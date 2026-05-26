CME Group, Avalanche ve Sui vadeli işlemlerini ABD’de başlattı

ABD merkezli büyük türev borsası CME Group, Avalanche ve Sui vadeli işlem kontratlarını kurumsal yatırımcılara sunmaya başladı. Bu adımla birlikte yüksek işlem kapasitesine sahip iki yeni blokzinciri, CME’nin kripto türev ürünleri arasına eklendi.

Yeni vadeli işlemler ve sözleşme tipleri

CME, 5.000 AVAX büyüklüğündeki standart Avalanche kontratlarının yanı sıra 500 AVAX’lık mikro kontratları da işleme açtı. Sui için ise 50.000 SUI’lik standart ve 5.000 SUI’lik mikro kontratlar listelendi. Böylece kurumsal yatırımcılar, bu iki kripto paraya doğrudan sahip olmadan, yalnızca fiyat değişimlerinden yararlanacak şekilde pozisyon alabiliyor. Tüm kontratlar, CME üzerinden referans alınan fiyat endeksine göre nakit olarak sonuçlanıyor; yani herhangi bir kullanıcıya Avalanche veya Sui coin’i fiziksel olarak teslim edilmiyor.

CME’nin kurumsal türev ürünlerine iki yeni ek

CME Group, yaptığı 7 Nisan tarihli açıklamada, yeni Avalanche ve Sui vadeli işlemlerinin müşterilere daha fazla seçenek ve esneklik sunduğunu belirtti. Şirketin kripto para ürünlerinden sorumlu yöneticisi Giovanni Vicioso, bu kontratların, CME platformundaki dijital varlık ticareti yapanlar için yeni stratejilere olanak sağlayacağını ifade etti. AVAX ve SUI söz konusu kontratlarla Bitcoin, Ethereum, Solana ve Cardano gibi CME’nin mevcut türev ürünlerinin arasına katıldı.

Ürün notlarında, Cardano, Chainlink ve Stellar vadeli işlemlerinin şubat ayında başlatıldığı ve şimdi Avalanche ile Sui’nin de bu listeye eklendiği hatırlatıldı. Yeni sözleşmeler; riskten korunma, yönlü ticaret, baz farkı işlemleri ve karşılaştırmalı değer analizleri gibi çeşitli stratejilere imkan tanıyor. Oyuncular, örneğin AVAX veya SUI vadeli işlemlerini Solana, Bitcoin ya da Ethereum vadeli işlemleriyle eşleştirerek blokzincir projelerinin fiyat performanslarını kıyaslayabiliyor.

Mini sözlük: Vadeli işlem (futures), bir varlığın belirli bir tarihte ve önceden anlaşılan bir fiyattan alınıp satılmasını sağlayan türev finans ürünüdür; fiziki teslimat gerektirmeden, fiyat hareketleri üzerinden kâr veya zarar oluşur.

İlk blok işlemler ve katılımcılar

CME, ürünlerin piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra ilk blok işlemlerin FalconX ve G-20 Group arasında 6 Mayıs’ta gerçekleştiğini aktardı. FalconX; kurumsal müşterilere kripto ticareti, yatırım ve risk yönetimi hizmetleri sunan, ABD merkezli önemli bir dijital varlık şirketi olarak biliniyor. G-20 Group ise kurumsal yatırımcılara yönelik finansal hizmetler geliştiriyor.

FalconX adına Joshua Lim, söz konusu vadeli işlemlerin yeni kripto paralarda riskten korunma ve kaldıraç ihtiyacını doğrudan karşıladığını söyledi. G-20 Group’tan Jonathan Mathai ise, büyük yatırımcıların güvenlik ve yasal uyum isteyen koşullarda ABD merkezli türev ürünleri tercih ettiğini vurguladı.

KuCoin’in nisan ayı analizinde, bu hamleyle birlikte düzenlenmiş kripto türevlerinde yeni bir dönemin başladığı ve Avalanche ile Sui’ye regüle borsalarda risk kontrolüyle ulaşmak isteyen daha temkinli yatırımcıların ilgisinin artabileceği yorumu yer aldı.

24 saat açık ticaret ve gelecek planları

CME, kripto vadeli işlemlerinin 29 Mayıs 2026’dan itibaren kendi elektronik platformları Globex ve ClearPort’ta haftanın her günü işlem göreceğini duyurdu. Günlük ve hafta sonu bakım aralıkları dışında ise sürekli alım-satım imkanı sağlanacak.

Kripto Varlık Standart Kontrat Boyutu Mikro Kontrat Boyutu Avalanche (AVAX) 5.000 AVAX 500 AVAX Sui (SUI) 50.000 SUI 5.000 SUI

CME böylece kriptoya dayalı vadeli işlemler piyasasında hem ürün çeşitliliğini hem de işlem saatlerini artırarak daha geniş kurumsal katılımı hedefliyor.