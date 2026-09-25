XRP ETF’lerine girişler 1,76 milyar dolara ulaştı

XRP spot ETF piyasasında sermaye girişi sürerken, Bitwise haftanın bu bölümünde üst üste üçüncü kez yüklü XRP alımı yaptı. Son işlem gününde fonlara toplam 14,89 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu akışın tamamı Bitwise ile Franklin Templeton kaynaklı gerçekleşti.

Bitwise alımlarda öne çıktı

Bitwise, son işlem gününde 9,91 milyon dolarlık yeni sermaye çekerek yaklaşık 6,48 milyon XRP satın aldı. Şirket böylece XRP odaklı spot ETF’lerde günlük bazda en güçlü girişe imza atan kurum oldu. Bitwise, kripto varlık odaklı yatırım ürünleri sunan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Bitwise, son üç işlem gününde XRP alımlarını sürdürürken, en son seansta yaklaşık 6,48 milyon XRP ekleyerek piyasadaki günlük girişlerin büyük bölümünü topladı.

Franklin Templeton da aynı gün XRP ETF tarafında 4,98 milyon dolarlık giriş gördü. Bu tutar yaklaşık 3,36 milyon XRP’ye karşılık geldi. Günlük toplam net giriş 9,74 milyon XRP olurken, dolar bazında büyüklük 14,89 milyon dolara ulaştı.

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Kümülatif girişler 2 milyar dolara yaklaştı

XRP yatırım ürünlerine yönelik talebin korunmasıyla birlikte spot ETF’lere giren toplam sermaye 1,76 milyar dolara yükseldi. Fonların toplam net varlıkları ise 1,70 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu tablo, XRP ETF pazarının lansmandan yaklaşık bir yıl sonra 2 milyar dolar eşiğine yaklaşmış olduğunu gösteriyor.

XRP spot ETF pazarında toplam giriş 1,76 milyar dolara ulaşırken, toplam net varlıklar 1,70 milyar dolar seviyesine çıktı.

En büyük XRP fonu konumunu korudu

Piyasadaki tüm ihraççılar arasında en büyük XRP fonu olma konumunu Bitwise korudu. Şirketin yönettiği varlık büyüklüğü 613,77 milyon dolara ulaştı. Günlük girişlerde görülen yoğunlaşma da Bitwise’ın bu alandaki ağırlığını güçlendiren bir unsur olarak öne çıktı.

Son veriler, yeni sermayenin sınırlı sayıda ihraççıda toplandığını ortaya koydu. İncelenen seansta XRP spot ETF’lerine giren yeni kaynağın tamamı iki kurumdan geldi. Bu durum, yatırımcı ilgisinin özellikle likiditesi ve ölçeği daha yüksek fonlarda yoğunlaştığına işaret etti.