Solana (SOL)

Solana, RWA tokenizasyonunda haftalık para girişinin çoğunu topladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 RWA tokenizasyonunda haftalık para girişinin büyük bölümünü Solana topladı.
  • 📌 18 ile 25 Ekim 2026 haftasında $XRP Ledger ilk 10’a girse de yalnızca 131 bin dolar giriş gördü.
  • 📊 Aynı haftada stabilcoin tarafında Paxos sermaye girişinde, Tether ise yeni cüzdan artışında öne geçti.
Onur Atam
Onur Atam

RWA Foundation ile Token Terminal’ın 18 ile 25 Ekim 2026 haftasını kapsayan ortak raporu, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanında sermayenin blokzincirler arasında yeniden dağıldığını gösterdi. Rapora göre Ethereum altyapısında hacimler gerilerken, yeni fon akışı ve yatırımcı ilgisi alternatif ağlara yöneldi.

İçindekiler
1 Fon akışında Solana öne çıktı
2 Tokenize hisselerde likidite yön değiştirdi
3 Stabilcoin cephesinde Paxos ve Tether ayrıştı
4 Kurumsal tarafta Franklin Templeton ve J.P. Morgan öne geçti

Fon akışında Solana öne çıktı

Haftanın en güçlü çıkışını Solana yaptı. Tokenize fonlar segmentinde ağın çektiği tutar 453,5 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, en büyük 10 blokzincire giren toplam haftalık girişin %73’üne karşılık geldi. Solana’yı 124,5 milyon dolarla Stellar izledi.

XRP Ledger ise aynı dönemde ilk 10 ağ arasına girmesine rağmen daha sınırlı bir performans sergiledi. Ağın kaydettiği giriş 131 bin dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, raporlama haftasında sermaye çekme hızında rakip ağlarla belirgin bir fark oluştuğuna işaret etti.

RWA Foundation ile Token Terminal verileri, Ethereum’daki zayıflamanın ardından fonların özellikle düşük maliyet ve daha hızlı işlem sunan alternatif ağlara kaydığını ortaya koydu.

Tokenize hisselerde likidite yön değiştirdi

Tokenize hisse piyasasında da benzer bir hareket görüldü. Ethereum’un bu segmentteki piyasa değeri 26,0 milyon dolar azaldı. Serbest kalan likiditenin önemli bölümü BNB Chain’e ve Solana’ya geçti. BNB Chain 135,9 milyon dolar, Solana ise 55,8 milyon dolar artış kaydetti.

Kullanıcı artışında da Solana önde yer aldı. Ağ, yedi gün içinde 114 bin 600 yeni cüzdan ekledi. Backpack platformunda ise 58 bin 500 yeni adres oluştu. Perakende odaklı Binance ürünleri bStocks ve xStocks da büyümede önemli pay aldı. bStocks 127,8 milyon dolar, xStocks ise 73,4 milyon dolar ek büyüklüğe ulaşırken, iki ürün birlikte segmentteki parasal genişlemenin yaklaşık %94’ünü topladı.

Ağ veya ürünMetrikDeğer
BNB ChainTokenize hisse piyasa değeri artışı135,9 milyon dolar
SolanaTokenize hisse piyasa değeri artışı55,8 milyon dolar
bStocksParasal büyüme127,8 milyon dolar
xStocksParasal büyüme73,4 milyon dolar

Stabilcoin cephesinde Paxos ve Tether ayrıştı

Stabilcoin pazarında ihraç hacmi ile kullanıcı büyümesi farklı oyuncuların elinde toplandı. Paxos, sermaye girişinde ilk sıraya yerleşti. İhraççının piyasa değeri bir haftada 249,8 milyon dolar arttı. Bu artış, en büyük 10 ihraççının toplam büyümesinin %65’ini oluşturdu ve ağırlıklı olarak Arc ile Solana üzerinden dağıtıldı.

Paxos, dolar destekli dijital varlıklar çıkaran bir finansal teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirketin ihraç ettiği tokenler farklı blokzincir ağlarında dolaşıma giriyor.

Kullanıcı tabanı genişlemesinde ise Tether öne geçti. Şirket, en büyük 10 ihraççı arasındaki yeni adres girişlerinin %90’ını tek başına sağladı. Bu da bir haftada 1,7 milyon yeni cüzdan anlamına geliyor. İşlemlerin ana merkezi BNB Chain oldu. Ağ 1,3 milyon yeni adres eklerken, Tron 212 bin ve Solana 184 bin yeni adreste kaldı.

Tether bir haftada 1,7 milyon yeni cüzdan eklerken, bu genişlemenin ana taşıyıcısı 1,3 milyon yeni adresle BNB Chain oldu.

Kurumsal tarafta Franklin Templeton ve J.P. Morgan öne geçti

Tokenize fonlar segmentinde kurumsal sermaye girişleri de istikrarlı seyrini korudu. Franklin Templeton 33,9 milyon dolar, J.P. Morgan ise 33,6 milyon dolar büyüme sağladı. İki kurum birlikte haftalık artışın neredeyse yarısını oluşturdu. Yatırımcı sayısındaki artışta ise bağımsız fon Spiko 491 yeni adresle ilk sırada yer aldı.

Haftalık veriler, RWA alanındaki likiditenin iki temel ölçüte göre yön değiştirdiğini gösterdi. Sermaye ve yeni kullanıcılar, ya en yüksek arz hacmini sunan ihraççılara ya da daha düşük işlem maliyeti sağlayan blokzincirlere yöneldi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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