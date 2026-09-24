ABD’deki spot XRP ETF’lerinde varlık büyüklüğü 2 milyar dolara yaklaştı

ABD’de işlem gören spot XRP ETF’lerinin yönettiği toplam varlık 2 milyar dolar eşiğine yaklaştı. Sektör, kripto para piyasasındaki genel eğilimden ayrışan bir görünüm sergiledi. XRP fiyatı gün içinde gerilerken, düzenlemeye tabi fonlara para girişi sürdü.

Fiyat düşerken girişler hızlandı

SoSoValue ve XRP Insights verilerine göre 23 Eylül’de spot XRP ETF’lerine net 18,04 milyon dolar giriş oldu. Aynı seansta XRP’nin fiyatı yaklaşık %5 ila %6 düştü. Bu tablo, kurumsal yatırımcıların kısa vadeli oynaklıktan çok uzun vadeli pozisyon oluşturmaya odaklandığına işaret etti.

23 Eylül’de spot XRP ETF’lerine 18,04 milyon dolar net giriş gerçekleşirken, XRP fiyatı aynı gün %5 ila %6 geriledi.

Günün toplam girişi iki büyük fonda toplandı. Bitwise XRP ETF 11,54 milyon dolar çekerek kümülatif toplamını 649 milyon dolara çıkardı. Franklin XRP ETF ise 6,50 milyon dolarlık girişle toplamda 492 milyon dolara ulaştı. Bitwise, varlık yönetimi alanında dijital varlık ürünleriyle bilinen bir şirket olarak öne çıkarken, Franklin Templeton da geleneksel finans dünyasının büyük yatırım kuruluşları arasında yer alıyor.

Fon Günlük giriş Kümülatif toplam Bitwise XRP ETF 11,54 milyon dolar 649 milyon dolar Franklin XRP ETF 6,50 milyon dolar 492 milyon dolar

Toplam varlık büyüklüğü 1,8 milyar dolara yaklaştı

Güncel verilere göre onaylı yedi ABD spot XRP ETF’sinin toplam varlık büyüklüğü 1 milyar 797,93 milyon dolara ulaştı. Bu seviye, 2 milyar dolarlık psikolojik eşik için sınırlı bir mesafe kaldığını gösteriyor.

Fonlar aynı zamanda piyasadaki XRP arzını da kademeli biçimde emiyor. ETF paylarını desteklemek için saklamada tutulan XRP miktarı 1,141 milyar adede çıktı. Bu rakam, arzı 100 milyar adetle sınırlı olan XRP’nin yaklaşık %1,1411’ine karşılık geliyor.

ETF paylarını desteklemek için saklamada tutulan 1,141 milyar XRP, toplam arzın yaklaşık %1,1411’ini oluşturuyor.

İşlem hacmi ve birikimli girişler dikkat çekti

Spot XRP ETF’lerinde günlük işlem hacmi 63,13 milyon dolar olarak kaydedildi. Toplam birikimli net giriş ise 1,748 milyar dolara ulaştı. Bu yapı, son haftalarda benzer Bitcoin ve Ethereum fonlarında görülen dalgalı seyre kıyasla daha istikrarlı bir tablo ortaya koydu.

Mevcut giriş temposunun korunması halinde, spot XRP ETF’lerinin yönettiği toplam varlığın ekim ayında 2 milyar doları aşması bekleniyor. Böyle bir eşik, Wall Street’in alternatif dijital varlıklar alanındaki varlığını daha da belirgin hale getirebilir.