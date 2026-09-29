Solana ETF’leri son 30 günde XRP’yi ikiye katladı

Solana odaklı borsa yatırım fonları, son dönemdeki giriş performansıyla XRP ürünlerinin önüne geçti. 28 Eylül’de ABD’deki Solana fonlarına günlük net 12,70 milyon dolar giriş olurken, XRP ürünlerinde bu rakam 3,96 milyon dolarda kaldı. Böylece Solana, günlük akışta XRP’yi 3 kattan fazla geride bıraktı.

Son 30 günde fark açıldı

Bu tablo yalnızca tek güne özgü kalmadı. Son 30 günde Solana ETF’leri 278,20 milyon dolar net giriş toplarken, XRP ürünleri 127,05 milyon dolarda kaldı. Kümülatif net girişte XRP hala 1,80 milyar dolarla önde görünse de Solana’nın 1,62 milyar dolara ulaşması, aradaki farkın hızlı biçimde kapandığını gösterdi.

Solana, yüksek hızlı blokzincir ağıyla özellikle merkeziyetsiz finans ve uygulama tarafındaki kullanımıyla öne çıkan bir ekosistem olarak biliniyor. ETF verilerindeki son ivme de kurumsal ilginin bu alana daha belirgin şekilde yöneldiğine işaret ediyor.

28 Eylül verileri, Solana fonlarına 12,70 milyon dolar giriş gerçekleştiğini, XRP ürünlerinin ise 3,96 milyon dolarda kaldığını ortaya koyuyor.

Net varlıklarda Solana öne geçti

Yönetilen net varlık büyüklüğünde de Solana üstünlüğü dikkat çekti. Solana fonlarındaki toplam net varlık 1,93 milyar dolara yükselirken, XRP tarafında bu rakam 1,68 milyar dolar oldu. Ürün sayısında da Solana’nın avantajı bulunuyor. Piyasada dokuz Solana ETF’si yer alırken, XRP için beş ürün işlem görüyor.

Piyasa değeri tarafında ise tablo ters yönde seyrediyor. XRP’nin piyasa değeri 95,47 milyar dolar seviyesinde bulunurken, Solana’nın değeri 70,69 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Buna karşın ETF ürünlerinin token piyasa değerine oranı Solana’da yüzde 2,72’ye ulaşmış durumda. XRP’de bu oran yüzde 1,76 seviyesinde kalıyor. Günlük işlem değeri de Solana lehine daha güçlü bir görünüm sundu. XRP ürünlerinde 39,37 milyon dolar işlem hacmi görülürken, Solana tarafında 90,43 milyon dolarlık işlem gerçekleşti.

Metrik Solana XRP 28 Eylül günlük net giriş 12,70 milyon dolar 3,96 milyon dolar Son 30 gün net giriş 278,20 milyon dolar 127,05 milyon dolar Kümülatif net giriş 1,62 milyar dolar 1,80 milyar dolar Net varlık 1,93 milyar dolar 1,68 milyar dolar ETF sayısı 9 5

Fiyat hareketi talebi destekliyor

Fon akışlarındaki güçlenme, fiyat tarafında da karşılık buldu. SOL, ağustos başındaki yaklaşık 75 dolar bölgesinden yükselerek 119,81 dolara çıktı ve 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 95 dolar civarını aştı. Eylül içinde yerel zirve yaklaşık 125 dolar seviyesinde oluştu.

Teknik görünümde 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlüğün üzerine açılması, yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret etti. Göreceli güç endeksi 60 civarında seyrediyor. Bu seviye, fiyatın aşırı alım bölgesine girmeden yukarı yönlü alanını koruduğunu düşündürüyor. Öte yandan son mumlar, 125 dolar çevresinden sonra bir miktar soluklanmaya ve hacimde zayıflamaya işaret etti.

Yönetilen net varlıklarda Solana fonları 1,93 milyar dolara ulaşırken, XRP ürünleri 1,68 milyar dolarda kaldı.

Bitcoin ve Ethereum’un gerisinde, ancak ivme dikkat çekiyor

Kurumsal talebin yönünü izlemek için ETF akışları sık kullanılan göstergeler arasında yer alıyor. Bu açıdan bakıldığında, toplam birikimli girişte XRP üstünlüğünü korusa da son haftalardaki ivme açık biçimde Solana tarafına kaymış durumda. Mevcut hız korunursa yönetilen varlıklardaki farkın daha da büyümesi gündeme gelebilir.

Buna rağmen Solana’nın ETF ölçeği, daha büyük piyasa oyuncularının gerisinde kalıyor. Bitcoin ETF’lerinde 107,82 milyar dolar, Ethereum ETF’lerinde ise 17,69 milyar dolar büyüklük bulunuyor. Solana cephesinde asıl dikkat çeken unsur ise mutlak boyuttan çok büyüme hızı olarak öne çıkıyor.