Chainlink, Infosys iş birliğiyle kurumsal erişimini genişletti

Chainlink ile Infosys arasındaki yeni iş birliği, özellikle kurumsal ölçekte yaratabileceği etki nedeniyle piyasada dikkat çekti. Açıklamaya göre hedef, Chainlink servisleri ile Chainlink Runtime Environment altyapısını Infosys Finacle Digital Assets platformuna entegre etmek. Böylece Finacle kullanan finans kuruluşlarının blokzincir tabanlı varlık ve hizmetleri geleneksel bankacılık sistemleriyle daha kolay birleştirmesi amaçlanıyor.

1,7 milyar hesap vurgusu ne anlama geliyor

Infosys, küresel ölçekte dijital dönüşüm ve teknoloji hizmetleri sunan büyük bir bilişim şirketi olarak biliniyor. Şirketin Finacle platformu da bankacılık altyapısı sağlayan yaygın çözümler arasında yer alıyor. Duyuruda öne çıkan 1,7 milyar hesap rakamı, Finacle altyapısının dünya genelindeki erişim alanına işaret ediyor.

Bununla birlikte bu sayı, doğrudan ve anlık kullanım anlamına gelmiyor. Açıklamada herhangi bir bankanın bu teknolojiyi hemen devreye aldığına dair bilgi yer almıyor. Benzer şekilde, somut bir uygulama takvimi de paylaşılmış değil. Bu nedenle söz konusu rakam, mevcut benimsemeden çok potansiyel dağıtım kapasitesini gösteriyor.

Zincir üstü verilerde güçlü bir sıçrama görülmedi

Zincir üstü veriler de haberin ardından ani bir ivmelenmeye işaret etmiyor. Santiment verilerine göre 22 Eylül’de 1.344 yeni LINK adresi eklendi. Bu sayı bir önceki gün kaydedilen 1.556 seviyesinin altında kaldı. Yine de eylül ortalamasına göre yaklaşık %19 daha yüksek bir görünüm oluştu.

Santiment verileri, 22 Eylül’de eklenen 1.344 yeni LINK adresinin eylül ortalamasının üzerinde kaldığını, ancak son dönemin en güçlü hareketlerinden biri olmadığını gösteriyor.

Daha geniş zaman aralığında tablo bir miktar daha güçlü görünüyor. LINK fiyatı 1 Ağustos’tan bu yana yaklaşık %60 yükseldi. Aynı dönemde günlük ortalama yeni adres sayısı da 1 ila 10 Ağustos dönemi ile 1 ila 21 Eylül dönemi karşılaştırıldığında yaklaşık %25 arttı. Buna rağmen ortaklık duyurusunun yapıldığı gün LINK yaklaşık %1 geriledi. Bu da işlem yapanların haberi kısa vadede fiyatlara güçlü biçimde yansıtmadığını düşündürüyor.

Kurumsal kullanım ile token talebi aynı şey değil

Buradaki kritik ayrım, Chainlink altyapısının benimsenmesi ile LINK tokenına doğrudan talep oluşmasının aynı süreçler olmaması. Chainlink’in Payment Abstraction sistemi, kurumsal kullanıcıların ücretleri itibari para veya stabilcoin gibi varlıklarla ödemesine imkan tanıyor. Dönüşüm sürecini ise altyapı tarafı üstleniyor.

Bu yapı nedeniyle bir banka, Chainlink destekli altyapıyı kullanırken doğrudan LINK satın almak ya da bilançoda tutmak zorunda kalmayabilir.

Mini sözlük: Payment Abstraction, bir blokzincir hizmetinin kullanım ücretlerinin farklı varlıklarla ödenebilmesini sağlayan yapı olarak öne çıkıyor. Bu modelde son kullanıcı teknik olarak aynı altyapıyı kullanırken, arka plandaki dönüştürme işlemleri sistem tarafından yürütülüyor.

Ortaklık, Chainlink’in kurumsal dağıtım imkanını büyütüyor; ancak bunun LINK tokenı için ne ölçüde doğrudan talep yaratacağı henüz netleşmiş değil.

Asıl belirleyici sinyaller sonraki aşamada gelecek

Bu nedenle Infosys anlaşması, Chainlink açısından kurumsal erişim alanını ciddi biçimde genişletebilecek bir adım olarak öne çıkıyor. Öte yandan token üzerindeki somut etkinin daha sonra anlaşılması bekleniyor. Gerçek banka entegrasyonları, ağ kullanımında kalıcı artış ve kurumsal faaliyetin LINK talebine dönüştüğünü gösteren veriler, piyasanın asıl izleyeceği göstergeler arasında bulunuyor.