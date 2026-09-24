Pantera Capital CEO’su Ripple’ın SWIFT alanını hedeflediğini söyledi

Pantera Capital kurucusu ve CEO’su Dan Morehead, CNBC’de katıldığı programda Ripple’ın küresel ödemeler alanındaki konumuna dikkat çekti. Morehead, blokzincir sektöründeki farklı kullanım alanlarını değerlendirirken Ripple’ın SWIFT’e yönelen bir girişim olarak öne çıktığını söyledi. Pantera Capital, dijital varlıklara odaklanan önde gelen yatırım şirketleri arasında yer alıyor.

CNBC yayınında öne çıkan vurgu

Programda önce Solana ağının işlem kapasitesi ele alındı. Morehead, Solana’nın günde 9 milyara kadar işlem gerçekleştirebileceğini ve bu seviyenin toplam sermaye piyasası faaliyetlerinin de üzerine çıkabileceğini dile getirdi. Ardından sohbet, blokzincir teknolojisinin farklı finansal kullanım alanlarına kaydı.

Dan Morehead, kripto sektöründe birden fazla temel kullanım alanı bulunduğunu belirtirken, Ripple’ın da SWIFT’in faaliyet alanına yöneldiğini söyledi.

SWIFT, bankalar arasında sınır ötesi mesajlaşma ve ödeme talimatlarının iletilmesinde yaygın kullanılan küresel bir ağ olarak biliniyor. Morehead’in değerlendirmesi, Ripple’ı doğrudan bu ödeme altyapısına alternatif ya da tamamlayıcı olabilecek girişimler arasında konumlandırdı.

XRP topluluğunda yeni tartışma

Morehead’in sözleri, X platformunda XRP destekçileri tarafından hızla gündeme taşındı. Kripto yorumcusu Amelie, CNBC yayınındaki bölümü paylaşarak bu çıkışı XRP açısından olumlu bir işaret olarak yorumladı. Amelie, Ripple’ın SWIFT alanına yönelmesine yapılan atfı, XRP’ye ilişkin iyimser görüşüyle birleştirdi.

Amelie, CNBC’de dile getirilen bu yaklaşımın Ripple’ın ödeme hedeflerine ilişkin görüşünü güçlendirdiğini savundu ve bunu XRP için olumlu bir gelişme olarak gördü.

Eski dava sürecine gönderme yapıldı

XRP topluluğundan bazı hesaplar, bu tartışmayı 2017 ile 2020 dönemindeki beklentilerle karşılaştırdı. Paylaşımlarda, Ripple’ın uluslararası ödemelerde daha büyük rol üstlenebileceği yönündeki beklentilerin geçmişte de güçlü olduğu hatırlatıldı.

Aynı değerlendirmelerde, SEC’in Ripple’a karşı açtığı davanın önceki döngüyü kesintiye uğrattığı ve XRP üzerinde yıllarca baskı yarattığı görüşü öne çıktı. Buna karşılık topluluk üyeleri, Ripple’ın hukuki süreç boyunca ödeme altyapısını geliştirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Ripple ile XRP ayrımı sürüyor

Bununla birlikte Morehead’in sözleri, Ripple’ın SWIFT’in yerini kesin olarak alacağı anlamına gelmiyor. Açıklama daha çok, Ripple’ın küresel ödeme sistemlerinde ayrı bir blokzincir kullanım alanı oluşturma çabasının piyasada ciddiye alındığını gösteriyor.

Tartışmanın merkezinde ayrıca Ripple ile XRP arasındaki fark bulunuyor. Morehead doğrudan Ripple’ın ödeme stratejisinden söz ederken, sosyal medyadaki yorumların önemli bölümü bu stratejiyi XRP’nin uzun vadeli rolüyle ilişkilendiriyor. Bu bağ, yatırımcıların Ripple’ın finansal altyapıdaki genişleyen etkisini değerlendirirken izlediği temel başlıklardan biri olmaya devam ediyor.