Franklin Templeton, Stellar’daki tokenize fonlarını 1,1 milyar dolara çıkardı

Franklin Templeton’ın Stellar ağı üzerindeki gerçek dünya varlıkları toplamı 1,1 milyar dolara ulaştı. Artışta, tokenize para piyasası fonu BENJI’ye giren 200 milyon dolarlık net sermaye etkili oldu. Böylece Stellar, Franklin Templeton açısından BNB Chain’in ardından öne çıkan ağlardan biri haline gelirken Ethereum’u da geride bıraktı.

Stellar ile XRPL arasındaki fark büyüdü

RWA Foundation’ın Token Terminal verilerine dayandırdığı rapor, kurumsal fon hacminde Stellar ile XRP Ledger arasında belirgin bir fark oluştuğunu gösterdi. Her iki blokzincirin kökeninde Jed McCaleb bulunsa da, güncel veriler Stellar’ın kurumsal varlık dağıtımı ve kullanımında daha güçlü bir konuma yerleştiğine işaret ediyor.

Stellar ekosistemindeki RWA likiditesinin büyük bölümü dört büyük platformda toplanıyor. Yaklaşık 2 milyar dolarlık tokenize fon büyüklüğüyle Spiko pazarın yaklaşık yarısını elinde tutuyor. Franklin Templeton amiral fonuyla ikinci sırada yer alırken, BlackRock destekli Ondo ile Realiz kalan bölümün büyük kısmını paylaşıyor ve her biri yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Franklin Templeton, raporun yayımlanmasına kısa süre kala BENJI’ye bir 100 milyon dolar daha ekledi.

Franklin Templeton’ın XRPL tarafındaki varlığı sınırlı kaldı

Franklin Templeton, ABD merkezli köklü bir varlık yönetim şirketi olarak geleneksel finans ürünlerini blokzincire taşıyan en büyük kurumlardan biri arasında yer alıyor. Şirketin XRP Ledger üzerindeki varlığı ise şu aşamada 200 milyon dolarlık sgBENJI fonuyla sınırlı kalmış durumda. Stellar tarafında hem benzersiz RWA token sahipliği hem de dağıtım hacmi bakımından çok daha güçlü bir tablo ortaya çıktı.

Veriler, Stellar’ın benzersiz RWA token sahipleri bakımından XRPL’ye karşı yaklaşık 10 kat üstünlük kurduğunu gösteriyor. Aylık varlık dağıtım hacminde de yüz milyonlarca dolarlık bir akış görülürken, XRPL tarafında bu rakam 22 milyon dolarda kaldı.

Stabilcoin kullanımında da geniş fark oluştu

İki ağ arasındaki ayrım stabilcoin kullanımında daha net görülüyor. Her iki zincirdeki stabilcoin sayıları birbirine yakın olsa da, Stellar bağlantılı dijital dolarların ticari ödemelerde çok daha yoğun kullanıldığı kaydedildi. Bu alanda aylık transfer hacmi 20,48 milyar dolara ulaşırken, XRPL’de aynı metrik 9 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Bu tablo, XRPL üzerindeki stabilcoin varlıklarının daha çok bilançolarda tutulduğunu, Stellar tarafında ise ödeme altyapısında daha aktif kullanıldığını ortaya koyuyor. Özellikle kurumsal ödeme kanallarındaki fark, ağlar arasındaki işlevsel ayrışmayı belirginleştirdi.

Sektör entegrasyonları büyümeyi destekledi

Stellar’daki ivmenin 2026’nın ikinci yarısında hız kazanmasında sektör içi entegrasyonlar da etkili oldu. Chainlink’in fiyat oracle çözümünün ağa entegre edilmesi bu süreci destekleyen başlıklardan biri olarak öne çıktı. DTCC ile kurulan ortak girişimin ise geleneksel finans araçlarının 2027’nin ilk yarısına kadar doğrudan zincir üstü ortama taşınmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

Mini sözlük: DTCC, ABD finans piyasalarında menkul kıymet takas ve saklama altyapısında merkezi rol oynayan kurumlardan biridir. Tokenize varlıklar ise hisse, fon veya kısa vadeli borçlanma araçları gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital temsilini ifade eder.

Stellar üzerindeki 200 milyon dolarlık ani BENJI artışı, piyasanın deneyimli isimlerini bile şaşırttı.