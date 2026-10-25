BITCOIN (BTC)

Petrol 100 doları aşarken Bitcoin 80 bin dolar çevresinde zayıf kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Petrol 100 doların üzerine çıkarken $BTC 80 bin dolar çevresinde zayıf kaldı.
  • 📉 Hyperliquid verileri, 2026 ağustosunda geleneksel varlık türev hacminin Bitcoin odaklı hacmi üç kattan fazla aştığını gösterdi.
  • 🛢️ CryptoQuant, Brent petrolün 100 doların üzerinde kalmasının enflasyon baskısı üzerinden Bitcoin’i zorlayabileceğini bildirdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, TradingView verilerinde 80.504 dolar civarında işlem görürken piyasada kısa vadeli yön arayışı sürüyor. Glassnode ile Fasanara Digital’in paylaştığı veriler, kripto işlem platformlarında geleneksel finans varlıklarına bağlı türev ürünlerin daha fazla pay almaya başladığını gösterdi. Bu tablo, Bitcoin’deki zayıf görünümle aynı döneme denk geldi.

İçindekiler
1 Kripto platformlarında geleneksel varlıklara yönelim
2 Yüksek petrol fiyatı makro baskıyı artırıyor
3 Kısa vadeli göstergelerde temkinli görünüm
4 74 bin dolar olasılığı masada kalıyor

Kripto platformlarında geleneksel varlıklara yönelim

Glassnode ve Fasanara Digital’in 2026 dördüncü çeyrek raporuna göre, hisse senetleri, endeksler ve emtialara bağlı sürekli vadeli işlemler, kripto odaklı türev hacimlerinin zayıfladığı dönemde öne çıktı. Veriler özellikle Hyperliquid üzerinde geleneksel finans bağlantılı sözleşmelerde belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Hyperliquid, zincir üstü sürekli vadeli işlem altyapısıyla bilinen bir platform olarak öne çıkıyor. Ağustos ayında bu platformdaki geleneksel finans bağlantılı sürekli vadeli işlem hacmi, Bitcoin odaklı sürekli vadeli işlem hacmini üç katın üzerinde geride bıraktı. Eylülde ise farkın yeniden daraldığı görüldü.

Glassnode, Hyperliquid üzerindeki geleneksel finans bağlantılı sürekli vadeli işlem hacminin ağustosta Bitcoin odaklı hacmi üç kattan fazla aştığını, eylülde ise dengenin yeniden birbirine yaklaştığını bildirdi.

Bununla birlikte bu veriler doğrudan sermaye çıkışını göstermiyor. Türev işlem hacmi, yatırımcıların mutlaka Bitcoin satıp hisse ya da emtia aldığı anlamına gelmiyor. Ortaya çıkan tablo daha çok işlem tercihlerindeki değişime işaret ediyor.

Yüksek petrol fiyatı makro baskıyı artırıyor

CryptoQuant, Brent petrolün varil fiyatının 100 doların üzerinde kalmasının Bitcoin üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Kuruma göre yüksek enerji fiyatları, enflasyon kaygılarını canlı tutabilir ve riskli varlıklara ayrılan likiditeyi sınırlayabilir.

CryptoQuant, Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesinin enflasyon beklentilerini güçlendirebileceğini ve bu durumun Bitcoin gibi riskli varlıklar için elverişsiz bir zemin yaratabileceğini değerlendiriyor.

Kuruluşun tarihsel karşılaştırmasına göre, petrol fiyatı 365 günlük ortalamasının üzerinde kalıcı bir yükseliş sergilediğinde Bitcoin’in performansı çoğu zaman zayıfladı. Jeopolitik gerilimler ile enerji arzına ilişkin endişeler de petrol fiyatlarını yüksek tutan unsurlar arasında yer aldı. Yine de bu ilişki, petrol yükseldiğinde Bitcoin’in mutlaka düşeceğini kanıtlamıyor.

Kısa vadeli göstergelerde temkinli görünüm

TradingView özetinde Bitcoin için 12 satış, dokuz nötr ve beş alış sinyali yer aldı. Fiyat, 82.087 dolar civarındaki 20 günlük üssel hareketli ortalama ile 81.813 dolar seviyesindeki 50 günlük basit hareketli ortalamanın altında kaldı. RSI göstergesi 43 seviyesinde bulunurken, MACD ve momentum göstergeleri de zayıf görünümü destekledi.

Buna karşılık CCI göstergesinin eksi 128 düzeyinde olması, kısa vadeli bir tepki yükselişi ihtimalini gündemde tuttu. Piyasada 81.950 dolar çevresi yakın izlenen eşik olarak öne çıktı. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 86.710 ve 88.986 dolar seviyeleri izlenebilir. Aşağıda ise 77.190 ile 76.526 dolar aralığı ilk önemli bölge olarak görülüyor. Daha derin bir geri çekilmede 74.249 dolar seviyesi öne çıkabilir.

74 bin dolar olasılığı masada kalıyor

Kısa vadeli görünüm, alıcıların 82.000 dolar bölgesini yeniden kazanıp kazanamayacağına bağlı olacak. Zayıf momentum, yükselen petrol fiyatları ve türev piyasalardaki tercihlerdeki değişim belirsizliği artırıyor. Bu unsurların hiçbiri tek başına daha sert bir düşüşü doğrulamasa da 74.000 dolara doğru geri çekilme ihtimali tamamen dışlanmış değil.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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