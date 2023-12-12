Bitcoin Grafiğinde Dikkat Çeken Benzerlik: Şubat 2025 İçin Hedef 400.000 Dolar

Bitcoin, 2023 yılında gerçekleşen en büyük tek günlük düşüşünün ardından bir grafik fraktalının gerçekleşmesi halinde yatırımcılarını mutlu edebilir. Popüler yatırımcı ve analist Alan Tardigrade, 12 Aralık’ta X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Bitcoin grafiğinin şu anki hali ile dört yıl önceki hali arasında esrarengiz benzerlikler olduğuna dikkat çekti.

Bitcoin Grafik Fraktalı Dikkat Çekiyor

Bitcoin şu sıralar uzun vadeli kilit direncini aşmakta zorlanıyor olabilir ancak bir karşılaştırma Bitcoin fiyat hareketi için her zamanki gibi bir iş olduğunu gösteriyor. 2019’un sonlarından 2021’in ortalarına kadar bir grafik fraktalını paylaşan Tardigrade, şu anda göze çarpan bir geri dönüş yapan bir Bitcoin boğa piyasası planını vurguladı.

BTC/USD paritesi için son birkaç yılın en düşük seviyesi olan 2022’nin son zamanlarından bu yana fiyattaki toparlanma 2020 ila 2021 yılı arasında süren grafik modelini neredeyse bire bir takip ediyor. Bu hafta yaşanan düşüş bile Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolar giden yolda yaşanan benzer bir olayın yansıması. Tardigrade yorumuna eşlik eden gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

“Bitcoin 2019 ila 2021 arasında gerçekleşen hareketleri tekrarlıyor. Biraz dinlenin ve GİDİN.”

Tardigrade, Bitcoin fiyatının benzer yapısına ilişkin olumlu görüşleri ile tanınıyor. Bir başka uzun vadeli teori de 2019 grafiğini Bitcoin fiyat hedefinin 400.000 dolara kadar çıkacağı çok daha geniş bir boğa piyasası döngüsü için bir fırlatma rampası olarak ortaya koyuyor. Analiste göre Bitcoin, 2022’nin en düşük seviyelerinde bir ayı tuzağına düştükten sonra şu sıralar yenilenmiş bir iyimserlik aşamasında.

Bitcoin İçin Şubat 2025 Hedefi

Geçmiş fiyat döngülerinden gelen fraktallar, mevcut kripto ortamında giderek daha yaygın hale geliyor. Geçtiğimiz hafta, X’te Nunya Bizniz olarak tanınan bir başka popüler sosyal medya yorumcusu, Bitcoin’in 2020 yılında yaşanan ilerlemesini aynı şekilde tekrarlayabileceğini öne sürdü.

Bu durum 11 Aralık’ta gerçekleşen düşüşten önce gerçekleşmiş olsa da fraktalın devam etmesi için daha zaman var gibi gözüküyor. Daha sonra yapılan analizlerde ise Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ne kadar süreceği sorgulandı.

Uzun vadeli en düşük seviyesinden yeni zirvesine kadar parite her döngüde dört hafta daha uzun sürdü ve analist bir sonraki 27 aylık bir zaman dilimi verdi. Buna göre Şubat 2025’te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak için bir son tarih oluşturabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.