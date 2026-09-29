Solana (SOL)

Bitwise, Solana ETF’sine 7 günde 9,65 milyon dolar giriş sağladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitwise, Solana ETF'sine 28 Eylül itibarıyla 9,65 milyon dolar giriş sağladı.
  • 📈 Yedi işlem günüdür süren alımlar, $SOL için kurumsal talebin arttığını gösterdi.
  • 💼 Fonun kümülatif net girişi 1,23 milyar dolara ulaşarak 1,5 milyar dolara yaklaştı.
  • 🔎 Solana fiyatı zayıflarken yeni haftada 12,70 milyon dolarlık ek giriş kaydedildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Varlık yönetim şirketi Bitwise, Solana odaklı borsa yatırım fonundaki alımlarını sürdürdü. Zincir üstü verilere göre şirket, Solana fiyatındaki kısa süreli zayıflığa rağmen son günlerde fonuna düzenli biçimde yeni sermaye çekti.

İçindekiler
1 Yedi işlem gününe yayılan alım serisi
2 Kümülatif girişler 1,23 milyar dolara ulaştı
3 Fiyat zayıflarken talep canlı kaldı

Yedi işlem gününe yayılan alım serisi

SosoValue verileri, 28 Eylül itibarıyla Bitwise Solana ETF’sine 9,65 milyon doların üzerinde net giriş olduğunu gösterdi. Böylece Bitwise’ın alım serisi yedi işlem gününe ulaştı. Bu tablo, Solana’ya kurumsal erişim talebinin güçlendiğine işaret etti.

Bitwise, kripto para piyasasında ETF ve endeks ürünleriyle bilinen bir varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor. Şirketin Solana ETF’sindeki düzenli girişler, son dönemde kurumsal yatırımcıların yalnızca Bitcoin ve Ethereum ile sınırlı kalmadığını da ortaya koydu.

Bitwise’ın Solana ETF’si, 28 Eylül itibarıyla 9,65 milyon doların üzerinde yeni sermaye çekerek yedi işlem günlük kesintisiz giriş serisini sürdürdü.

Kümülatif girişler 1,23 milyar dolara ulaştı

Süregelen alımlarla birlikte Bitwise Solana ETF’sinin kümülatif net girişleri yaklaşık 1,23 milyar dolara yükseldi. Bu seviye, fonu 1,5 milyar dolarlık eşiğe belirgin biçimde yaklaştırdı.

Mevcut tabloya göre fonun 1,5 milyar dolara ulaşabilmesi için yaklaşık 270 milyon dolar daha net giriş alması gerekiyor. Son günlerdeki hız korunursa bu hedefe bir ila iki ay içinde yaklaşılması mümkün olabilir.

Fiyat zayıflarken talep canlı kaldı

Bitwise’ın son alımları, Solana fiyatının kısa süreli düşüş yaşadığı bir dönemde geldi. Buna rağmen kurumsal yatırımcıların temkinli davranmak yerine pozisyon artırmayı tercih ettiği görülüyor.

Yeni haftada şimdiye kadar 12,70 milyon dolara kadar net giriş kaydedildi. Bu akış, Solana üzerindeki kurumsal ilginin fiyat hareketinden bağımsız olarak sürdüğünü gösterirken, varlıkta olası bir toparlanma beklentisini de canlı tutuyor.

Solana fiyatındaki geçici gerilemeye karşın yeni haftada 12,70 milyon dolarlık net giriş kaydedilmesi, kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Son veriler, piyasa toparlanmasının etkisiyle Solana’nın kurumsal yatırımcıların radarında daha güçlü bir yer edindiğine işaret ediyor. Bitwise’ın istikrarlı alımları da bu eğilimin en somut göstergeleri arasında yer aldı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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