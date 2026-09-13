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CHAINLINK (LINK)

Chainlink, Bitcoin karşısında kritik eşik yaklaşırken 11,46 doları korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Chainlink, gün içi satış baskısına rağmen 11,46 dolar desteğinin üzerinde kaldı.
  • 📉 Alım denemeleri zayıf hacimle sınırlanırken kısa vadede 11,57 ile 11,60 dolar aralığı izleniyor.
  • 📊 Analist Moe, $LINK ile Bitcoin paritesinde çok yıllı sıkışmanın kritik karar alanına yaklaştığını gösteriyor.
  • 🧭 CMF göstergesinin eksi 0,39 seviyesine inmesi, seans içinde satış hacminin daha baskın kaldığını ortaya koydu.
Onur Atam
Onur Atam

Chainlink fiyatı gün içi işlemlerde 11,78 dolara kadar çıktıktan sonra satış baskısıyla 11,51 dolara geriledi. Kısa süreli tepki alımıyla 11,59 dolar civarı yeniden görüldü ancak sonraki düşüş kapanışa doğru fiyatı 11,46 dolara çekti. Daha sonra alımların bir miktar güçlenmesiyle LINK çoğunlukla 11,48 ile 11,56 dolar aralığında hareket etti. Varlığın piyasa değeri 8,65 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 307,47 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Gün içi destek ve direnç bölgeleri öne çıktı
2 LINK BTC paritesinde çok yıllı sıkışma sürüyor
3 Kısa vadeli göstergeler temkinli görünüm sergiledi

Gün içi destek ve direnç bölgeleri öne çıktı

Fiyat hareketi, ilk geri çekilmenin ardından daha dengeli bir görünüme işaret etti. LINK, son teyit edilmiş destek olarak öne çıkan 11,46 doların üzerinde kalmayı başardı. Buna karşın gün içi işlem bandının üst bölümüne doğru belirgin bir toparlanma henüz görülmedi.

Kısa vadede 11,57 ile 11,60 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu alan hem mevcut fiyat bölgesini hem de önceki tepki zirvesini içeriyor. Fiyatın 11,60 doların üzerine yerleşmesi durumunda 11,80 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 11,46 doların altına sarkılması, seansın ana desteğinin kaybedildiğine işaret edebilir.

LINK’in 11,46 doların üzerinde kalması kısa vadeli dengeyi korurken, 11,60 doların aşılmaması alım iştahının henüz güçlenmediğini gösteriyor.

Seans boyunca işlem hacminin kademeli şekilde gerilemesi de dikkat çekti. Özellikle toparlanma denemeleri sırasında hacmin daha düşük kalması, alıcı talebinin genişlemediğine işaret ediyor. LINK ayrıca Mayıs 2021’de gördüğü 52,70 dolarlık tüm zamanların zirvesinin yüzde 78,05 altında işlem görüyor. Dolaşımdaki arz ise 748,10 milyon token düzeyinde.

LINK BTC paritesinde çok yıllı sıkışma sürüyor

Analist Moe’nun paylaştığı LINK BTC grafiği, paritenin uzun vadeli düşen yapı içinde giderek daralan bir alana sıkıştığını gösteriyor. Önceki döngü zirvesinden bu yana uzanan üst trend çizgisi yükseliş denemelerini sınırlamaya devam ediyor. Mevcut fiyatın bandın alt bölümüne ve öne çıkarılan talep alanına yakın olması, bu bölgeyi teknik açıdan önemli hale getiriyor.

Chainlink, akıllı sözleşmelerin zincir dışı veriye erişmesini sağlayan merkeziyetsiz oracle ağı olarak biliniyor. Oracle ağları, blokzincirlerin dış veriyle güvenli biçimde bağlantı kurmasına yardımcı oluyor.

Analist Moe, mevcut bölgeyi Bitcoin’den LINK’e olası bir dönüş noktası olarak değerlendiriyor; ancak grafikte bu senaryoyu doğrulayan net bir kırılma henüz oluşmadığını vurguluyor.

Direnç çizgisinin üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, daha düşük zirveler serisini bozarak LINK’in Bitcoin’e karşı göreli güç kazandığına işaret edebilir. Buna karşılık fiyatın bu seviyenin altında kalması, genel görünümde BTC karşısındaki zayıf eğilimin sürmesine neden olabilir. Paritenin yapının daralan ucuna yaklaşması da karar anının yaklaştığını gösteriyor.

Kısa vadeli göstergeler temkinli görünüm sergiledi

TradingView üzerindeki bir dakikalık LINK USDT grafiğinde fiyat seans sonuna doğru 11,528 dolara yöneldi. LINK, 15:00 UTC’ye kadar 11,59 dolara yükseldikten sonra yeniden 11,50 dolar bölgesine döndü. Kısa vadeli teknik görünümde Bollinger Bantları üst bölgesinde bazı satış sinyalleri oluştu.

Chaikin Money Flow göstergesi de sıfır çizgisinin altına inerek eksi 0,39 seviyesine düştü. Bu görünüm, incelenen zaman aralığında satış yönlü hacmin alım hacminden daha yüksek kaldığını ortaya koydu. Kısa vadede 11,55 ve 11,60 doların geri alınması, göstergenin de nötr bölgeye yaklaşmasıyla birlikte izlenecek. 11,50 doların korunamaması halinde 11,46 dolar yeniden test edilebilir. Yukarı yönde 11,80 doların aşılması ise 12,00 doları öne çıkarabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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