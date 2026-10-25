SHIBA INU (SHIB)

Shibarium’da altyapı güncellemeleri sürerken Kusama sessizliğini koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shibarium’da teknik güncellemeler sürerken $SHIB topluluğu Kusama’dan açıklama bekliyor.
  • 📌 Kusama, Eylül 2026’da X profilini değiştirdi ancak bu adımın hangi projeyle ilgili olduğunu açıklamadı.
  • 🛠️ Shibarium’da reorg sorunu çözülürken CreateX, x402 ve yenilenen RPC altyapısı devreye alındı.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu ekosisteminde geliştirme çalışmaları düşük tempoda da olsa sürerken, topluluğun gözü lider geliştirici Shytoshi Kusama’dan gelecek olası açıklamalara çevrildi. Kusama’nın X platformundaki son paylaşımı ya da etkileşimi 13 Mayıs 2026 tarihinde kayda geçti.

İçindekiler
1 Kusama’nın profil değişiklikleri spekülasyon yarattı
2 Shibarium tarafında yeniden yapılandırma devam ediyor
3 Yeni araçlar ve bağlantı altyapısı devreye alındı

Kusama’nın profil değişiklikleri spekülasyon yarattı

Kusama’nın uzun süredir sessiz kalması, özellikle topluluk üyeleri arasında dikkatle izleniyor. Eylül 2026’da X profilindeki biyografi bölümünü yalnızca “Polish”, konum bilgisini ise “Close” olarak güncellemesi, üzerinde çalıştığı bir projenin tamamlanma aşamasına yaklaşmış olabileceği yönünde yorumlara yol açtı.

Bununla birlikte Kusama, bu değişikliklerin Shiba Inu ile mi, bağımsız yapay zeka girişimiyle mi yoksa başka bir çalışmayla mı bağlantılı olduğunu doğrulamadı. Sosyal medyadaki sessizliği de bu belirsizliği korudu.

Kusama’nın X profilinde yaptığı kısa değişiklikler, topluluk içinde yeni bir aşamaya yaklaşıldığı yönünde beklenti doğurdu ancak bu güncellemelerin hangi projeyle bağlantılı olduğu netleşmedi.

Shibarium tarafında yeniden yapılandırma devam ediyor

Kusama’nın sessizliğine karşın Shiba Inu ekosistemindeki teknik faaliyetler sürdü. Toplulukta uzun süredir yer alan Mazrael, geliştirici Kaal Dhairya’nın mesajını paylaşarak Shibarium yeniden düzenleme sorununun çözüldüğünü, geriye yalnızca DRPC’nin yeni ortamda aynı geçişi tamamlamasının kaldığını aktardı.

Mazrael, X üzerindeki son değerlendirmesinde Shibarium’un halen yeniden inşa modunda bulunduğunu söyledi. Buna rağmen katman 2 ağında son haftalarda sessiz biçimde yeni özellikler ve çeşitli iyileştirmeler devreye alındı.

Mini sözlük: DRPC, merkeziyetsiz uygulamaların blokzincir ağlarına bağlanmasını sağlayan uzaktan prosedür çağrısı altyapısını ifade eder. RPC ise bir ağdaki düğümlere veri gönderip veri almayı mümkün kılan temel bağlantı katmanıdır.

Kaal Dhairya’nın paylaşılan mesajına göre Shibarium reorg sorunu çözüldü ve yeni ortam geçişinde son adım olarak DRPC tarafındaki tamamlanma bekleniyor.

Yeni araçlar ve bağlantı altyapısı devreye alındı

Mazrael’in verdiği bilgilere göre geliştiricilerin sözleşmeleri her zincirde aynı adrese dağıtmasına imkan tanıyan standart fabrika aracı CreateX, Shibarium’da kullanıma açıldı. Ayrıca Safe v1.4.1 kapsamındaki 12 sözleşmenin tamamı da Safe Singleton Factory üzerinden kanonik adreslerine dağıtıldı.

x402 sisteminin de Shibarium üzerinde tamamen aktif hale geldiği belirtildi. Böylece yapay zeka ajanlarının SHIB, TREAT veya wrapped BONE ile ödeme yapabilmesinin önü açıldı.

Altyapı tarafında ayrıca Shibarium RPC kaydı Ethereum lists/chains kayıt sisteminde yenilendi ve güncel bağlantı bilgileri Chainlist üzerinde erişilebilir hale geldi. Eylül 2026’da resmi SHIB sitesi ile ShibaSwap sayfası Cloudflare altyapısına taşındı. Her iki platforma da IPv6 desteği eklendi ve eski barındırma altyapısı geride bırakıldı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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