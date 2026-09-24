RIPPLE (XRP)

ABD’deki spot XRP ETF’lerinde varlık büyüklüğü 2 milyar dolara yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’deki spot XRP ETF’lerinin toplam varlığı 1,79793 milyar dolara yükseldi.
  • 📉 23 Eylül’de XRP fiyatı %5 ila %6 düşerken $XRP odaklı ETF’lere 18,04 milyon dolar giriş oldu.
  • 🏦 Bitwise 11,54 milyon dolar, Franklin ise 6,50 milyon dolar net giriş kaydetti.
  • 📊 ETF’lerin elindeki 1,141 milyar XRP, ekim ayında 2 milyar dolar eşiğini gündeme taşıdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’de işlem gören spot XRP ETF’lerinin yönettiği toplam varlık 2 milyar dolar eşiğine yaklaştı. Sektör, kripto para piyasasındaki genel eğilimden ayrışan bir görünüm sergiledi. XRP fiyatı gün içinde gerilerken, düzenlemeye tabi fonlara para girişi sürdü.

İçindekiler
1 Fiyat düşerken girişler hızlandı
2 Toplam varlık büyüklüğü 1,8 milyar dolara yaklaştı
3 İşlem hacmi ve birikimli girişler dikkat çekti

Fiyat düşerken girişler hızlandı

SoSoValue ve XRP Insights verilerine göre 23 Eylül’de spot XRP ETF’lerine net 18,04 milyon dolar giriş oldu. Aynı seansta XRP’nin fiyatı yaklaşık %5 ila %6 düştü. Bu tablo, kurumsal yatırımcıların kısa vadeli oynaklıktan çok uzun vadeli pozisyon oluşturmaya odaklandığına işaret etti.

23 Eylül’de spot XRP ETF’lerine 18,04 milyon dolar net giriş gerçekleşirken, XRP fiyatı aynı gün %5 ila %6 geriledi.

Günün toplam girişi iki büyük fonda toplandı. Bitwise XRP ETF 11,54 milyon dolar çekerek kümülatif toplamını 649 milyon dolara çıkardı. Franklin XRP ETF ise 6,50 milyon dolarlık girişle toplamda 492 milyon dolara ulaştı. Bitwise, varlık yönetimi alanında dijital varlık ürünleriyle bilinen bir şirket olarak öne çıkarken, Franklin Templeton da geleneksel finans dünyasının büyük yatırım kuruluşları arasında yer alıyor.

FonGünlük girişKümülatif toplam
Bitwise XRP ETF11,54 milyon dolar649 milyon dolar
Franklin XRP ETF6,50 milyon dolar492 milyon dolar

Toplam varlık büyüklüğü 1,8 milyar dolara yaklaştı

Güncel verilere göre onaylı yedi ABD spot XRP ETF’sinin toplam varlık büyüklüğü 1 milyar 797,93 milyon dolara ulaştı. Bu seviye, 2 milyar dolarlık psikolojik eşik için sınırlı bir mesafe kaldığını gösteriyor.

Fonlar aynı zamanda piyasadaki XRP arzını da kademeli biçimde emiyor. ETF paylarını desteklemek için saklamada tutulan XRP miktarı 1,141 milyar adede çıktı. Bu rakam, arzı 100 milyar adetle sınırlı olan XRP’nin yaklaşık %1,1411’ine karşılık geliyor.

ETF paylarını desteklemek için saklamada tutulan 1,141 milyar XRP, toplam arzın yaklaşık %1,1411’ini oluşturuyor.

İşlem hacmi ve birikimli girişler dikkat çekti

Spot XRP ETF’lerinde günlük işlem hacmi 63,13 milyon dolar olarak kaydedildi. Toplam birikimli net giriş ise 1,748 milyar dolara ulaştı. Bu yapı, son haftalarda benzer Bitcoin ve Ethereum fonlarında görülen dalgalı seyre kıyasla daha istikrarlı bir tablo ortaya koydu.

Mevcut giriş temposunun korunması halinde, spot XRP ETF’lerinin yönettiği toplam varlığın ekim ayında 2 milyar doları aşması bekleniyor. Böyle bir eşik, Wall Street’in alternatif dijital varlıklar alanındaki varlığını daha da belirgin hale getirebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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