Bitwise, Solana ETF’sine 7 günde 9,65 milyon dolar giriş sağladı

Varlık yönetim şirketi Bitwise, Solana odaklı borsa yatırım fonundaki alımlarını sürdürdü. Zincir üstü verilere göre şirket, Solana fiyatındaki kısa süreli zayıflığa rağmen son günlerde fonuna düzenli biçimde yeni sermaye çekti.

Yedi işlem gününe yayılan alım serisi

SosoValue verileri, 28 Eylül itibarıyla Bitwise Solana ETF’sine 9,65 milyon doların üzerinde net giriş olduğunu gösterdi. Böylece Bitwise’ın alım serisi yedi işlem gününe ulaştı. Bu tablo, Solana’ya kurumsal erişim talebinin güçlendiğine işaret etti.

Bitwise, kripto para piyasasında ETF ve endeks ürünleriyle bilinen bir varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor. Şirketin Solana ETF’sindeki düzenli girişler, son dönemde kurumsal yatırımcıların yalnızca Bitcoin ve Ethereum ile sınırlı kalmadığını da ortaya koydu.

Bitwise’ın Solana ETF’si, 28 Eylül itibarıyla 9,65 milyon doların üzerinde yeni sermaye çekerek yedi işlem günlük kesintisiz giriş serisini sürdürdü.

Kümülatif girişler 1,23 milyar dolara ulaştı

Süregelen alımlarla birlikte Bitwise Solana ETF’sinin kümülatif net girişleri yaklaşık 1,23 milyar dolara yükseldi. Bu seviye, fonu 1,5 milyar dolarlık eşiğe belirgin biçimde yaklaştırdı.

Mevcut tabloya göre fonun 1,5 milyar dolara ulaşabilmesi için yaklaşık 270 milyon dolar daha net giriş alması gerekiyor. Son günlerdeki hız korunursa bu hedefe bir ila iki ay içinde yaklaşılması mümkün olabilir.

Fiyat zayıflarken talep canlı kaldı

Bitwise’ın son alımları, Solana fiyatının kısa süreli düşüş yaşadığı bir dönemde geldi. Buna rağmen kurumsal yatırımcıların temkinli davranmak yerine pozisyon artırmayı tercih ettiği görülüyor.

Yeni haftada şimdiye kadar 12,70 milyon dolara kadar net giriş kaydedildi. Bu akış, Solana üzerindeki kurumsal ilginin fiyat hareketinden bağımsız olarak sürdüğünü gösterirken, varlıkta olası bir toparlanma beklentisini de canlı tutuyor.

Solana fiyatındaki geçici gerilemeye karşın yeni haftada 12,70 milyon dolarlık net giriş kaydedilmesi, kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Son veriler, piyasa toparlanmasının etkisiyle Solana’nın kurumsal yatırımcıların radarında daha güçlü bir yer edindiğine işaret ediyor. Bitwise’ın istikrarlı alımları da bu eğilimin en somut göstergeleri arasında yer aldı.