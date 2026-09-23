Shiba Inu, haftalık %24 yükselişle 0,00001 hedefini yeniden gündeme taşıdı

Shiba Inu, kripto para piyasasındaki geniş çaplı toparlanmanın ardından son bir haftada %24 değer kazandı. CoinGecko verilerine göre SHIB, uzun süredir zorlandığı 0,0000061 dolar seviyesinin üzerine çıktı. 2025 yılında fiyatında ondalık basamaktan bir sıfır daha eklenen varlık, yeniden 0,00001 dolar eşiğine yaklaşma çabası veriyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve yüksek oynaklığıyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor.

Piyasadaki toparlanma SHIB’i destekledi

SHIB’deki son yükseliş, Bitcoin‘in 86.000 dolar seviyesini yeniden kazanmasının ardından hız kazandı. Kripto para piyasasındaki genel toparlanmada, İran’ın taleplerinin karşılanması halinde Hürmüz Boğazı’nı açmaya hazır olduğunu önermesinin ardından petrol fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkili olduğu değerlendiriliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon baskısını hafifletebilir ve bu durum ABD Merkez Bankası’nın gelecek dönemde daha gevşek bir para politikasına yönelmesi beklentilerini güçlendirebilir.

CoinGecko verileri, Shiba Inu’nun haftalık bazda %24 yükseldiğini ve 0,0000061 dolar seviyesini yeniden aştığını gösteriyor.

Faizlerin gerilemesi ihtimali, genellikle daha yüksek riskli varlıklara olan ilgiyi artırıyor. Bu çerçevede SHIB gibi spekülatif varlıklar da piyasa genelindeki iyimserlikten pay alabiliyor. Ancak bu görünümün kalıcı olup olmayacağı, makroekonomik veriler ve yatırımcı iştahının yönüne bağlı kalmayı sürdürüyor.

Ön plandaki riskler sürüyor

Buna karşın Shiba Inu için risklerin ortadan kalktığını söylemek güç. ABD Merkez Bankası’nın bu ayın başında faiz oranlarını 25 baz puan artırması, yüksek riskli varlıklardan çıkışı teşvik edebilecek önemli bir unsur olarak görülüyor. Böyle bir ortamda yatırımcıların SHIB ve benzeri meme coin’lere karşı daha temkinli davranması olası duruyor.

Bir diğer başlık ise CLARITY Act olarak bilinen düzenleme girişiminin Senato’dan geçmemesi oldu. Söz konusu tasarının kabul edilmesi halinde kripto para yatırımcıları açısından daha net bir çerçeve sunabileceği düşünülüyordu. Bu gelişmenin gerçekleşmemesi, zaten zayıf seyreden risk iştahı üzerinde ek baskı yaratabilir.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de kripto varlıkların hangi düzenleyici kurumun denetimine gireceğini daha açık hale getirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı olarak biliniyor. Bu tür düzenlemeler, yatırımcı koruması ve piyasa yapısı açısından önem taşıyor.

Yıl sonuna ilişkin beklentiler izleniyor

Yılın geri kalanında daha olumlu bir tablo oluşması halinde SHIB için yeniden yukarı yönlü hareket alanı doğabilir. Piyasada birçok katılımcı, Bitcoin’in 2026 sonuna kadar 100.000 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini düşünüyor. Bitcoin’de güçlenen bir yükseliş eğilimi, kripto para piyasasının geneline yeni bir ivme kazandırabilir.

Bitcoin’in 2026 sonuna kadar 100.000 doları yeniden kazanması halinde, Shiba Inu’nun da bu dalgadan destek bularak yıl bitmeden bir sıfır silebileceği öngörülüyor.

Böyle bir senaryoda Shiba Inu’nun 0,00001 dolar seviyesini yeniden hedeflemesi mümkün görülse de, mevcut ekonomik koşullar ve zayıf risk iştahı nedeniyle fiyat hareketlerinin oynak kalması bekleniyor. Bu nedenle SHIB’deki yükselişin devamı, yalnızca piyasa içi ivmeye değil, aynı zamanda faiz görünümü ve küresel risk algısına da bağlı olacak.