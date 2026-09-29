MemeToro akıllı sözleşmelerini açık kaynak olarak yayımladı: Ön satışlarda açık kod neden önemli?

Takip edilmeye değer bir kripto para ön satışı için düşük token fiyatı veya geri sayım sayacı yeterli değil. Alıcılar, projenin lansmandan sonra da içerik üreticilerini ve yatırımcıları platforma çekebilecek bir ürün geliştirip geliştirmediğini görmek istiyor.

MemeToro, $MT’nin 0,00528 dolardan fiyatlandığı 8. aşamada 155 bin doların üzerinde fon topladı. Proje, yapay zekâ ile oluşturulan lansman fikirlerini herkese açık adil lansman sözleşmesi kurallarıyla birleştiren, BNB Chain üzerinde açık kaynaklı bir memecoin platformu geliştiriyor.

Bu gelişme, MemeToro’nun fon toplama sürecine somut geliştirme çalışmalarını da eşlik ettirmesi açısından önem taşıyor. Planlanan yapay zekâ ajanı, kullanıcıların trendleri belirlemesine ve token fikirleri hazırlamasına yardımcı olacak. FairLaunchEscrow modeli ise fonlama koşullarının, token taleplerinin, iadelerin ve lansman şartlarının doğrulanmasını kolaylaştırmak üzere tasarlandı.

$MT, MemeToro ekosisteminde nasıl kullanılabilir?

MemeToro $MT, daha geniş MemeToro AI ekosisteminin kullanım tokenı olarak tasarlandı. Premium platform erişimini, lansman fonlamasını, işlemleri, staking’i, ödülleri, tahmin piyasalarını ve gelecekteki memecoin alım satımını desteklemesi amaçlanıyor.

Böylece $MT’nin, kullanıcıların planlanan farklı işlemlerinde rol oynaması öngörülüyor. Bir proje geliştiricisi yapay zekâ ajanıyla token fikri oluşturabilir; yatırımcılar ise platform üzerinden lansmanları keşfedebilir, kripto haberlerini takip edebilir ve gelecekteki alım satım özelliklerine erişebilir.

MemeToro’nun toplam arzı 1,2 milyar token. Arzın %71’ine karşılık gelen 857.936.900 $MT halka açık satışa ayrılmış durumda. Pazarlama ve iş ortaklarına ayrılan tokenlar için belirtilen hak ediş süresi ise 24 ay.

Mevcut 8. aşama fiyatından 500 dolarlık alım, ödeme ve ağ maliyetleri hariç yaklaşık 94.697 $MT sağlıyor. Projenin gösterdiği 0,05186 dolarlık lansman fiyatı esas alındığında bu miktarın kâğıt üzerindeki değeri yaklaşık 4.910 dolar oluyor.

Proje ayrıca piyasa gelişmelerini yapay zekâ destekli trend keşfiyle birleştirecek bir haber portalı planlıyor. Böylece kullanıcılar, yeni bir piyasa temasını okumaktan token lansmanı fikrini incelemeye ve gelecekteki alım satım faaliyetlerine uzanan bir yol izleyebilecek.

MemeToro ön satışı ve aşama değişmeden önce “akıllı para”nın neden birikim yaptığı

MemeToro’nun 155 bin dolar eşiğini aşması, 8. aşamaya yalnızca toplanan tutarın ötesinde bir anlam kazandırıyor. Bu gelişme, $MT’yi tek başına bir meme token olarak sunmak yerine kapsamlı bir lansman süreci geliştiren erken aşamadaki BNB Chain projesine yönelik ilginin arttığını gösteriyor.

0,00528 dolarlık 8. aşama fiyatı, platformun araçları daha fazla proje geliştiricisine ve yatırımcıya ulaşmadan önce alıcılar için belirli bir giriş noktası oluşturuyor. MemeToro ayrıca 0,05186 dolarlık lansman fiyatı göstererek mevcut kampanyada erken katılım temasını öne çıkarıyor.

Proje basit bir fikir üzerine kurulu: Memecoin lansmanları hızlı ilerlese de alıcılar katılmadan önce önemli şartları görebilmeli.

Açık kaynaklı adil lansman geliştirmesi ön satışa nasıl güven kazandırıyor?

MemeToro’nun FairLaunchEscrow sözleşmesine yönelik çalışmalar, projenin ön satış anlatısının merkezinde yer alıyor. Herkese açık geliştirme süreci; fonlama sınırlarının, token taleplerinin, iadelerin, çıkış sürelerinin ve lansmanın tamamlanmasının akıllı sözleşmelerle nasıl yönetileceğini göstermeyi amaçlıyor.

Bu yapı, her lansman için izlenebilir bir süreç oluşturmak üzere tasarlandı. Önce yapay zekâ ajanı bir trende dayalı token önerisi hazırlıyor. Ardından kullanıcılar, fonlama turu açılmadan önce lansman belgesini ve belirtilen koşulları inceliyor.

Planlanan süreç şöyle:

Öneri: Yapay zekâ ajanı, gerekçeleri ve verileriyle birlikte bir token fikri oluşturur.

Yapay zekâ ajanı, gerekçeleri ve verileriyle birlikte bir token fikri oluşturur. Doğrulama: Kullanıcılar arzı, fiyatı, fonlama üst sınırlarını ve lansman şartlarını inceler.

Kullanıcılar arzı, fiyatı, fonlama üst sınırlarını ve lansman şartlarını inceler. Fonlama: Katılımcılar, herkese duyurulmuş aynı sabit fiyattan tura katılır.

Katılımcılar, herkese duyurulmuş aynı sabit fiyattan tura katılır. Lansman: Herkese açık sözleşmeler belirtilen koşulları uygular.

MemeToro’nun içeriden kişilere özel tahsis yapılmayacağı yönündeki modeli, halka açık satışa katılanları da sürecin odağına yerleştiriyor. Projeye göre fonlama turlarında özel tahsis kademeleri bulunmuyor; tüm katılımcılar ilan edilen aynı fiyattan giriş yapıyor.

Açık kaynaklı geliştirme, lansman platformunun işleyişinin daha net görülmesini sağlıyor. MemeToro topluluğu, planlanan platformun yapay zekâ ile token keşfini BNB Chain üzerindeki herkese açık lansman kurallarıyla nasıl birleştireceğini izleyebiliyor.

MemeToro neden şu anda takip edilmeye değer bir kripto ön satışı?

MemeToro, 8. aşamada fon toplama ilerlemesini genişleyen bir ürün planıyla birleştiriyor. Proje 155 bin dolar eşiğini geçti, $MT 0,00528 dolardan fiyatlanıyor ve açık kaynaklı adil lansman geliştirmesi, alıcılara gelecekteki listeleme tarihinin ötesinde takip edebilecekleri unsurlar sunuyor.

Yapay zekâ ajanı, herkese açık lansman belgeleri, sabit fiyatlı fonlama modeli ve FairLaunchEscrow yapısı aynı hedefe hizmet ediyor. MemeToro, memecoin oluşturmak, keşfetmek ve alıp satmak isteyen kullanıcılar için BNB Chain üzerinde daha düzenli bir deneyim geliştiriyor.

Takip edilecek bir ön satış arayan alıcılar açısından $MT’nin öne çıkan yanı, platformdaki kullanımla bağlantısı. Tokenın yapay zekâ araçlarını, lansman faaliyetlerini, ödülleri, staking’i, tahmin piyasalarını, haberleri ve gelecekteki memecoin işlemlerini birbirine bağlaması amaçlanıyor.

$MT token satın almaya nasıl başlanır?

MemeToro ön satışına katılım yalnızca birkaç dakika sürüyor ve her adım doğrulanıyor:

Ön satış sayfasını açın: MemeToro’nun resmî web sitesine gidin ve aktif ön satış bağlantısını bulun.

MemeToro’nun resmî web sitesine gidin ve aktif ön satış bağlantısını bulun. Cüzdanınızı hazırlayın: BNB Chain ile uyumlu bir cüzdan bağlayın.

BNB Chain ile uyumlu bir cüzdan bağlayın. Ödeme yöntemini seçin: BNB, ETH, USDT, USDC veya banka kartı kullanın.

BNB, ETH, USDT, USDC veya banka kartı kullanın. Tokenlarınızı alın: İşlemi onaylayın. $MT bakiyeniz hemen güncellenir.

$MT, satıştaki yerinizi göstermekten daha fazlasını yapıyor. Platform erişimi sağlıyor, ekosistemdeki işlemlerde kullanılıyor ve uzun süreli token sahipleri için tasarlanan staking havuzlarını besliyor.

Sık sorulan sorular

MemeToro ne kadar fon topladı?

MemeToro, 8. aşamadaki ön satış kampanyasında 155 bin doların üzerinde fon topladı.

Güncel $MT fiyatı nedir?

$MT, 8. aşamada 0,00528 dolardan fiyatlanıyor. MemeToro’nun gösterdiği lansman fiyatı ise 0,05186 dolar. Ama fiyatın garanti edilmediğini unutmamak gerekiyor.

FairLaunchEscrow yapısı ne işe yarıyor?

Fonlama sınırları, token talepleri, iadeler, çıkış süreleri ve lansmanın tamamlanmasına ilişkin kurallar dâhil olmak üzere yayımlanmış lansman koşullarını uygulamak üzere tasarlandı.

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