RIPPLE (XRP)

XRP, yıl sonuna kadar 2 doları yeniden test edebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, son haftadaki %26,5 yükselişin ardından yıl sonu için 2 dolar beklentisini yeniden öne çıkardı.
  • 📊 XRP, Temmuz 2025’teki 3,65 dolarlık zirvesinin yaklaşık %56 altında işlem görmeye devam ediyor.
  • 🏦 Olası Fed faiz indirimi, $XRP’de risk iştahını destekleyebilecek başlıca etkenler arasında yer alıyor.
  • ₿ Bernstein, Bitcoin’in 2026 sonuna kadar 100 bin dolara dönebileceğini öngörüyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple’ın XRP tokenı son günlerde güçlü bir yükseliş sergiledi. CoinGecko verilerine göre XRP son 24 saatte %8,3, son bir haftada %26,5 ve son bir ayda yaklaşık %12 değer kazandı. Buna karşın fiyatın 1,65 dolar seviyesinde dirençle karşı karşıya kaldığı görülüyor. Piyasada öne çıkan değerlendirmeler, yılın kalan bölümünde 2 dolar eşiğinin yeniden gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 2025 zirvesinin ardından sert geri çekilme
2 Makro gelişmeler Fed beklentilerini etkileyebilir
3 Bitcoin beklentisi altcoin piyasasını destekleyebilir

2025 zirvesinin ardından sert geri çekilme

XRP, 2025 yılında en güçlü performans gösteren büyük kripto varlıklardan biri olmuştu. Varlık, SEC ile Ripple arasındaki davada uzlaşmaya varılmasının ardından Temmuz 2025’te 3,65 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Söz konusu gelişme, düzenleyici belirsizliğin önemli ölçüde azalmasına yol açarken yatırımcı ilgisini de artırmıştı.

Ancak 2026 yılında tablo tersine döndü. XRP, 2025’te görülen 3,65 dolarlık zirvenin yaklaşık %56 altında işlem görüyor. Son günlerdeki toparlanmaya rağmen piyasa aktörleri, kalıcı yükseliş için hem makroekonomik koşulların hem de genel kripto para eğiliminin belirleyici olacağını düşünüyor.

XRP, son bir haftada %26,5 yükselmesine rağmen 1,65 dolar seviyesinde dirençle karşı karşıya bulunuyor.

Makro gelişmeler Fed beklentilerini etkileyebilir

İlk önemli başlık, ABD ile İran arasında olası bir nihai anlaşma ihtimali olarak öne çıkıyor. İran tarafı, anlaşmanın tamamlanması halinde Hürmüz Boğazı’nı yedi gün içinde açmayı teklif etti. Bu açıklamanın ardından petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Enerji maliyetlerindeki düşüşün enflasyon verilerini aşağı çekmesi, buna bağlı olarak da ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine daha yakın durması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Faizlerin gerilemesi, riskli varlıklara yönelimi destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Kripto para piyasasında yön arayışı sürerken yatırımcılar yalnızca fiyatı değil, haber akışını ve makro verileri de yakından izliyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Bitcoin beklentisi altcoin piyasasını destekleyebilir

XRP için öne çıkan ikinci unsur ise Bitcoin’e ilişkin yıl sonu beklentileri oldu. Piyasadaki çok sayıda uzman, 2026 bitmeden BTC’de yeni bir yükseliş dalgası görülebileceğini düşünüyor. Bernstein, Bitcoin’in yıl sonuna kadar yeniden 100 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. BTC’de güçlenen görünümün, daha geniş kripto para piyasasında yeni bir hareket alanı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Bernstein, Bitcoin’in 2026 sonuna kadar yeniden 100 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Bitcoin öncülüğünde oluşabilecek daha güçlü bir piyasa eğilimi, XRP gibi büyük altcoinlerde de alım iştahını artırabilir. Bu senaryoda XRP’nin 2 dolar seviyesini yeniden kazanması olasılıklar arasında gösteriliyor. Yine de fiyatın bu bölgeye ulaşabilmesi için 1,65 dolar çevresindeki direncin aşılması ve makro koşulların riskli varlıklar lehine gelişmesi gerekecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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