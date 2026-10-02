Ethereum 2.800 dolar eşiğinde, Hyperliquid aşırı alım bölgesine girdi

Kripto para piyasasında son dönemde öne çıkan varlıklardan Ethereum, Hyperliquid, Zcash ve Stellar farklı teknik görünümler sergiliyor. Ethereum 2.800 dolar çevresindeki kritik bölgeyi test ederken, Hyperliquid güçlü yükseliş eğilimini korusa da aşırı alım sinyalleri veriyor. Zcash tarafında sert toparlanma dikkat çekerken, Stellar ise dar bir bantta yön arayışını sürdürüyor.

Ethereum kritik eşiği zorluyor

Ethereum, hazirandaki 2.650 dolarlık sert geri çekilme ve ağustosta görülen 1.750 dolar seviyesinin ardından güçlü bir toparlanma kaydetti. Ekim başında 2.800 dolara kadar uzanan hareket, önceki kayıpların büyük bölümünü sildi. Buna karşın 2.700 dolar çevresindeki yatay seyir, kar satışlarının devreye girdiğini ve piyasanın direnç bölgesini sınadığını gösteriyor.

Hazirandan bu yana izlenen uzun vadeli düşüş çizgisi, Ethereum için psikolojik açıdan önemli bir eşik niteliği taşıyor. Fiyatın eylül ve ekim döneminde bu çizgiye yakın bölgelerde tutunması, direnç altında alım ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor. Hareketli ortalamaların yukarı yönlü sıralanması da daha geniş görünümde olumlu tabloyu destekliyor.

Ethereum 2.800 dolar çevresindeki ana direnç alanını test ediyor; toparlanma sürse de bu seviyenin üzerinde kalıcı kapanış henüz gelmedi.

Ağustos ile ekim arasındaki toparlanmada işlem hacmi istikrarlı kaldı, ancak Zcash’te görülen sert hacim patlamaları Ethereum’da izlenmedi. Bu tablo, hareketin daha çok büyük yatırımcılar tarafından taşındığı görüşünü güçlendiriyor. RSI göstergesinin 70’in üzerine çıkması piyasada aşırı ısınmaya işaret etse de, henüz uç seviyelere ulaşmış değil.

2.800 doların üzerinde hacim destekli haftalık kapanış gelmesi halinde 2.900 ile 3.000 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 2.650 ile 2.750 dolar bandındaki sıkışmanın aşağı kırılması durumunda 2.500 ile 2.550 dolar bölgesi ilk önemli destek olarak öne çıkıyor.

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Hyperliquid ve Zcash tarafında ivme sürüyor

Hyperliquid, hazirandaki 40 dolardan ekimde 90 dolara çıkarak dört ayda yaklaşık yüzde 125 yükseldi. Eylül ve ekim başındaki ivmelenme sırasında 98 dolar denendi, ardından fiyat yeniden 90 dolar civarına çekildi. Son fiyat hareketi, yükseliş trendi korunurken kar satışlarının da belirginleştiğini gösteriyor.

Teknik görünümde fiyatın tüm ana hareketli ortalamaların üzerinde kalması yapısal güce işaret ediyor. Ancak RSI göstergesinin uzun süredir 70 ile 75 bandında seyretmesi, aşırı alım riskini artırıyor. 98 ile 100 dolar aralığı kısa vadede önemli direnç bölgesi olurken, bu alanın aşılamaması halinde 80 ile 85 dolara doğru daha derin bir düzeltme ihtimali masada kalıyor.

Hyperliquid güçlü yükseliş trendini koruyor, ancak 100 dolar çevresindeki direnç ve kalıcı aşırı alım görünümü düzeltme olasılığını artırıyor.

Zcash cephesinde de dikkat çekici bir toparlanma öne çıkıyor. Fiyatın eylül zirvesine yaklaşmasıyla birlikte RSI 75’in üzerine çıktı. Ekim ayında 1.750 dolardan 1.400 dolara yaşanan geri çekilme, yatırımcıların bu bölgede kar realizasyonu yaptığını ortaya koydu. 1.450 ile 1.500 dolar bandının aşılması halinde 1.800 doların üzeri yeniden hedeflenebilir. Buna karşılık bu bölgenin geçilememesi, 1.200 dolara veya 100 günlük hareketli ortalamaya doğru daha sert bir düzeltmeyi gündeme getirebilir.

Stellar yön bulmakta zorlanıyor

Stellar, diğer varlıklara kıyasla daha zayıf bir görünüm sergiliyor. Hazirandaki 0,27 dolar zirvesinden sonra temmuz ve ağustosta 0,16 dolara kadar gerileyen XLM, eylül ve ekim döneminde 0,21 ile 0,22 dolar aralığına toparlansa da önceki kayıpların yalnızca sınırlı bölümünü geri alabildi. Mevcut fiyatlama 0,20 ile 0,22 dolar bandında sıkışmış durumda.

Teknik göstergeler belirgin bir yön teyidi vermiyor. Hareketli ortalamalar birbirine yakın seyrediyor ve işlem hacmi hem Hyperliquid hem de büyük altcoin’lere kıyasla düşük kalıyor. Bu durum, olası yukarı kırılmaların kalıcılığı konusunda soru işareti yaratıyor. 0,24 ile 0,25 dolar aralığı önemli direnç bölgesi olarak izlenirken, 0,19 doların altı daha derin bir geri çekilmenin önünü açabilir.

Stellar Development Foundation, Stellar ağının gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen yapıdır. XLM tarafında daha güçlü bir yükseliş için ağ güncellemesi, vakıf kaynaklı yeni adımlar veya genel altcoin iştahında belirgin artış gerekebilir. Böyle bir katalizör oluşmadıkça XLM’de yatay seyrin sürmesi olası görünüyor.