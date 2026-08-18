Jeonbuk Bank, SWIFT yerine Ripple Payments kullanacağını açıkladı

Güney Kore’nin bölgesel bankalarından Jeonbuk Bank, sınır ötesi ödeme süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla SWIFT ağından çıkıp Ripple Payments altyapısını benimsediğini 18 Ağustos’ta duyurdu. Bu adımla banka, daha hızlı ve esnek ödeme akışları hedefliyor.

Güney Kore’de üçüncü iş birliği

San Francisco merkezli Ripple, bu anlaşmayla 2026 içinde Güney Kore’deki üçüncü ortaklığını almış oldu. Şirket, ödeme ortakları ağı ile blokzincir tabanlı altyapıyı bir araya getiren Ripple Payments çözümünü özellikle Asya Pasifik bölgesinde yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Ripple Payments, günün her saatinde çalışabilen bir ödeme sistemi sunuyor. Sistem, geleneksel bankacılık saatleri dışında da likidite sağlayabiliyor. Şirketin mevcut Asya Pasifik altyapısı, Güney Kore wonu cinsinden ödeme çıkışlarını da destekliyor.

Jeonbuk Bank, sınır ötesi ödeme verimliliğini artırmak için SWIFT ağını bırakıp Ripple Payments altyapısına geçtiğini açıkladı.

XRP kullanımı netleşmedi

Jeonbuk Bank’ın açıklamasında, işlemlerin mutabakatında doğrudan XRP kullanılacağına dair bir ifade yer almadı. Bu nedenle anlaşmanın, Ripple’ın ödeme altyapısını kapsadığı ancak XRP’nin ödeme akışındaki rolünün şimdilik net olmadığı görülüyor.

Ripple, 2025’te yüksek düzeyde düzenlemeye tabi stabilcoin RLUSD’yi Ripple Payments sistemine entegre etmişti. Buna rağmen Jeonbuk Bank anlaşmasının hangi varlıkla işleyeceği konusunda ayrıntı paylaşılmadı.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple’ın ABD doları odaklı stabilcoinidir. Stabilcoinler, fiyatı genellikle bir itibari para birimine sabitlenmeye çalışılan dijital varlıklardır.

CoinGecko verilerine göre XRP, bu duyuruya rağmen son 24 saatte %1,1 geriledi. Fiyat hareketi, ortaklığın piyasa üzerinde kısa vadede belirgin bir yukarı yönlü etki yaratmadığına işaret etti.

Ripple’ın bölgedeki genişleme planı

Ripple, 2026’nın başlarında Güney Kore’nin yalnızca dijital hizmet veren ilk bankası Kbank ile iş birliğine gitmişti. Bu anlaşma, Kbank’ın Ripple Custody üzerinden dijital varlık cüzdan altyapısı kurmasının önünü açmıştı. Ripple Custody, kurumlara yönelik saklama altyapısı sunan bir hizmet olarak öne çıkıyor.

Şirket, nisan ayında da Kyobo Life Insurance ile ortaklık kurdu. Taraflar, mutabakat sürelerini kısaltmak için blokzincir tabanlı altyapıyı test ediyor. Ripple, 2025’te Güney Koreli kurumsal saklama şirketi BDACS ile de anlaşmış, BDACS bu kapsamda RLUSD ve XRP için kurumsal saklama altyapısında Ripple Custody kullanacağını açıklamıştı.

Ripple Payments, ödeme ortakları ağı ile blokzincir altyapısını birleştiriyor ve normal bankacılık saatlerinin dışında da likidite sağlayabiliyor.

Ripple, Asya Pasifik bölgesindeki varlığını daha geniş bir çerçevede büyütüyor. Şirket, 2025’te Üniversite Blokzincir Araştırma Girişimi kapsamında bölgeye 5 milyon doların üzerinde ek fon ayırdı. Haziran 2026’da ise Ripple ile SBI Holdings, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı’nın onayının ardından RLUSD’yi Japonya’da kullanıma sundu.