SEC, kripto saklama kuralları için yeni çerçeve önerdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kurumsal kripto piyasasında uzun süredir tartışılan saklama sorununa yönelik yeni bir düzenleme önerisi sundu. Çerçeve, kayıtlı yatırım danışmanları ile düzenlemeye tabi fonların kripto varlıkları hangi koşullarda tutabileceğini netleştirmeyi amaçlıyor.

Saklama belirsizliğine yeni düzenleme

Mevcut kurallar uyarınca yatırım danışmanlarının müşteri varlıklarını sıkı koruma standartlarını karşılayan nitelikli saklayıcılarda tutması gerekiyor. Ancak kripto varlıklarda hangi yapıların bu tanıma girdiği uzun süredir açık değildi. Bu belirsizlik, birçok kurumun dijital varlık stratejileri sunma konusunda temkinli davranmasına yol açtı.

SEC’in çarşamba günü sunduğu öneri, bu darboğazı birkaç başlıkta hafifletmeyi hedefliyor. Buna göre belirli şartlar altında kripto varlıkların öz saklama yöntemiyle tutulmasına izin verilebilecek. Eyalet düzeyinde faaliyet gösteren trust şirketleri de müşteri ve fon varlıkları için saklayıcı olarak kabul edilebilecek. Ayrıca yatırım danışmanlarına yönelik finansal tablo denetimi kuralları ile fonlar için aracı kurum saklama hizmetlerine ilişkin hükümler de güncellenecek.

SEC Başkanı Paul Atkins, kripto varlık piyasasının 2008’den bu yana niş bir alandan yatırımcıların aktif biçimde erişmek istediği çok trilyon dolarlık bir sınıfa dönüştüğünü, mevcut kuralların ise bu değişime ayak uyduramadığını söyledi.

Komisyonun amacı, yatırım danışmanlarının önündeki düzenleyici engelleri azaltarak yatırımcıların kripto stratejilerine erişimini genişletmek. SEC Başkanı Paul Atkins, kurumun saklama kurallarının daha eski bir dönemin ihtiyaçlarına göre yazıldığını, yeni teklifin ise bu gri alanı daha açık bir uyum yoluna çevirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Daha geniş düzenleme paketinin parçası

Öneri, SEC’in Clarity Act sürecindeki belirsizliğin ardından hız verdiği daha geniş kripto düzenleme çalışmalarının son halkası oldu. Kurum daha önce tokenleştirilmiş hisselerin zincir üstünde işlem görmesine imkan tanıyan bir yenilik muafiyeti açıklamış, Regulation Crypto Assets adı verilen bir kripto fon toplama çerçevesi önermişti. SEC personeli ayrıca token geri alımlarının tek başına bir kripto varlığı menkul kıymet haline getirmediğine açıklık getirmişti.

Bu adımlar, kripto sektöründe düzenleyici yaklaşımın daha doğrudan bir çerçeveye kaydığına işaret ediyor. Piyasa katılımcıları açısından asıl önem, uzun süredir askıda kalan saklama başlığında hangi modellerin kabul göreceğinin daha somut hale gelmesi olarak öne çıkıyor.

Öneri nihai düzenleme niteliği taşımıyor. Federal Register’da yayımlandıktan sonra 60 günlük kamuoyu görüş süreci başlayacak ve SEC bu geri bildirimlerin ardından kuralları değiştirip oylamaya sunabilecek.

Süreç henüz tamamlanmadı

Düzenleme teklifi şu aşamada kesinleşmiş değil. Metin Federal Register’da yayımlandıktan sonra 60 günlük yorum süreci işleyecek. Bu dönemde piyasa katılımcıları, hukuk uzmanları ve finans kuruluşları görüş bildirebilecek. SEC daha sonra teklif metnini revize edebilecek ve nihai kabul için oylama sürecini başlatabilecek.

Kripto varlık saklama rejimine ilişkin bu girişim, özellikle profesyonel para yöneticilerinin uyum yükümlülükleri açısından yakından izleniyor. Nihai düzenlemenin kapsamı, yatırım danışmanlarının ve fonların dijital varlıklara yaklaşımını doğrudan etkileyebilir.