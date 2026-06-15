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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 66 bin dolara yaklaştı! Piyasada bu iyimserliğin arkasında ne var?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin pazartesi sabahı 65.881 dolara çıkarak 66 bin dolara yaklaştı.
  • 📈 Trump’ın İran anlaşması ve Hürmüz Boğazı açıklamalarıyla $BTC dahil kripto piyasasında risk iştahı arttı.
  • 🛢️ Aynı süreçte petrol fiyatları sert gerilerken piyasa jeopolitik baskının hafiflemesini fiyatladı.
  • 🏦 Şimdi gözler çarşamba günkü Fed kararına çevrildi ve faizlerin sabit kalması bekleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, pazartesi sabahı işlemlerinde 66 bin dolara yaklaşarak son 12 günün en yüksek seviyelerine çıktı. Fiyat hareketi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile bir barış anlaşmasına aracılık edildiğini ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağını öne süren açıklamalarının ardından geldi.

İçindekiler
1 Trump’ın açıklamaları piyasaları etkiledi
2 Bitcoin ve kripto piyasasında yükseliş görüldü
3 Petrol ve Fed gündemi yakından izleniyor

Trump’ın açıklamaları piyasaları etkiledi

Trump, pazar gecesi Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşmanın tamamlandığını belirtti. ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı’nın geçiş ücreti olmadan açılmasına ve ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasına onay verdiğini ifade etti.

Trump, anlaşmanın tamamlandığını belirtirken, Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla birlikte bölgeye ve dünyaya petrol akışının yeniden başlayacağını savundu.

Associated Press’in aktardığına göre, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ayrıntıları ilk etapta paylaşılmadı. Uygulamanın ise İran’ın imzasından sonra başlaması bekleniyor. Haberde, imzanın Pakistan arabuluculuğunda cuma günü atılmasının öngörüldüğü belirtildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, devlet televizyonunda anlaşmayı doğruladı. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekretaryası da savaşın bu geceden itibaren tüm cephelerde derhal ve kalıcı biçimde sona ereceğini, ABD ablukasının da hemen ve tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Bitcoin ve kripto piyasasında yükseliş görüldü

TradingView verilerine göre Bitcoin, Coinbase işlemlerinde pazartesi sabahı 65.881 dolara kadar yükseldi. Böylece varlık, 3 Haziran’dan bu yana ilk kez 66 bin dolar eşiğine bu kadar yaklaştı. Bitcoin, 6 Haziran’da kısa süreliğine 60 bin doların altına gerilemesinin ardından kademeli bir toparlanma sergiliyordu.

Bitrue Research Institute araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, olası anlaşmanın önemli bir jeopolitik risk primini ortadan kaldırdığını ve belirsizliğin azalmasıyla risk iştahını artırdığını söyledi. Bitrue, dijital varlık işlemleri sunan bir kripto para platformu olarak biliniyor.

Adziima, Bitcoin’in 65 bin doların üzerine çıktığını, yatırımcıların petrol üzerindeki baskının hafiflemesi ve daha geniş çaplı istikrar beklentisiyle yeniden kripto varlıklara yöneldiğini belirtti; ancak anlaşmanın imza aşamasında son dakika sorunları yaşanabileceği uyarısında da bulundu.

Genel kripto para piyasasının toplam değeri gün içinde yüzde 2 arttı. Hyperliquid, Zcash ve Near Protocol gibi bazı altcoinlerde ise çift haneli yükselişler görüldü. Buna karşın Bitcoin, ekim ayında görülen 126 bin doların üzerindeki zirvesinin halen yüzde 48 altında bulunuyor.

Petrol ve Fed gündemi yakından izleniyor

Jeopolitik tansiyonun düşeceği beklentisi petrol fiyatlarına da yansıdı. WTI ham petrol yüzde 5 düşüşle varil başına 80 doların hemen üzerine gerileyerek mart başından bu yana en düşük seviyesini gördü. Brent petrol de benzer şekilde yüzde 4,6 azalarak 83,30 dolara indi.

Kripto piyasaları için bir sonraki önemli başlık çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı olacak. Bu toplantı, yeni başkan Kevin Warsh dönemindeki ilk faiz kararı niteliğini taşıyor.

CME FedWatch aracına göre piyasalar, faizlerin yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bırakılmasına yüzde 96,6 olasılık veriyor. Öte yandan enflasyonun yeniden yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkması, para politikasına ilişkin beklentilerin daha temkinli şekillenmesine yol açıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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