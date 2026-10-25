XRP’de balina satışları artarken 12 cüzdan piyasadan çekildi

XRP piyasasında büyük yatırımcıların satış yönlü hareketi hız kazanırken, zincir üstü veriler kısa vadeli fiyat görünümüne ilişkin baskıyı artırdı. Analist Ali Martinez’in Santiment verilerine dayandırdığı değerlendirmeye göre, yüksek bakiyeli cüzdanlardaki azalma ve borsalara taşınan ek token miktarı, XRP’nin mevcut fiyat aralığında tutunmasını zorlaştırabilir.

Büyük cüzdanlarda belirgin azalma

Son haftalarda 10 milyon ile 100 milyon XRP tutan cüzdan sayısı 351’den 339’a geriledi. Böylece bu ölçekteki 12 cüzdanın aynı dönemde piyasadan kademeli biçimde çekildiği görüldü. Büyük yatırımcıların eş zamanlı geri adımı, önceki düşüşlerde fiyatı dengeleyen alım gücünün zayıfladığına işaret ediyor.

Ali Martinez, Santiment verilerinin 10 milyon ile 100 milyon XRP tutan cüzdanlarda düşüşe işaret ettiğini, bu tablonun mevcut fiyat sınırlarının dayanıklılığını zayıflatabileceğini aktarıyor.

Buna paralel olarak borsalardaki toplam XRP bakiyesi 11,003 milyardan 11,05 milyara yükseldi. Yaklaşık 50 milyon XRP’lik ek arzın işlem platformlarına taşınması, satış baskısının artabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu tür girişler, özellikle dış piyasa koşullarının bozulduğu dönemlerde fiyat üzerinde daha sert etki yaratabiliyor.

Kritik fiyat bölgesi öne çıktı

Dört saatlik grafikte XRP yaklaşık 1,30 dolar civarında işlem görürken, ağustostan bu yana korunan yükselen kanalın alt çizgisine yakın seyrediyor. Satış baskısının yoğunlaştığı bu bölgede 1,26 dolar seviyesi kısa vadede en önemli eşik olarak öne çıkıyor. Alıcıların bu alanı savunması halinde fiyatın 1,30 dolar ile 1,43 dolar bandında denge bulması ve 1,62 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi ihtimali masada kalabilir.

Buna karşılık 1,26 doların aşağı yönlü kaybedilmesi durumunda satışların hızlanabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda ilk aşamada 1,11 dolar seviyesi izlenirken, baskının sürmesi halinde daha derin bir geri çekilme riski gündeme gelebilir. Bazı değerlendirmelerde 0,98 dolar seviyesi de olası bir sonraki hedef bölge olarak öne çıkarılıyor.

Piyasa takibi daha da önem kazandı

Bu tür dönemlerde yalnızca fiyat hareketleri değil, büyük cüzdanların yönü ve borsa bakiyelerindeki değişim de yakından izleniyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Borsalardaki XRP bakiyesinin 11,003 milyardan 11,05 milyara çıkması, piyasada bekleyen satış arzının büyüdüğünü ve alıcıların kritik seviyelerde daha güçlü karşılık vermesi gerektiğini gösteriyor.

Mevcut tabloda XRP’nin kısa vadeli yönü, büyük yatırımcıların satış temposu ile alıcıların 1,26 dolar çevresindeki talebine bağlı görünüyor. Zincir üstü göstergelerdeki değişim, piyasanın bu eşikte vereceği tepkinin önümüzdeki günlerde daha belirleyici hale gelebileceğine işaret ediyor.