Ripple, New York’ta 1.500 finans liderini Swell 2026’da buluşturacak

Ripple, bu hafta New York’ta düzenlenecek Swell 2026 konferansı için geleneksel finans, kripto, akademi ve XRP ekosisteminden 1.500 üst düzey karar vericiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Etkinlik, finansın geleceğine ilişkin başlıkların ele alınacağı geniş katılımlı bir buluşma olarak öne çıkıyor.

Swell 2026’nın kapsamı genişliyor

27 Ekim ile 29 Ekim 2026 tarihleri arasında Manhattan’daki The Shed’de yapılacak konferansta, finans ve kripto sektörlerinden yöneticiler ile XRP topluluğunun temsilcileri paneller, konuşmalar ve oturumlarda bir araya gelecek. Ripple, bu yıl ilk kez Swell etkinliğini XRP Ledger üzerinde çalışan geliştirici, kurum ve yatırımcıları buluşturan Apex ile üniversite odaklı UBRI Connect konferansıyla birleştiriyor.

Ripple, blokzincir tabanlı ödeme ve dijital varlık çözümleri geliştiren bir şirket olarak özellikle sınır ötesi transferler ve kurumsal kullanım alanlarına odaklanıyor. UBRI ise şirketin üniversitelerle yürüttüğü blokzincir araştırma girişimi olarak biliniyor.

Ripple, Swell 2026 ile Wall Street temsilcilerini, politika yapıcıları ve bankalarla fintech şirketlerinin üst düzey yöneticilerini finansın geleceğini tartışmak üzere aynı çatı altında topluyor.

Konuşmacı listesinde finans ve teknoloji dünyasından isimler var

Konuşmacılar arasında Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse ve Ripple Başkanı Monica Long yer alıyor. Programa ayrıca CME Group yöneticisi Terrence Duffy, Bullish Üst Yöneticisi Tom Farley ile BNY, Coinbase, Robinhood, Barclays, State Street ve Jump Trading temsilcileri katılacak. Oyuncu Matt Damon’ın da Water.org kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi Gary White ile birlikte etkinlikte bulunacağı açıklandı.

Yeni eklenen konuşmacılar arasında Cross River’da dijital varlıklardan sorumlu Luca Cosentino, Ergo Üst Yöneticisi R.P. Eddy, RedotPay topluluk yöneticisi Lucas Zandona Gomes ve Arf kurucu ortağı Kazım Rıfat Özyılmaz da bulunuyor.

Ripple, etkinlik öncesinde yeni iş birlikleri duyurdu

Swell konferansı, geçmiş yıllarda Ripple’ın ürün ve ortaklık duyurularına sahne olmuştu. Bu yılki etkinlik öncesinde de XRP ekosistemine ilişkin bir dizi yeni anlaşma açıklandı. Arf, lisanslı sınır ötesi ödeme şirketlerine XRP Ledger üzerinde RLUSD destekli mutabakat likiditesi sunmak için Ripple ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Ripple ayrıca Cross River Bank ile RLUSD’yi XRP Ledger üzerinden bankanın temel bankacılık platformuna entegre etmek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple’ın ABD dolarıyla bire bir ilişkilendirilen stabilcoin girişimini ifade ediyor. x402 ise programlanabilir ödeme akışları ve yazılım tabanlı işlemler için kullanılan teknik bir ödeme yaklaşımı olarak anılıyor.

Meritz Securities, Ripple ile yaptığı ortaklıkla Kore sermaye piyasalarına kurumsal düzeyde saklama ve tokenizasyon hizmetleri getirmeyi hedefliyor.

Kore ve cüzdan teknolojilerinde yeni adımlar atıldı

Meritz Securities de Ripple ile ortaklık kurarak Kore sermaye piyasalarına kurumsal düzeyde saklama ve tokenizasyon çözümleri getireceğini açıkladı. Bu anlaşma, Ripple’ın Kore’deki ilk menkul kıymetler ortağı oldu. Şirket böylece bu yıl Kyobo Life Insurance, Kbank ve Jeonbuk Bank’in ardından ülkedeki dördüncü kurumsal iş birliğine ulaştı.

Ripple, Stripe bünyesindeki Privy ile de XRP Ledger’a gömülü cüzdanlar kazandırmak için çalışıyor. Entegrasyonun, yapay zeka ajanlarının fon tutmasına ve işlem yapmasına imkan veren programlanabilir cüzdanlar üzerinden otomatik ticaret süreçlerini desteklemesi planlanıyor.