmaması, zorunlu tasfiye riskini şimdilik sınırlı tuttu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin’in iki hafta içinde 82 bin dolardan 62 bin dolara gerilemesi, bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutan Strategy üzerindeki baskıyı yeniden gündeme taşıdı. Şirket, son fiyat düşüşünün ardından yaklaşık 14 milyar dolar gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Gelişme, borçlanma yoluyla finanse edilen Bitcoin alım stratejisine yönelik eleştirileri artırdı.

İçindekiler
1 Piyasa baskısı ve artan eleştiriler
2 Saylor’ın açıklaması ve borç yapısı

Piyasa baskısı ve artan eleştiriler

Ekonomist Henrik Zeberg, Strategy’nin kaldıraç etkisi taşıyan Bitcoin birikim modelinin piyasa stresi altında ciddi baskıyla karşılaşabileceğini savundu. Zeberg, şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’ın bu süreçte ağır finansal baskı hissedebileceğini öne sürdü. Strategy, uzun süredir bilançosuna Bitcoin ekleyen kurumsal şirketler arasında öne çıkıyor.

Henrik Zeberg, Michael Saylor’ın sert bir düşüş senaryosunda ağır baskı altında kalabileceğini savunurken, borçla desteklenen Bitcoin birikim modelinin piyasa şoklarına karşı kırılgan olduğunu ileri sürdü.

Şirketin 32 BTC satmış olması da piyasalarda dikkat çekti. Bu satış, yatırımcılar arasında likidite yönetimi ve uzun vadeli birikim stratejisinin dayanıklılığı konusunda yeni soru işaretleri doğurdu. Peter Schiff ve Frank Giustra gibi isimler de, borç odaklı Bitcoin alımlarının şirketi yüksek piyasa riskine açık hale getirdiğini belirterek yaklaşımı eleştirdi.

Buna karşılık, kamuya açık şirket bildirimleri ve ilgili değerlendirmelere göre Strategy’nin borç yapısında teminat tamamlama zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle mevcut yapı içinde, belirli sözleşme ihlalleri ortaya çıkmadıkça kredi verenlerin zorunlu tasfiye dayatmasının önünde sınırlayıcı hükümler olduğu aktarılıyor.

BaşlıkVeri
Bitcoin fiyatı82.000 dolardan 62.000 dolara
Süreİki hafta
Gerçekleşmemiş zarar14 milyar dolar
Satılan Bitcoin32 BTC

Saylor’ın açıklaması ve borç yapısı

Michael Saylor ise Bitcoin’deki zayıflığı küresel sermaye akışlarındaki yön değişimiyle ilişkilendirdi. Saylor’a göre yatırımcılar, büyük teknoloji halka arzlarına katılmak için varlık satışına yöneldi ve bu durum Bitcoin üzerinde ek satış baskısı oluşturdu. Haberde OpenAI, Google ve SpaceX bağlantılı sermaye ihtiyacına dikkat çekildi.

Halka arz, şirketlerin ilk kez borsada hisse satışı yaparak yatırımcılardan kaynak topladığı süreç olarak biliniyor. Son yıllarda büyük teknoloji şirketlerine yönelik yoğun sermaye talebi, riskli varlıklarda dönemsel çıkışlara yol açabilen başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Mini sözlük: Halka arz, bir şirketin hisselerini ilk kez borsada yatırımcılara sunmasıdır. Sermaye rotasyonu ise yatırımcıların parayı bir varlık grubundan çıkarıp başka bir alana kaydırmasını ifade eder.

Saylor, Bitcoin üzerindeki baskının büyük teknoloji halka arzlarına yönelen küresel sermaye akışından kaynaklandığını, yatırımcıların bu süreçte farklı varlıklarda satışa gittiğini belirtti.

Analistler, mevcut borç koşulları sürdüğü sürece Strategy’nin yapısal olarak ani tasfiye baskısıyla karşı karşıya olmadığını değerlendiriyor. Ancak Bitcoin’de sert oynaklığın devam etmesi, hem yatırımcı algısını hem de kripto varlıkları bilançoda taşıyan şirketlere yönelik tartışmaları canlı tutuyor.

Son dönemde kurumsal şirketlerin bilançolarındaki Bitcoin varlıkları yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Buna rağmen fiyat dalgalanmalarının hız kazanması, özellikle borçla desteklenen alım modelleri konusunda piyasanın daha temkinli bir tutum almasına yol açtı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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