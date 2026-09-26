XRP için 10 dolar hedefi, ETF beklentileriyle yeniden gündeme taşındı

XRP, 2025 yılında yedi yılı aşkın aranın ardından yeni zirvesine ulaşarak kripto piyasasının öne çıkan varlıklarından biri oldu. Temmuz 2025’te 3,65 dolara kadar yükselen fiyat, SEC ile Ripple arasındaki davada uzlaşmaya varılmasının ardından ivme kazandı. Bu gelişme, XRP üzerindeki düzenleyici belirsizliğin önemli ölçüde azalmasına yol açtı.

Düzenleyici netlik ve ETF beklentisi

Piyasadaki değerlendirmelere göre XRP için bir sonraki büyük hedef olarak 10 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu beklentinin temelinde yalnızca hukuki sürecin geride kalması değil, aynı zamanda borsa yatırım fonlarına yönelik artan ilgi de bulunuyor. XRP, Ripple ekosisteminde kullanılan dijital varlık olarak biliniyor ve sınır ötesi ödeme alanındaki kullanımıyla öne çıkıyor.

2025 yılı içinde birden fazla XRP ETF’sinin devreye girmesi, varlığa yönelik kurumsal erişimi artıran başlıklardan biri olarak gösteriliyor. ETF’ler, yatırımcılara ilgili kripto varlığı doğrudan tutmadan fiyat hareketine erişim imkanı sunuyor. Bitcoin ve Ethereum’da 2025 boyunca görülen güçlü ETF girişleri, her iki varlığın da yeni zirvelere çıkmasına destek vermişti.

XRP’de düzenleyici netliğin güçlenmesi ve ETF kanalının açılması, fiyat için yeni bir yukarı yönlü alan oluşturabileceği beklentisini besliyor.

Piyasa toparlanması halinde girişler artabilir

Analistler, genel piyasa koşullarının yeniden güç kazanması halinde XRP ETF’lerine para girişinin hızlanabileceğini öngörüyor. Böyle bir senaryoda kurumsal talebin artması, fiyat üzerinde ek bir kaldıraç etkisi yaratabilir. Özellikle Bitcoin ve Ethereum örnekleri, ETF destekli talebin büyük varlıklarda nasıl sonuç verebildiğini göstermesi bakımından yakından izleniyor.

Bu yaklaşım, XRP’nin yalnızca bireysel yatırımcı ilgisiyle değil, daha geniş finansal ürün ağı üzerinden de destek bulabileceği görüşüne dayanıyor. Kurumsal erişimin genişlemesi, işlem hacmi ve likidite açısından da belirleyici olabilir.

Bitcoin döngüsüyle benzerlik kuruluyor

XRP için yükseliş beklentisini destekleyen bir diğer unsur ise Bitcoin’in tarihsel döngüsüne yapılan benzetme. Bitcoin, 2017, 2021 ve 2025 yıllarında yeni zirveler görerek dört yıllık yapı tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı. Piyasanın bir bölümü bu eğilimin sürmesi halinde Bitcoin’in 2029’da yeni bir tepe oluşturabileceğini düşünüyor.

Benzer bir ritmin XRP’de de görülebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Hukuki sürecin büyük ölçüde netleşmesi sonrası XRP’nin daha serbest bir fiyatlama dönemine girebileceği belirtiliyor. Bitcoin’in bir sonraki güçlü boğa döneminde 500.000 dolara yaklaşması halinde, bunun XRP’yi 10 dolar seviyesine taşıyabilecek bir zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Bazı piyasa yorumcuları, 2029 zirvesine giden hareketin 2026 sonu veya 2027 başında başlayabileceğini, bu nedenle XRP’de yeni rekor arayışının beklenenden erken görülebileceğini aktarıyor.

Bu çerçevede XRP için 10 dolar hedefi, kısa vadeli bir fiyat tahmininden çok, düzenleyici netlik, ETF talebi ve daha geniş piyasa döngüsünün birleşimine dayanan orta vadeli bir senaryo olarak öne çıkıyor.