CME Group, Avalanche ve Sui vadeli işlemlerini ABD’de başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 CME Group, $AVAX ve Sui vadeli işlemlerini ABD’de başlattı.
  • 🥇 Kurumsal yatırımcılara, iki yeni kontrat tipiyle doğrudan coin tutmadan işlem imkanı sunuluyor.
  • 📊 FalconX ve G-20 Group, ilk blok işlemleri tamamladı.
  • ⚡ Kritik durum: CME, kripto türevlerinde 24 saat işlem dönemine geçiyor.
ABD merkezli büyük türev borsası CME Group, Avalanche ve Sui vadeli işlem kontratlarını kurumsal yatırımcılara sunmaya başladı. Bu adımla birlikte yüksek işlem kapasitesine sahip iki yeni blokzinciri, CME’nin kripto türev ürünleri arasına eklendi.

İçindekiler
1 Yeni vadeli işlemler ve sözleşme tipleri
2 CME’nin kurumsal türev ürünlerine iki yeni ek
3 İlk blok işlemler ve katılımcılar
4 24 saat açık ticaret ve gelecek planları

Yeni vadeli işlemler ve sözleşme tipleri

CME, 5.000 AVAX büyüklüğündeki standart Avalanche kontratlarının yanı sıra 500 AVAX’lık mikro kontratları da işleme açtı. Sui için ise 50.000 SUI’lik standart ve 5.000 SUI’lik mikro kontratlar listelendi. Böylece kurumsal yatırımcılar, bu iki kripto paraya doğrudan sahip olmadan, yalnızca fiyat değişimlerinden yararlanacak şekilde pozisyon alabiliyor. Tüm kontratlar, CME üzerinden referans alınan fiyat endeksine göre nakit olarak sonuçlanıyor; yani herhangi bir kullanıcıya Avalanche veya Sui coin’i fiziksel olarak teslim edilmiyor.

CME’nin kurumsal türev ürünlerine iki yeni ek

CME Group, yaptığı 7 Nisan tarihli açıklamada, yeni Avalanche ve Sui vadeli işlemlerinin müşterilere daha fazla seçenek ve esneklik sunduğunu belirtti. Şirketin kripto para ürünlerinden sorumlu yöneticisi Giovanni Vicioso, bu kontratların, CME platformundaki dijital varlık ticareti yapanlar için yeni stratejilere olanak sağlayacağını ifade etti. AVAX ve SUI söz konusu kontratlarla Bitcoin, Ethereum, Solana ve Cardano gibi CME’nin mevcut türev ürünlerinin arasına katıldı.

Ürün notlarında, Cardano, Chainlink ve Stellar vadeli işlemlerinin şubat ayında başlatıldığı ve şimdi Avalanche ile Sui’nin de bu listeye eklendiği hatırlatıldı. Yeni sözleşmeler; riskten korunma, yönlü ticaret, baz farkı işlemleri ve karşılaştırmalı değer analizleri gibi çeşitli stratejilere imkan tanıyor. Oyuncular, örneğin AVAX veya SUI vadeli işlemlerini Solana, Bitcoin ya da Ethereum vadeli işlemleriyle eşleştirerek blokzincir projelerinin fiyat performanslarını kıyaslayabiliyor.

Mini sözlük: Vadeli işlem (futures), bir varlığın belirli bir tarihte ve önceden anlaşılan bir fiyattan alınıp satılmasını sağlayan türev finans ürünüdür; fiziki teslimat gerektirmeden, fiyat hareketleri üzerinden kâr veya zarar oluşur.

İlk blok işlemler ve katılımcılar

CME, ürünlerin piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra ilk blok işlemlerin FalconX ve G-20 Group arasında 6 Mayıs’ta gerçekleştiğini aktardı. FalconX; kurumsal müşterilere kripto ticareti, yatırım ve risk yönetimi hizmetleri sunan, ABD merkezli önemli bir dijital varlık şirketi olarak biliniyor. G-20 Group ise kurumsal yatırımcılara yönelik finansal hizmetler geliştiriyor.

FalconX adına Joshua Lim, söz konusu vadeli işlemlerin yeni kripto paralarda riskten korunma ve kaldıraç ihtiyacını doğrudan karşıladığını söyledi. G-20 Group’tan Jonathan Mathai ise, büyük yatırımcıların güvenlik ve yasal uyum isteyen koşullarda ABD merkezli türev ürünleri tercih ettiğini vurguladı.

KuCoin’in nisan ayı analizinde, bu hamleyle birlikte düzenlenmiş kripto türevlerinde yeni bir dönemin başladığı ve Avalanche ile Sui’ye regüle borsalarda risk kontrolüyle ulaşmak isteyen daha temkinli yatırımcıların ilgisinin artabileceği yorumu yer aldı.

24 saat açık ticaret ve gelecek planları

CME, kripto vadeli işlemlerinin 29 Mayıs 2026’dan itibaren kendi elektronik platformları Globex ve ClearPort’ta haftanın her günü işlem göreceğini duyurdu. Günlük ve hafta sonu bakım aralıkları dışında ise sürekli alım-satım imkanı sağlanacak.

Kripto VarlıkStandart Kontrat BoyutuMikro Kontrat Boyutu
Avalanche (AVAX)5.000 AVAX500 AVAX
Sui (SUI)50.000 SUI5.000 SUI

CME böylece kriptoya dayalı vadeli işlemler piyasasında hem ürün çeşitliliğini hem de işlem saatlerini artırarak daha geniş kurumsal katılımı hedefliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
