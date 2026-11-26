Tokenlaştırılmış varlıklara yönelik ilginin arttığı dönemde Stellar ağındaki büyüme hız kazandı. Token Terminal verilerine göre Stellar, 26 Kasım’da günlük tokenlaştırılmış fon artışında öne çıkarak XRP Ledger’ın önüne geçti. Son 24 saatte Stellar üzerindeki tokenlaştırılmış fonların değeri 80,4 milyon dolar arttı.

Günlük büyümede ilk sıraya yerleşti

Aynı dönemde XRP ağı 36,3 milyon dolarlık artışla ikinci sırada yer aldı. Böylece Stellar’ın günlük artışı, XRP’de görülen büyümenin iki katından daha yüksek gerçekleşti. Veriler, söz konusu gün içinde tokenlaştırılmış fon sermayesinin en güçlü akışının Stellar ağına yöneldiğini gösterdi.

Token Terminal verileri, 26 Kasım’da Stellar ağındaki tokenlaştırılmış fon değerinin 24 saat içinde 80,4 milyon dolar arttığını, XRP ağında ise bu artışın 36,3 milyon dolarda kaldığını ortaya koyuyor.

Stellar, sınır ötesi ödemeler ve varlık transferleri için geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Son veriler, ağın özellikle tokenlaştırılmış fonlar tarafında daha fazla kullanım çektiğine işaret ediyor.

Ağ 24 saatlik büyüme Sıralama Stellar 80,4 milyon dolar 1 XRP 36,3 milyon dolar 2 Robinhood Chain 3,6 milyon dolar 3 Base 1,9 milyon dolar 4 Plume Network 1,2 milyon dolar 5

Veri, XLM alımını değil ağ üzerindeki fon değerini ölçüyor

Bu artış, yatırımcıların 80,4 milyon dolarlık XLM aldığı anlamına gelmiyor. Ölçülen veri, blokzincir üzerindeki tokenlaştırılmış fonların toplam değerindeki değişimi yansıtıyor. Başka bir ifadeyle öne çıkan unsur, doğrudan coin alımı değil, ağdaki tokenlaştırılmış ürünlere yönelen sermaye büyüklüğü oldu.

Tokenlaştırılmış fonlar, geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıyla ortaya çıkıyor. Bu yapı, fonların daha hızlı izlenmesine ve zincir üstünde taşınmasına imkan verebiliyor.

Mini sözlük: Tokenlaştırılmış fon, bir yatırım fonunun veya benzer finansal ürünün blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. Bu veri genellikle ilgili ağdaki tokenlaştırılmış varlıkların toplam piyasa değerindeki değişimi gösterir.

Diğer ağlarda artış daha sınırlı kaldı

Aynı gün diğer ağlardaki büyüme daha düşük seviyede kaldı. Robinhood Chain 3,6 milyon dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, Base 1,9 milyon dolar ve Plume Network 1,2 milyon dolar artış kaydetti. Bu tablo, günlük bazda sermaye akışının büyük bölümünün Stellar ve XRP çevresinde toplandığını ortaya koydu.

Veriler, tokenlaştırılmış fon pazarındaki günlük genişlemenin büyük ölçüde iki ağda yoğunlaştığını, diğer blokzincirlerde ise artışın sınırlı kaldığını gösteriyor.

DeFi kullanıcılarının artan katılımı da bu eğilimle birlikte değerlendiriliyor. Özellikle tokenlaştırılmış varlıkların kullanım alanı genişledikçe, farklı ağlar arasında sermaye çekme yarışı daha görünür hale geliyor.