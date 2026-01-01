BITCOIN (BTC)

Kripto Paralar İçin Vakit Yaklaşıyor

Özet

  • Fonlama Oranı Heatmap yavaş konsolidasyon aşamasının devamına işaret ediyor. Aktif trade düzenine dönmeden önce yatırımcılar bu sürecin noktalanmasını izleyebilir.
  • Geçtiğimiz yıl ABD hisse senetlerinde 9 trilyon dolarlık büyüme oldu ve artık bu yıl likiditenin kriptoya dönmesi gerekiyor.
  • Poppe yılın ilk Bitcoin değerlendirmesinde “önümüzdeki hafta 90 bin dolar test edilecek ve yükseliş başlayacak” gibi iddialı ifadeler kullandı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

DaanCrypto takma isimli analist bugünkü değerlendirmesinde güncel duruma ışık tuttu ve yatırımcıların ne yapması gerektiğinden bahsetti. Altcoinler için yeni yılın ilk günü de düşüşle devam ediyor ve ABD piyasaları tatil olduğundan sıkıcı hareketlerin ilerleyen saatlerde devamı muhtemel.

İçindekiler
1 Kripto Paralar Ne Olacak?
2 Artık Kriptonun Zamanı Geliyor Mu?

Kripto Paralar Ne Olacak?

2025 son çeyrekte yatırımcıların önemli bölümü dört yıllık döngü hikayesinin motivasyonuyla 2026 yılında çöküş beklediği için satış yaptı. Bu yüzden altcoinler kilit destek seviyelerine geriledi ve BTC dar aralıkta sıkışıp kaldı. DaanCrypto güncel durumu ele alarak yavaş konsolidasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bu ne anlama geliyor? Yatırımcılar henüz yön tayin edilmediğinden zaman alacak olan bu sıkıcı dönemin bittiğine ikna olacak sinyaller görene kadar kenarda kalmalı. Roman Trading de en azından tatil havası sona erene kadar kısa vadeli yatırımcıların bile piyasalardan bir süre uzak kalması gerektiğini söylemişti.

Fonlama Oranı Heatmap, son 3 ayda piyasada çok yüksek veya çok düşük fonlama oranları açısından herhangi bir uç değer göstermiyor.

İlk düşüşün ardından, yıl sonu/başında yeniden dengelenme görüldüğü ve piyasanın hareket etmek için bir neden aradığı bu yavaş konsolidasyon aşamasındayız. Bu genellikle zaman alır ve genellikle aktif olarak tekrar katılmadan önce, bu ivmenin geri gelmesini beklemek en iyisidir.”

Artık Kriptonun Zamanı Geliyor Mu?

Geçtiğimiz yıl ABD hisse senetlerinde 9 trilyon dolarlık büyüme oldu ve buna rağmen kripto paralardan 325 milyar dolar silindi. Likidite var ancak tercih risk piyasaları içinden kripto yerine hisse senetlerine oldu. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde birçok altcoin ETF onayı gördük ve yeni yıla kabus gibi günlerden geçip girdik. Eğer üst üste iki yıl kriptoya giriş görülmemesi gibi bir durum söz konusu olmayacaksa ETF kanalının da desteğiyle sadece BTC için değil altcoinler için de büyümenin yılı olmalı.

Poppe yılın ilk Bitcoin değerlendirmesinde “önümüzdeki hafta 90 bin dolar test edilecek ve yükseliş başlayacak” gibi iddialı ifadeler kullandı. Fakat 15 Ocak tarihinde MSCI kararı var ve Yüksek Mahkemenin de bu ay gümrük tarifelerine son noktayı koyması bekleniyor. Yani 2026 yükseliş yılı olacaksa da en azından Ocak ayı sonuna kadar (en erken) bu başlayabilir. Veya belki de kripto uzun süredir görmediğimiz yüz güldüren sürprizlerinden birini yapar.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
