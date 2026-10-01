Illinois kripto işlem vergisinin başlangıcını 2027 ortasına erteledi

Illinois yönetimi, eyalette uygulanması planlanan dijital varlık vergisinin başlangıç tarihini 1 Ocak 2027’den 1 Temmuz 2027’ye ertelemek için mahkemeye ortak başvuru yaptı. Sangamon County Circuit Court’a sunulan talepte, verginin yürürlüğünün temmuz ayına kadar geçici olarak durdurulması istendi. Düzenlemenin devreye girmesi için mahkemenin bu talebi onaylaması gerekiyor.

Dava süreci sürüyor

Söz konusu başvuru, The Digital Chamber ile Illinois Blockchain Association’ın Illinois Gelir İdaresi Direktörü David Harris ve Başsavcı Kwame Raoul’a karşı açtığı dava kapsamında yapıldı. Ortak başvuru niteliğindeki bu adım, tarafların erteleme konusunda aynı sonucu talep ettiğini gösterse de, davayı sona erdirmiyor.

The Digital Chamber, verginin ertelenmesi konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu ancak anayasal uygunluk ve uygulanabilirlik tartışmasının sürdüğünü vurguladı.

Sektör temsilcileri, dijital varlık işlemlerine getirilen yüzde 0,2’lik verginin anayasal dayanağını ve uygulanabilirliğini mahkemede tartışmayı sürdürüyor. Eleştirilerin merkezinde, verginin yalnızca kazanç doğuran işlemleri değil, alım ve transfer gibi daha geniş bir faaliyet alanını kapsaması yer alıyor.

Verginin kapsamı ve itirazlar

Illinois Valisi JB Pritzker, Dijital Varlık Vergisi Yasası’nı haziranda eyaletin 2027 bütçesi kapsamında imzaladı. Düzenleme, eyalet içindeki kripto alım ve transfer işlemlerine yüzde 0,2 oranında vergi getiriyor. Bu tutarın büyük borsalar gibi dijital varlık aracıları tarafından tahsil edilmesi öngörülüyor. Eyalet yetkilileri, verginin 2027 yılında 60 milyon dolara kadar gelir sağlayabileceğini hesapladı.

Crypto Council for Innovation, bu düzenlemeyi ülkedeki en ağır dijital varlık vergilerinden biri olarak nitelendirdi. The Digital Chamber ise verginin, kullanıcılar herhangi bir kazanç elde etmese bile uygulanabileceğine dikkat çekiyor.

Blockchain Association ile Crypto Council for Innovation, şirketlerin eyaletten yeterli yönlendirme gelmeden uyum sistemleri kurmak için milyonlarca dolar harcadığını savunuyor.

Meme token piyasasında görülen sert ve hızlı hareketler, işlem altyapısı ile piyasa takibinin neden bu kadar önemli olduğunu yeniden gündeme taşıyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Ayrı dava ve Washington gündemi

Blockchain Association ile Crypto Council for Innovation da aynı mahkemede ayrı bir itiraz süreci yürütüyor. İki kuruluş 9 Eylül’de yaptıkları başvuruda, eyaletin anlamlı bir rehberlik sunmadığını, buna rağmen şirketlerin uyum yükümlülükleri için milyonlarca dolar harcamaya başladığını kayda geçirdi.

Washington tarafında ise Temsilciler Meclisi Ways and Means Committee geçen ay Digital Asset Tax Certainty Act tasarısını ilerletti. Tasarı, diğer değişikliklerin yanı sıra, 2028’den itibaren uygun ağ ücretlerinde 10 dolar ve altındaki işlemler için kar veya zarar hesabını kaldırmayı öngörüyor.

Illinois’teki erteleme talebi kabul edilirse, eyaletteki kripto kullanıcıları ve hizmet sağlayıcıları için altı aylık ek süre oluşacak. Ancak verginin geleceği konusunda nihai tablo, mahkemenin vereceği karar ve devam eden anayasal itirazların sonucuna bağlı olacak.