Ethereum’daki Sert Düşüş Kurumsal Yatırımcıları ve Balinaları Zarara Sürükledi

Ethereum, yıl başından bu yana yaşadığı kayıpların ardından büyük sahiplerin önemli kısmını zarar bölgesine taşıdı. Kripto para piyasasında genel olarak hissedilen düşüş atmosferiyle Ethereum, 2026 yılında değerinin yüzde 30’undan fazlasını kaybetti ve kısa süreli toparlanmalara rağmen 2.000 dolar seviyesinin altında işlem görmeyi sürdürüyor.

Kurumsal Hesaplarda Yüklü Zararlar

Piyasa verilerine göre Ethereum’un değeri 1.971 dolara kadar geriledi. Bu fiyat düzeyi, kripto parayı hem büyük adreslerin alım ortalamasının hem de borsada işlem gören fon (ETF) yatırımcılarının ortalama maliyetinin altına çekti. Özellikle dünyanın en büyük Ethereum hazinesine sahip olan BitMine şirketinin açıklanmamış zararları 7 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Şirket, sahip olduğu yüksek miktarda Ethereum ile biliniyor ve mevcut piyasa koşulları nedeniyle önemli kayıplar verdi.

Balinaların ve ETF Yatırımcılarının Pozisyonu

Zincir üstü analizlere göre, büyük kripto yatırımcıları olarak bilinen balinalar Haziran 2025’ten bu yana devam eden birikim döneminde Ethereum’u 2.000 dolar seviyesinin üzerinde toplamaya başladı. Ancak güncel fiyatlar, bu yatırımcıların alış seviyelerinin aşağısında kalmaya devam ediyor. Bloomberg Intelligence’tan kıdemli araştırmacı James Seyffart, ETF yatırımcılarının ortalama maliyetinin yaklaşık 3.500 dolar seviyesinde olduğunu ve mevcut fiyat nedeniyle çoğunluğun zarar durumda bulunduğunu belirtti.

Son yaşanan düşüşte kaybın yüzde 60’ı aştığı, bunun da Nisan 2025’teki Ethereum düşüşüne benzer oranlara ulaştığı ifade ediliyor.

ETF yatırımcıları açısından durumun Bitcoin fonları ile kıyaslandığında daha olumsuz olduğu aktarılıyor. Ethereum, ETF’ye yatırım yapanların önemli bölümü için şu anda alım maliyetinin oldukça altında işlem görüyor.

Balina ve Kurumların Stratejisi: Satış Baskısına Rağmen Pozisyon Korunuyor

Analistlere göre fiyat düşüşüne rağmen kurumsal yatırımcılar ve balinalar pozisyonlarını tutmaya devam ediyor. Bir analiz paylaşımında, balinaların satış yerine ek Ethereum almaya daha eğilimli göründüğü, mevcut fiyatların uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğu aktarılıyor.

Balinaların birikimlerini daha agresif biçimde sürdürdüğü ve güncel fiyatların onlar açısından çekici olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, borsalardan Ethereum çekilişi devam ediyor. Bu gelişme, kurumsal oyuncuların varlıklarını satmak yerine uzun vadeli saklama (soğuk cüzdan) eğiliminde olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde, Ethereum ETF’lerine girişler 15 milyar dolardan 12 milyar doların altına inse de, çoğu yatırımcının halen varlıklarını koruduğu vurgulanıyor.

Bitcoin ETF’lerine kıyasla daha sert düşüşler yaşansa da, çoğu yatırımcının pozisyonunu koruduğu aktarılıyor.

BitMine geçtiğimiz gün 40.000 adet Ethereum daha satın alırken, toplamda 2,97 milyon Ethereum’u stake etti. Bu miktar, şirketin toplam varlığının yüzde 68,7’sini oluşturuyor ve uzun vadeli taahhütlerini ortaya koyuyor. Mevcut koşullarda büyük yatırımcıların çoğu piyasadan çıkmaktansa ellerindeki Ethereum’u tutmayı veya artırmayı tercih ediyor.