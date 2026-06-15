Kayıt Banner
Cardano (ADA)

Cardano’da 1.096 BTC’nin akıbetine ilişkin tartışma, yaklaşık 70 milyon dolarlık değerle yeniden büyüdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano’da 1.096 BTC’nin kullanımına ilişkin tartışma, yaklaşık 70 milyon dolarlık değerle yeniden gündeme geldi.
  • 📌 Charles Hoskinson, fonların 2016 ve 2017’de denetim süreci ve Michael Parsons ile ilgili gereklilikler için kullanıldığını açıkladı.
  • 📄 Thomas Braziel, 1.096 BTC’nin kime ve hangi amaçla gönderildiğinin netleşmesi için belge talebini sürdürdü.
  • 🧭 Toplulukta, $ADA ekosistemindeki bu dosyanın yönetişim ve şeffaflık tartışmalarını son haftalarda daha da büyüttüğü konuşuluyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, uzun süredir tartışılan 1.096 Bitcoin hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hoskinson, projenin Man Adası merkezli ilk vakfıyla ilişkilendirilen bu fonların 2016 ve 2017 yıllarında Michael Parsons ile bağlantılı gereklilikler ve ilk denetim süreci için kullanıldığını söyledi.

İçindekiler
1 Açıklamalar yeni soru işaretleri doğurdu
2 Belge talebi öne çıktı
3 Daha geniş yönetişim tartışmalarına bağlandı

Açıklamalar yeni soru işaretleri doğurdu

Söz konusu değerlendirmeler, ağırlıklı olarak yönetişim, topluluk yönetimi ve Cardano’nun gelecekteki iletişim stratejisine odaklanan son AMA oturumunda paylaşıldı. Cardano, katman 1 blokzincir ağı olarak biliniyor ve yerel varlığı ADA ile öne çıkıyor.

Hoskinson’un açıklamalarının, yıllardır süren bu gizemin bir bölümünü aydınlatmış olabileceği belirtilse de, 1.096 BTC’nin nereye gönderildiği, kime ulaştığı ve tam olarak hangi amaçla kullanıldığı konusundaki soruların sürdüğü vurgulandı.

Tartışma kısa sürede Cardano topluluğunun yanı sıra daha geniş kripto çevrelerinin de dikkatini çekti. Yatırım şirketi 117 Partners’ın kurucusu Thomas Braziel, çevrim içi ortamda Bkclaims adıyla tanınıyor. Braziel, Hoskinson’un sözlerinin bazı noktaları açıklığa kavuşturabileceğini kabul etti; ancak halen yanıt bekleyen birçok başlık bulunduğunu dile getirdi.

AMA’ya ilişkin paylaşılan bilgilere göre Hoskinson, Mart 2016 tarihli ve o dönem Cardano Foundation yapısında yer alan Michael Parsons’tan geldiği belirtilen bir e postaya atıfta bulundu. Ayrıca Bitcoin’in o tarihteki piyasa değerine işaret ederek, ödemenin bugünkü tahmini değerine kıyasla dolar bazında çok daha düşük bir büyüklüğü temsil ettiğini savundu.

Belge talebi öne çıktı

Braziel daha sonra sosyal medya üzerinden fatura, sözleşme, onay kaydı ve ödeme belgeleri dahil olmak üzere destekleyici dokümanlar talep etti. Ona göre temel mesele, denetim için kaynak gerekip gerekmediği değil, 1.096 BTC’nin nihayetinde hangi adrese gönderildiği, kimin eline geçtiği ve hangi somut amaç için harcandığının netleşmesi oldu.

Braziel, özellikle ödeme tutarının olağan denetim giderleriyle uyumlu görünüp görünmediğinin açıklığa kavuşmadığını, mevcut rakamların bu haliyle kolayca bağdaştırılamadığını savundu.

Cardano topluluğundaki bazı isimler ise soruların doğrudan Hoskinson’a yöneltilmesine karşı çıktı. Bu görüşe göre kayıtların sorumluluğu, ayrı bir tüzel yapı olan Man Adası vakfının halefi konumundaki Cardano Foundation’a ait bulunuyor ve ilgili belgelerin de burada tutulması gerekiyor.

Daha geniş yönetişim tartışmalarına bağlandı

Braziel, konuyu özel kanallardan daha önce takip ettiğini ve eski çalışanların da bu mesele hakkında kendisiyle iletişime geçtiğini öne sürdü. Bu temasların, konuyu kamuoyu önünde gündemde tutmasının nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Son tartışma, Cardano ekosisteminde yönetişim, hazine harcamaları ve topluluğun yönü etrafında süren daha geniş anlaşmazlıklarla iç içe geçti. Hoskinson kısa süre önce topluluk etkileşiminin önemli bölümünü X platformundan Discord’a taşımayı önermişti. Son haftalarda ise Singapur’da planlanan Cardano 2026 Summit ile bağlantılı 7,8 milyon ADA tutarındaki hazine teklifinin reddedilmesi ve etkinliğin iptal edilmesiyle yönetişim başlığı daha da öne çıktı.

Bugün yaklaşık 70 milyon dolar değer biçilen 1.096 BTC etrafındaki tartışma, erken dönem Cardano yapıları ve işlemlerine ilişkin kayıtların şeffaflığı ile hesap verilebilirliği konusunda yeni bir baskı oluşturdu. Topluluk üyeleri, tarihi belgelerin ve işlem izlerinin daha açık biçimde ortaya konmasını talep ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cardano topluluğunun ana iletişimi X’ten Discord’a taşınacak

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, topluluk tartışmalarını X’ten Discord kanallarına taşıyacağını açıkladı

Cardano piyasa değeri yeniden 6 milyar dolara çıktı, ancak düşüş beklentisi güç kazandı

Cardano, önceki döngü destek bölgesine gerileyerek $0,16 seviyesinde tutunmaya çalıştı

Cardano ağında Leios testneti 23 haziranda devreye alınacak, ADA 3 günde %12 toparlandı

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ağın küresel güven krizini çözebileceğini savundu

Cardano haftalık grafikte olası ölüm kesişimi öncesinde $0,148 seviyesine geriledi

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 66 bin dolara yaklaştı! Piyasada bu iyimserliğin arkasında ne var?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 66 bin dolara yaklaştı! Piyasada bu iyimserliğin arkasında ne var?
BITCOIN (BTC)
Japonya Merkez Bankası’nın salı günkü faiz kararı öncesinde Bitcoin için oynaklık riski arttı
Kripto Para
XRP’de hacim patladı, fiyat 1,20 dolara yaklaştı! Yükselişin devamında hangi seviyeler öne çıkıyor?
Kripto Para
XRP, 1,32 dolar desteğini kaybettikten sonra 1,14 dolar yakınında sıkışırken 1,08 ve 1,22 dolar seviyeleri öne çıktı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin, İran ile ABD arasındaki geçici anlaşma haberinin ardından 65.700 dolara yükseldi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?