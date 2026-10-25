Stellar ağında günlük işlem sayısı 14,16 milyona yükseldi

Stellar ağı, 23 Ekim’de son bir ayın en yoğun gününü geride bıraktı. Zincir üzeri analiz platformu Chainspect verilerine göre ağ bu tarihte 14,16 milyon işlem işledi. Günlük ortalama işlem hızı 163,9 işlem/saniye olarak kaydedildi.

Ağ yükü sonraki gün de yüksek kaldı

Yoğunluk 24 Ekim’de de sürdü. Gün içinde bazı zaman dilimlerinde işlem kapasitesi yeni zirveler görerek 224,6 TPS seviyesine ulaştı. Böylece Stellar, kısa süreli artışın ötesine geçen iki günlük güçlü bir trafik dönemi yaşamış oldu.

Öne çıkan unsur, bu yük artışına rağmen ağın maliyet yapısını koruması oldu. Birçok büyük blokzincirde trafik sert biçimde yükseldiğinde ağ tıkanıklığı ve işlem ücretlerinde sıçrama görülürken, Stellar’da ortalama ücret 0,00012 dolar seviyesinde kaldı. Benzer bir hareket 11 Ekim’de de yaşanmış, ağ o gün 12 milyon işlem ve 139 TPS görmesine rağmen transfer maliyetleri düşük kalmıştı.

Stellar, ekim ayındaki işlem yoğunluğu sırasında ortalama ücreti 0,00012 dolar düzeyinde tutarak ağın artan talep altında da düşük maliyetli çalışabildiğini gösterdi.

Son güncellemeler kapasiteyi artırdı

Bu trafik artışının arkasında son dönemde yapılan teknik güncellemeler bulunuyor. Eylül ayında yayımlanan Protocol 28, diğer adıyla Adapter güncellemesiyle geliştiriciler ağın işlem kapasitesini artırmaya dönük mekanizmaları yeniden düzenledi. Bu değişikliklerin ardından 26 Eylül’de 100 blokluk bir pencerede 217,4 TPS tepe değeri görüldü.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünyadaki varlıkların blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş temsilini ifade eder. Repo ise menkul kıymet teminatı karşılığında kısa vadeli fonlama sağlayan bir para piyasası işlemidir.

Altyapı tarafındaki iyileştirmeler 14 Ekim’de Chainlink fiyat veri akışlarının devreye alınmasıyla devam etti. Ekipler şimdi önümüzdeki günlerde oylanması beklenen Protocol 30, yani Bell güncellemesine hazırlanıyor.

Stabilcoin ve RWA işlemleri büyümeyi taşıdı

Ekim ayındaki işlem zirvesi, stabilcoin ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları alanlarına yönelen büyük sermaye girişleriyle ilişkilendirildi. 2025’in üçüncü çeyreğine dair yayımlanan rapora göre Stellar ağındaki toplam finansal işlem hacmi çeyreklik bazda yüzde 71 artarak 33,2 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde stabilcoin transfer hacmi yüzde 121 artışla 25,1 milyar dolara ulaştı. Yıllık artış ise yüzde 314 olarak hesaplandı. Bu büyümede, 10 haftada 200 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşan yeni varlık USDT0 da etkili oldu.

Metrik Dönem Değer Toplam finansal işlem hacmi 2025 üçüncü çeyrek 33,2 milyar dolar Stabilcoin transfer hacmi 2025 üçüncü çeyrek 25,1 milyar dolar RWA varlık hacmi Güncel 4,1 milyar dolar

Blokzincir üzerindeki RWA sınıfı varlıkların hacmi de 4,1 milyar dolara yükseldi. Bu alandaki önemli gelişmelerden biri, ABD Hazine tahvilleriyle teminatlandırılan USDM1 tokenları üzerinden otomatik yenilemeli ilk kurumsal repo işlemi oldu.

2025’in üçüncü çeyreğinde Stellar ağındaki toplam finansal işlem hacmi 33,2 milyar dolara, stabilcoin transfer hacmi ise 25,1 milyar dolara yükseldi.

Geliştirici sayısında üst sıralara çıktı

Bu tabloyla birlikte Stellar, aktif geliştirici sayısına göre küresel L1 ağları sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. L1, kendi ana zinciri üzerinde çalışan temel blokzincir katmanını ifade ediyor. Platform altyapısı üzerinde şu anda yaklaşık dört bin uzmanın çalıştığı belirtiliyor.

Ağ, yeni kullanıcı girişine rağmen çalışma sürekliliğini de korudu. Stellar’ın erişilebilirlik oranı yüzde 99,99 seviyesinde kalırken toplam hesap sayısı 11 milyonu aştı. Son günlük rekor, sistemin yüksek işlem yükünü maliyet artışı veya hizmet kesintisi olmadan taşıyabildiğine işaret ediyor.