Cardano’da 1.096 BTC’nin akıbetine ilişkin tartışma, yaklaşık 70 milyon dolarlık değerle yeniden büyüdü

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, uzun süredir tartışılan 1.096 Bitcoin hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hoskinson, projenin Man Adası merkezli ilk vakfıyla ilişkilendirilen bu fonların 2016 ve 2017 yıllarında Michael Parsons ile bağlantılı gereklilikler ve ilk denetim süreci için kullanıldığını söyledi.

Açıklamalar yeni soru işaretleri doğurdu

Söz konusu değerlendirmeler, ağırlıklı olarak yönetişim, topluluk yönetimi ve Cardano’nun gelecekteki iletişim stratejisine odaklanan son AMA oturumunda paylaşıldı. Cardano, katman 1 blokzincir ağı olarak biliniyor ve yerel varlığı ADA ile öne çıkıyor.

Hoskinson’un açıklamalarının, yıllardır süren bu gizemin bir bölümünü aydınlatmış olabileceği belirtilse de, 1.096 BTC’nin nereye gönderildiği, kime ulaştığı ve tam olarak hangi amaçla kullanıldığı konusundaki soruların sürdüğü vurgulandı.

Tartışma kısa sürede Cardano topluluğunun yanı sıra daha geniş kripto çevrelerinin de dikkatini çekti. Yatırım şirketi 117 Partners’ın kurucusu Thomas Braziel, çevrim içi ortamda Bkclaims adıyla tanınıyor. Braziel, Hoskinson’un sözlerinin bazı noktaları açıklığa kavuşturabileceğini kabul etti; ancak halen yanıt bekleyen birçok başlık bulunduğunu dile getirdi.

AMA’ya ilişkin paylaşılan bilgilere göre Hoskinson, Mart 2016 tarihli ve o dönem Cardano Foundation yapısında yer alan Michael Parsons’tan geldiği belirtilen bir e postaya atıfta bulundu. Ayrıca Bitcoin’in o tarihteki piyasa değerine işaret ederek, ödemenin bugünkü tahmini değerine kıyasla dolar bazında çok daha düşük bir büyüklüğü temsil ettiğini savundu.

Belge talebi öne çıktı

Braziel daha sonra sosyal medya üzerinden fatura, sözleşme, onay kaydı ve ödeme belgeleri dahil olmak üzere destekleyici dokümanlar talep etti. Ona göre temel mesele, denetim için kaynak gerekip gerekmediği değil, 1.096 BTC’nin nihayetinde hangi adrese gönderildiği, kimin eline geçtiği ve hangi somut amaç için harcandığının netleşmesi oldu.

Braziel, özellikle ödeme tutarının olağan denetim giderleriyle uyumlu görünüp görünmediğinin açıklığa kavuşmadığını, mevcut rakamların bu haliyle kolayca bağdaştırılamadığını savundu.

Cardano topluluğundaki bazı isimler ise soruların doğrudan Hoskinson’a yöneltilmesine karşı çıktı. Bu görüşe göre kayıtların sorumluluğu, ayrı bir tüzel yapı olan Man Adası vakfının halefi konumundaki Cardano Foundation’a ait bulunuyor ve ilgili belgelerin de burada tutulması gerekiyor.

Daha geniş yönetişim tartışmalarına bağlandı

Braziel, konuyu özel kanallardan daha önce takip ettiğini ve eski çalışanların da bu mesele hakkında kendisiyle iletişime geçtiğini öne sürdü. Bu temasların, konuyu kamuoyu önünde gündemde tutmasının nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Son tartışma, Cardano ekosisteminde yönetişim, hazine harcamaları ve topluluğun yönü etrafında süren daha geniş anlaşmazlıklarla iç içe geçti. Hoskinson kısa süre önce topluluk etkileşiminin önemli bölümünü X platformundan Discord’a taşımayı önermişti. Son haftalarda ise Singapur’da planlanan Cardano 2026 Summit ile bağlantılı 7,8 milyon ADA tutarındaki hazine teklifinin reddedilmesi ve etkinliğin iptal edilmesiyle yönetişim başlığı daha da öne çıktı.

Bugün yaklaşık 70 milyon dolar değer biçilen 1.096 BTC etrafındaki tartışma, erken dönem Cardano yapıları ve işlemlerine ilişkin kayıtların şeffaflığı ile hesap verilebilirliği konusunda yeni bir baskı oluşturdu. Topluluk üyeleri, tarihi belgelerin ve işlem izlerinin daha açık biçimde ortaya konmasını talep ediyor.