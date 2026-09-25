Analistler XRP için 2,30 dolar hedefini izliyor

XRP’de son günlerde yeniden güç kazanan yükseliş beklentisi, teknik seviyeler ve düzenleme başlıkları etrafında şekilleniyor. Kripto analisti Steph Is Crypto, bu hafta yayımladığı değerlendirmede hem fiyat grafiğini hem de borsalardaki arz verilerini birlikte ele aldı. XRP, haber sırasında 1,53 dolardan işlem görüyor ve son yedi günde %15,7 yükselmiş durumda.

Direnç bölgesi ve kısa vadeli görünüm

Analistin değerlendirmesine göre kısa vadede en kritik eşik 1,42 dolar seviyesinde bulunuyor. XRP kısa süreliğine 1,43 doların üzerine çıksa da günlük kapanışı 1,42 doların üstünde gerçekleştiremedi. Bu nedenle Steph Is Crypto, son denemeyi kalıcı bir kırılma olarak değil, başarısız bir atak olarak yorumluyor.

Aşağıda ise 1,37 dolar seviyesi öne çıkıyor. Günlük kapanışın bu seviyenin altına inmesi halinde 1,25 dolar bölgesinin yeniden test edilmesi ihtimali gündeme gelebilir. Buna karşılık 1,48 ile 1,55 dolar aralığının aşılması durumunda 2,30 dolarlık hedefin yeniden daha güçlü biçimde tartışılabileceği belirtiliyor.

XRP’de yukarı yönlü senaryonun geçerlilik kazanması için 1,48 ile 1,55 dolar aralığının üzerinde günlük kapanış görülmesi gerekiyor.

Arama verileri ve borsa bakiyeleri izleniyor

Steph Is Crypto, yatırımcı ilgisindeki değişimi Google arama verileri üzerinden de değerlendiriyor. Son 90 günde XRP aramalarında daha yüksek bir dip oluştuğunu, benzer görünümün 12 aylık tabloda da dikkat çektiğini aktarıyor. Analiste göre bu eğilim, bireysel yatırımcı duyarlılığında zayıflıktan iyimserliğe doğru bir kaymaya işaret edebilir.

Borsa tarafında ise Binance’in elindeki XRP bakiyesi 2,62 milyar adede ulaştı. Bu seviye son 69 günün en yüksek bakiyesi olarak öne çıkıyor. Analist bu veriye doğrudan yükseliş ya da düşüş anlamı yüklemese de, borsalardaki arz artışının ileride satış baskısı oluşturma ihtimali nedeniyle yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Düzenleme cephesinde belirsizlik sürüyor

Washington’daki siyasi tartışmalar da XRP üzerindeki baskı unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Senatör Elizabeth Warren, Clarity Act tasarısına açık biçimde karşı çıkarken, düzenlemenin kripto sektörünün lehine fazla eğildiğini savunuyor. Ripple’ın teknoloji ekibinde uzun süre görev alan David Schwartz ise tasarıya verilen karşı oyun arkasında bankacılık çıkarlarının etkili olabileceğini öne sürdü. Ripple, sınır ötesi ödeme odaklı blokzincir çözümleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Elizabeth Warren, Clarity Act için bu tasarının daha baştan reddedilmesi gerektiğini savunuyor.

Düzenleme tarafında net bir ilerleme sağlanmadıkça, XRP için yapılan fiyat projeksiyonlarının siyasi gelişmelerden etkilenmesi bekleniyor. Bu nedenle teknik görünüm olumlu olsa bile, Senato’dan çıkacak yeni adımlar kısa vadeli fiyatlamada belirleyici olabilir.

2,30 dolar hedefinin dayandığı formasyon

Yukarı yönlü senaryo, ters omuz baş omuz formasyonuna dayanıyor. Analist, boyun çizgisini 1,48 ile 1,55 dolar aralığında konumlandırıyor. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde formasyonun teyit edileceği ve ölçülü hareket hesabına göre 2,30 dolar hedefinin devreye gireceği ifade ediliyor.

Fiyat grafiğinin dışında, XRP ekosisteminde kullanım alanlarını genişleten bir gelişme de dikkat çekiyor. Flare ağı üzerinde geliştirilen programlanabilir XRP sürümü FXRP ilk yılını tamamlarken, Flare verilerine göre 145,2 milyon FXRP basıldı ve bunun yaklaşık 130 milyonu merkeziyetsiz finans uygulamalarında kullanıma girdi.

Mini sözlük: FXRP, Flare ağı üzerinde kullanılan ve XRP’ye programlanabilir özellikler eklemeyi amaçlayan temsili varlıktır. Bu yapı, XRP’nin teminat, borç alma veya farklı merkeziyetsiz finans işlemlerinde değerlendirilmesine imkan tanır.

Flare, bir yılın sonunda XRP’nin yalnızca programlanabilir hale gelmediğini, aynı zamanda çalışan bir sermaye aracına dönüştüğünü vurguluyor. Bu gelişme, fiyat hareketinden bağımsız olarak XRP’nin kullanım senaryolarını genişleten ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor.