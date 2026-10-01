ABD Kongresi, bankalara kripto yetkisini genişletmeyi değerlendiriyor

ABD Kongresi, bankalar ve kredi birliklerinin dijital varlık saklaması, stabilcoin ihraç etmesi ve blokzincir teknolojisini kullanmasına kapı aralayabilecek daha geniş kapsamlı bir düzenleme çerçevesini değerlendiriyor. Congressional Research Service tarafından paylaşılan yeni bilgiler, politika yapıcıların kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerin bankacılık sistemi içinde hangi ölçüde izinli sayılması gerektiğini tartıştığını ortaya koydu.

Daha kalıcı bir yasal çerçeve gündemde

Değerlendirilen yeni bir yasal düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, kripto alanındaki kuralların daha kalıcı hale gelmesi ve sık düzenleme değişiklikleri riskinin azalması bekleniyor. Tartışmalar, bankaların kriptoyla bağlantılı işlemleri hangi şartlarda yürütebileceği ve bu faaliyetlerin ne ölçüde sınırlandırılacağı sorularında yoğunlaşıyor.

Congressional Research Service, kripto faaliyetleri konusunda Kongre tarafından çıkarılacak yeni bir yasanın daha dayanıklı bir sonuç üretebileceğine ve düzenleyici yaklaşımın daha kalıcı hale gelebileceğine işaret ediyor.

Uzun süredir bankacılık alanındaki yasa koyucular, bankaların ancak hukuken izin verilen ve güvenli şekilde yürütülen kripto faaliyetlerinde bulunabileceğini savunuyordu. Son yıllarda ise Donald Trump yönetiminin ikinci döneminde izlenen yaklaşım ve kripto varlıklara artan ilgiyle birlikte bu tartışmanın çerçevesi genişledi.

Senato ve SEC cephesinde düzenleme arayışı sürüyor

ABD Senatosu kripto düzenlemelerinde daha net bir çerçeve arayışını sürdürürken, dijital varlıkların geleneksel finans içindeki yeri de önemini koruyor. SEC, kripto düzenlemelerini daha açık hale getirecek çalışmalar başlatılması ve dijital varlıkların bankalar tarafından nasıl ele alınacağına ilişkin yeni kurallar hazırlanması konusunda adım attı.

Bu süreçte GENIUS Act, geçen yaz bankalara ait işletmeler için stabilcoin ihraç edilmesine, saklama hizmeti verilmesine ve bağlantılı faaliyetlerin yürütülmesine izin veren bir zemin oluşturdu. Stabilcoin, değeri genellikle dolar gibi bir itibari paraya sabitlenmeye çalışılan dijital varlık türü olarak biliniyor.

Mini sözlük: Congressional Research Service, ABD Kongresi için tarafsız analiz ve araştırma hazırlayan resmi kurumdur. GENIUS Act ise stabilcoinler için yasal çerçeve oluşturmayı hedefleyen bir düzenleme girişimi olarak öne çıkıyor.

Raporda, Kongre harekete geçmediği sürece bankaların kriptoya katılımına ilişkin düzenleyici tabanın tersine çevrilmeye açık kalacağı ve daha esnek bir yaklaşımın sermaye, likidite, kara para aklamayı önleme uyumu ile piyasa oynaklığı konusunda yeni sorular doğuracağı vurgulanıyor.

Risk başlıkları masada kalmayı sürdürüyor

Raporda, hangi yönetim iş başında olursa olsun bankaların kripto piyasasına katılımını genişletme ya da sınırlama yönündeki adımların kalıcı bir yasama desteği olmadan değişime açık kalacağına dikkat çekildi. Bu nedenle Kongre’nin atacağı adım, yalnızca mevcut dönemi değil, daha uzun vadeli düzenleme istikrarını da etkileyebilir.

Öte yandan daha izin verici bir yaklaşımın bankacılık sistemi açısından yeni yükümlülükler doğurabileceği belirtiliyor. Özellikle sermaye yeterliliği, likidite yönetimi, kara para aklamayı önleme kuralları ve kripto piyasasındaki sert fiyat dalgalanmalarına karşı maruziyet, tartışmanın merkezindeki başlıklar arasında yer alıyor.